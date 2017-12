T-Mobile Slovensko mal na konci roka 2,2 mil. zákazníkov

19. jan 2007 o 10:52 SITA

BRATISLAVA 19. januára (SITA) - V roku 2006 dosiahla spoločnosť T-Mobile Slovensko podľa predbežných odhadov rekordné hospodárske výsledky z pohľadu celkových výnosov a EBITDA, pričom rok ukončila s 2,2 miliónmi zákazníkov. Podiel zákazníkov fakturovaných služieb sa zvýšil až na 44 % z vlastnej zákazníckej bázy. Informovala o tom spoločnosť.

Podľa odhadov T-Mobile Slovensko jej podiel na trhu koncom roka dosiahol 45 %. Orange zatiaľ koncoročný počet zákazníkov zatiaľ nezverejnil. Penetrácia k 30. septembru 2006 dosiahla 87 %, keď obe firmy mali spolu 4, 697 mil. zákazníkov. Obaja mobilní operátori však používajú rozdielnu metodiku pre vykazovanie počtu aktívnych zákazníkov, čo vplýva aj na odhady trhového podielu.

Podrobné hospodárske výsledky zatiaľ T-Mobile Slovensko ani Orange Slovensko neposkytli. Podľa odhadov Orangeu z októbra minulého roka by však výnosy troch najväčších telekomunikačných operátorov za rok 2006 mali dosiahnuť spolu takmer 56 mld. Sk. "Výnosy Orangeu na konci tohto roka by mali dosiahnuť 24 mld. Sk, v T-Mobile ich odhadujeme na 16,2 mld. Sk a v T-Come na úrovni 15,7 mld. Sk," povedal v októbri na konferencii i-com riaditeľ Orangeu pre stratégiu Ivan Marták. Samotný Orange by tak dosiahol medziročný rast výnosov na úrovni 11,91 %. Celkovo by sa výnosy "veľkej trojky" medziročne zvýšili z vlaňajších 52,046 mld. Sk o 7,4 %. Podľa odhadov Orangeu by jeho tak konkurent T-Mobile Slovensko po prvýkrát v tržbách mal preskočiť svoju materskú spoločnosť Slovak Telekom (ST). Výnosy mobilného operátora by totiž z vlaňajších 14,59 mld. Sk narástli tiež o vyše 11 %, zatiaľ čo divízia pevných liniek v rámci ST by pokračovala v poklese, keď za rok 2005 zaznamenala výnosy 16,012 mld. Sk.