Zúfalé Manželky - telenovela nekončí

Historky z predmestia Wisteria Lane pôsobia na prvý pohľad pomerne nezaujímavo, ale len do momentu, kedy sa ponoríte hlbšie a potom vás od závislosti nič nezastaví. A teraz prišla hra. Bude zúfalá?

19. jan 2007 o 8:00 Ján Kordoš

Prvé upozornenie patrí k tým najdôležitejším. Pokým vám Zúfalé Manželky neprídu ako skvelý seriál a nemáte v malíčku minimálne prvú sériu, nemá zmysel po krabici s hrou ani len nenápadne mrknúť a pozvať ju na nezáväzné stretnutie. Jednak by bola atmosféra ta-tam a súvislosti v niektorých vzťahoch by boli príliš zamotané, respektíve málo čitateľné. Oddaní fanúšikovia však dobre vedia o občasnom poháriku Bree Van de Kamp, zasmejú sa nad neustálym kopením problémov Susan Mayer, prekvapivo nadvihnú obočie nad vždy pohotovou Lynette Scavo a pochvália záhradníka Gabrielle Solis, poctivo obrábajúceho jej záhradku. A napokon skončia v posteli s Mikeom Delfinom ako ja. Ako herná postava milujúcej a oddanej manželky samozrejme, ktorá má problémy so synom, riešiaca svoju záhadnú minulosť a postupne pretĺkajúca sa menšími „nedorozumeniami“ v susedstve. Práve preto je absurdné dávať do pomeru Simsov a Zúfalé Manželky. Zatiaľ čo úspešná séria obsahuje mnoho možností, ponúka more postáv, volieb ku konverzácií, zariaďovanie si vlastného hniezdočka lásky, vsádzajú Zúfalé Manželky na intrigy vyplývajúce z príbehu. Aj keď sú primárne určené pre ženské publikum, primäli ma poriadne sa rozšantiť a prežiť si telenovelu na virtuálnej koži. A to každý mesiac nekrvácam. Väčšinou. Au. Joke.

Postavy sú vopred charakterizované a ako práve prisťahovaná rodinka sa stará hráč o domácnosť v koži príťažlivej manželky. Na začiatku si v editore vytvoríte pani domácu, manžela doktora a syna v puberte. Aby to malo grády, vaša minulosť je zapatrošená v doposiaľ neodhalených spomienkach, po nešťastnom incidente takmer zabudnutá. A práve jej odhalenie je spoločne s „obyčajným“ životom hlavnou náplňou hry, ktorý je seriálovým štýlom rozdelená na jednotlivé epizódy. V každej z nich dostanete za úlohu vyriešiť zopár problémov, posúvajúcich dej o krok vpred. Okrem klebetenia, vyzvedania tajomstiev sa staráte o dom – varíte, upratujete a dbáte o záhradu. Rozhovory a následné zblíženie sa s postavami sa deje postupne, pričom sa nemusíte nikam ponáhľať, príbeh sa nikdy nedostane do slepej uličky, časové obmedzenia neexistujú. Okrem Wisteria Lane si môžete odskočiť do miestneho mini-nákupného centra a to je všetko. Tak ako je v seriáli prostredie obmedzené na zopár domov a ulicu, tak i tu nemôžete nikam uniknúť. Možnosti v podobe vylepšenia niektorých súčastí domácnosti sú zúfalo minimálne, plne automatizované, takže si prostredie zlepšujete, len ak to uznáte za vhodné. Čo by to bolo za paničku, keby nevyrazila na pravidelné nákupy oblečenia alebo zmeny vizáže, všakže. Zábavné sú aj minihry varenia a záhradníčenia. Kuchtenie je interaktívne, miešate dané substancie v miskách, varíte v hrnoch, krájate na doske – už to nie je len klik a večera je na stole. V záhradke pred domom polievate kvety, ničíte škodcov, odstraňujete plevel a dokupujete krajšiu flóru. Všetko zjednodušené, prím hrá totiž zápletka, plnenie úloh, vzťahy s postavami a riešenie problémov. Najlepšie tak, aby z toho vyšla hlavná postava ako víťaz, nepadol na ňu tieň podozrenia a všetci boli spokojní. Ako v seriáli. Preto sa odvažujem prehlásiť, že zúfalým panicom (v zmysle Zúfalých Manželiek) hra samotná nič nepovie a preto ruky preč.

