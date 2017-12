Mobilné telefóny nevyvolávajú nádorové ochorenia

Rím/New York 11. januára (TASR) - Používanie mobilných telefónov nemožno považovať za príčinu vzniku mozgových nádorov. K tomuto výsledku dospeli americkí vedci z Národného inštitútu pre výskum nádorov v USA v závere svojej štúdie, píše taliansky denník L

11. jan 2001 o 12:27 TASR

a Repubblica.

Vedci prevádzali výskum na vzorke 782 pacientov, ktorým boli diagnostikované rozličné formy mozgových nádorov a zatiaľ vylúčili možnosť, že by používanie mobilných telefónov spôsobovalo akékoľvek formy mozgových nádorov.

To však neznamená, že tieto mobilné prístroje nie sú samé o sebe škodlivé. Autori výskumu tvrdia, že výsledky tejto štúdie nepostačujú na to, aby sa preskúmali možné riziká, ktorým sú vystavení "najusilovnejší" užívatelia mobilných telefónov. Inými slovami: mobilné telefóny sa do obehu a do každodenného života človeka dostali len pred krátkou dobou a práve táto skutočnosť znemožňuje do hĺbky preskúmať ich účinky na zdravie používateľa.

Autori publikovanej štúdie tiež uvádzajú, že výsledky ich výskumu ešte nie sú definitívnym záverom tejto problematiky a zároveň pripustili možnosť, že výsledky budúcich štúdii by mohli zmeniť terajšie perspektívy.

Zatiaľ však veria, že je nanajvýš nepravdepodobné, že by používanie mobilných telefónov výrazne zvyšovalo riziko rakoviny mozgových buniek. Táto debata však zostáva i naďalej otvorená, dodáva La Repubblica.