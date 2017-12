Simsovia prichádzajú so svojimi príbehmi

19. jan 2007 o 12:14 Ján Kordoš

V príprave je hneď trojica projektov, pričom prvý sa objaví už začiatkom februára (Life Stories), druhý v priebehu leta (Pet Stories) a na sklonku roku nás poteší Castaway Stories. Poďme sa pozrieť na každý z nich osobitne. Life Stories ponúknu romantické príbehy dvoch osôb, ktoré sa rozhodnú pre zmenu vo svojom partnerskom živote, takže môžeme očakávať tradičnú argentínsku telenovalu=intrigy, zamilovanie apod. Pet Stories obsahuje na rozdiel od predošlého Life Stories okrem príbehového módu (cieľom je získať so svojim zvieracím miláčikom prvé miesto v súťaži) aj tradičné „simsovanie“ vrátane vytvárania rozmanitých postáv. Posledné rozšírenie Castaway Stories vyzerá najzaujímavejšie – simáci stroskotali na pustom ostrove a musíte sa o nich postarať. K hraniu ktoréhokoľvek The Sims Stories nepotrebujete druhý diel The Sims, pôjde o samostatné (čiže plnohodnotné) hry. Cenou určite, dúfame, že aj kvalitou.

Zdroj: PR