GRAFIKA 6 / 10

V rámci možností možno považovať grafické spracovanie za príjemné. Lenže stačí pár minút a všetko vám bude pripadať príliš mŕtve, akoby umelé, bez štipky života. Interaktívnych predmetov je pomenej, animácie postavičiek nepredvádzajú desiatky póz, ale často strnulo postávajú. Modely sa síce aspoň približne na svoje predlohy podobajú, ale detailnejšie textúry by im neuškodili, navyše chodia vždy v rovnakých šatoch. Na jednej strane je to síce klad, pretože okamžite viete o akú osobu ide, avšak trochu viac rozmanitosti by nikoho nezabilo. Aj keď s vraždami to je vo Wisteria Line ošemetné, tak zostanem radšej ticho. Po maximálnom zoome sa síce nikomu zle nespraví, všetko bude vyzerať pomerne verne, avšak detailov mohlo byť viac, hoc grafika je porovnateľná so Simsami. Lenže s dielkom od Maxisu môžete ľubovoľne manipulovať, prispôsobovať k obrazu svojmu, preto jednoduchšie textúry zamrzia, hlavne ak je všetko napevno dané. Konkrétne ukážky vidíte na okolitých screenshotoch, ktoré vám dajú viac ako akékoľvek ďalšie slová.

INTERFACE 7 / 10

Ovládanie ma tri závažné chyby. Za prvé: Kamera je fixovaná na hlavnú hrdinku, takže ňou nemožno odplávať ďalej, než dovidí žienka domáca. Za druhé: Neexistuje postupný zoznam činností, takže neprikážete postave aby najprv odložila zo stolu, umyla riad, išla záhradníčiť, oprala a navarila obed. Všetko musíte voliť postupne a v niektorých momentoch je to na škodu. A za tretie: Kamera občas úplne zblbne, natočiť sa do správneho uhlu, aby ste nielenže niečo videli, ale aj vedeli kam kliknúť, je otázkou nervózneho rotovania a klikania do všetkých možných strán - ako taký klikot. To sú zápory, ktoré stáli Zúfalé Manželky až tri body. Z jednoduchého dôvodu – každé vytknutie má svoje opodstatnenie a budete oň zakopávať pomerne často. Neznechutí hranie, len pripomenie, že by sa hodil ešte týždeň dva poctivého testovania a vychytávania mušiek.

Teraz však k tomu dobrému – systém ikonkových menu funguje dokonale, dokonca tvorcovia uľahčili hráčom ďaleké presuny a ponúkli im možnosť rýchleho objavenia sa pred vybranou domácnosťou dvojklikom. Vždy viete, kde čo nájdete a len zo začiatku sa nebudete v menu orientovať. Taká malá chybička krásy, ktorá ma dosť irituje aj v The Sims, je zoznam priateľov a úroveň náklonnosti. V oboch tituloch môžem vidieť v jeden moment len štyri postavy, hlavne, že dôležité miesto zaberajú ikonky ich ksichtov. Čo tak možnosť textového zoznamu? Nevadí, scrollovanie je matkou zúfalstva, tak hor sa do úchylného točenie kolieskom myšky. Výbornú prácu odviedli tvorcovia pri minihrách. Pri záhradníčení máte na výber niekoľko úrovní kvetov, pričom lepšia (drahšia) sa vám otvorí až po úpornom snažení a dlhých chvíľach patlania sa so zeminou. Škodcov zničíte sprejom (klik), krhlou polievate (klik a pohyb hlodavcom) a plevel vytrhávate najprv vymykaním do strán a následným vytrhnutím, pričom tento pohyb simulujete myškou. Varenie je ešte väčšia zábava – v hrncoch miešate pohybom do strán, podobne v miskách, krájate presným kliknutím v správny okamih. Vyznieva to ako primitívna vec, ale kým som nemal všetky jedlá ohodnotené minimálne známkou A-, dovtedy som s radosťou kuchtil aj niekoľko chodov denne.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Už som to síce spomínal, ale v prípade hrateľnosti si to ešte raz zopakujeme – nie, toto nie sú simsovia, tu ide o plnenie desiatok úloh a postupné rozmotávanie klbka s príbehom. Zmeny v okolí dosiahnete ťažko, preto je jediným a kvalitným lákadlom viacero možností ako problém vyriešite. Rozhovory sú interaktívne, budete ich viesť pomerne často, pretože hlavná hrdinka má vlastnosti, medzi ktoré patrí aj komunikácia s ostatnými. Väčšinou máte na výber tri možnosti, ktorými sa bude rozhovor uberať. Odpovede sú zobrazené emotikonmi, no nemusíte mať strach, po prejdení kurzorom cez ne uvidíte následný text. Niekedy pomôže úsmev a milé slovo, inokedy sa treba tváriť prekvapene, zarazene, zahanbene, smutne, nedôverčivo, arogantne alebo zlostne. Možností je viacero a rovnako to je i s riešením úloh. Aby som nepredhodil nejaký dôležitý spojler, ako príklad som si vybral jedno pomerne na seba nadväzujúce rozuzlenie s prvej tretiny hry.

