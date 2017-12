Ľudia sa zaujímajú, či O2 ostane

Úrad chcel zatajením váh kritérií zachovať konkurenciu medzi uchádzačmi. Tender na tretieho operátora posudzuje aj Brusel.

20. jan 2007 o 0:00 Marek Vagovič, Ivan Kahanec

BRATISLAVA. Spor o to, či vyhrala spoločnosť Telefónica O2 tender na tretieho mobilného operátora regulárne, sa môže ťahať aj niekoľko mesiacov. Dovtedy môže firma bez problémov poskytovať služby svojim zákazníkom.

Telekomunikačný úrad musí do 30 dní rozhodnúť, či vyhovie námietkam bratislavskej prokuratúry, ktorá napadla výsledky tendra. Úrad potvrdil, že už dostal protest prokuratúry, zatiaľ ho však nechce komentovať. „Vyjadríme sa až vtedy, keď sa s ním dôkladne oboznámime,“ povedal hovorca úradu Roman Vavro. Prokuratúra konala na podnet konzorcia B Four, ktoré v tendri neuspelo.

B Four sa zatiaľ súdiť nechce

V prípade, že Telekomunikačný úrad protestu nevyhovie, postúpi vec na ďalšie konanie predsedovi úradu. Aj ten má na rozhodnutie 30 dní. Ak by ponechal výsledky tendra v platnosti, kauza sa môže dostať až na súd. No aj to len v prípade, že prokuratúra časom nezmení názor. Zákon jej totiž umožňuje protest kedykoľvek stiahnuť.

Investičná skupina Penta, ktorá je súčasťou neúspešného konzorcia B Four, sa zatiaľ súdiť nechce. „Momentálne sa touto otázkou nezaoberáme. Počkáme, ako zareaguje úrad na protest prokuratúry,“ povedal hovorca Penty Martin Danko.

Ani v prípade, že by sa vec dostala na súd, však nie je isté, či bude úrad nútený vypísať nový tender. Najvyšší súd má totiž aj iné možnosti - napríklad požiadať úrad, aby napravil procesné chyby, ktoré sa vyskytli v priebehu tendra. V takomto prípade by nemusela byť vyhlásená nová súťaž.

Súťažou sa už na podnet neúspešného Mobilkomu zaoberá aj eurokomisia. Spoločnosti sa nepáči, že víťaz zaplatil len 150 miliónov korún a považuje to za nelegálnu štátnu pomoc. Zástupca komisie Roman Schoen­wiesner povedal, že „komisia sťažnosť v súčasnosti posudzuje“. Komisia sa však počas šetrenia k nemu nevyjadruje.

Úrad: Zákon sme neporušili

Bratislavská krajská prokuratúra vyčíta úradu okrem konfliktu záujmov niektorých členov komisie hlavne to, že účastníci tendra neboli vopred informovaní o váhe jednotli­vých kritérií ako „cena, pokrytie či rýchlosť“.

Úrad sa bráni, že zákon o elektronických komunikáciách, na ktorý sa prokuratúra odvoláva, nič také nehovorí. V zákone je totiž napísané len to, že súčasťou výzvy majú byť rozhodovacie kritériá.

Navyše, úrad tvrdí, že váhy jednotlivých kritérií nezverejnil preto, aby zachoval konkurenčný boj medzi jednotlivými uchádzačmi.

Hoci úrad nemusel váhy kritérií zverejniť, podľa Jiřího Vlacha z Transparency Internatio­nal to bolo v tomto prípade eticky potrebné. „Nie je to fér. Ak totiž má jedno z kritérií veľkú váhu a účastníci o tom nevedia, môže ich to uviesť do neistoty,“ povedal Vlach. Podľa neho sa v minulosti konalo niekoľko tendrov, kde uchádzači taktiež nepoznali váhu jednotlivých kritérií.

Ekonóm SAV Pavol Kárász si nemyslí, že utajenie váh môže byť dôvodom na zrušenie tendra. „Všetci mali rovnaké podmienky, o ktorých dopredu vedeli.“

Krauspe: Necítim sa zaujatý Prokuratúra vyčíta tendru aj konflikt záujmov niektorých členov výberovej komisie. „Minimálne o jednej osobe nemožno jednoznačne tvrdiť, že je nezaujatá,“ tvrdí hovorca prokuratúry René Vanek. Má to byť Patrik Krauspe, ktorý je šéfom registrátora domén SK-NIC. Predstavenstvo tejto spoločnosti je totiž rovnaké, aké má telekomunikačný operátor DanubiaTel. Táto firma podniká v oblasti, kde je zainteresovaná na vstupe tretieho operátora - môže mu dodávať niektoré služby. „Necítim sa nijako zaujatý. Nie som členom nijakej skupiny telekomunikačného operátora,“ reagoval Krauspe. Zo zákona nesmie byť člen komisie prepojený na niektorého z uchádzačov. Okrem toho sa vo výzve na predloženie ponúk píše, že nesmie byť prepojený ani na Orange alebo T-Mobile. To, podľa dostupných informácií, Krauspe nie je.

Ľudia sú zvedaví, čo bude Ľudia sa pýtajú, čo je na tom pravdy, že Telefónice môžu zobrať licenciu, povedali nám v bratislavských uliciach díleri tretieho mobilného operátora. „Viacerí síce zachytili, že sa niečo deje, no často sami nevedia, čo je to za problém,“ povedal nám jeden z dílerov O2 v centre Bratislavy. Aj napriek medializovaným problémom si podľa neho ľudia SIM karty O2 kupujú. Jedna SIM karta je za 50 korún a je na nej kredit v rovnakej výške. Karta začne platiť od februára, vtedy chce totiž O2 spustiť na Slovensku prevádzku. Podľa ľudí z telekomunikačného trhu spochybnenie tendra môže zneistiť budúcich klientov tretieho operátora. Díleri z tímu O2 však tvrdia, že predajú takmer všetky SIM karty, ktoré majú. Denne je to vraj do sto kariet. A podobnú úspešnosť má vraj aj ďalších päť tímov v Bratislave. Denne by sa tak v hlavnom meste malo predať do 600 takýchto kariet.

(of)