Pani Davenportová je už niekoľko rokov vdova a okolie si všíma až veľmi dobre, jednoducho taká postaršia pani, čo do všetkého strká nos. Má nádhernú záhradu, čím sa musí pochváliť aj hrdinke a vysmiať sa jej kvetom. Keďže som nechcel hneď vyvolávať konflikty, len som sa tváril milo a uznal skúsenosti staršej pani. V hlave som si však vytvoril plán a v nočných hodinách, kedy už všetci spali, som kvety pani Davenportovej rozdupal. Záhrada na ruby, ale aspoň sa ňou nebude môcť namyslená striga chváliť. Ráno pri vyberaní pošty ma pred domom už čakalo gestapo a horekovanie nad zničenou krásou. Ktože to len mohol byť, zadumané pohľady sa rozišli a ja som si pokojne pískal (v skutočnosti) a ďalej sa staral o svoje kvietky (interaktívne). Na druhý deň sa stalo to isté, no ja som v tom prsty už výnimočne nemal a pani Davenportová mala vinníka – psa Mika Delfina. Keďže s ním spávam (ehm), viem, že to nebol, čo mi aj sám potvrdil. Lenže pani Davenportová sa chystala na odplatu, tak bolo treba spraviť rozhodnutie – priznať sa za prvé zničenie, zvaliť všetko na psa alebo nájsť posledného škodcu. Tretia možnosť zvíťazila, nehodím tú špinu predsa na seba a psov mám rád. A Mika. A svojho manžela. Po náhodnom prejdení okolo záhrady som zbadal tri neposlušné decká Lynette bežiace z pozemku pani Davenportovej, dokonca som už aj mal dôkaz v podobe ich zablatených „bačkúrok“, ale keďže som dobrák od srdca (svedomie: cudzoložstvo, ničenie majetku ostatných, kradnutie, flirtovanie, ohováranie...), vymámil som od detí, prečo to robia. Najprv samozrejme musel prísť úplatok v podobe čokolády (šup do obchodu), aby mi vyklopili ich, že dúfali v nájdenie mŕtvoly starého pána Davenporta. Zomrel pred niekoľkými rokmi za záhadných okolností. Rýchlo za Lynette, tá ma odporučila Bree, ktorej zosnulý manžel patril k lekárom a vedel o prípade viac. Bree naznačila nejaké nejasnosti, tak som sa rozhodol trochu pátrať po internete a zistil som, že pán Davenport neušiel, ale užíva si s inou a jednoducho sa odsťahoval. Víťazný tromf v rukách, no nemusím vyložiť karty okamžite na stôl (ale môžem), skúšam to najprv po dobrom a ponúkam dáme finančnú výpomoc, no to jej nestačí, tak jej vychrstnem pravdu do očí a zrazu je všetko ututlané. Toto je malý príklad a nezabudnite, že sa musíte starať o vlastnú domácnosť, občas prekecnúť priateľov, skočiť na nákupy atď. Preto je hrateľnosť na vcelku vysokej úrovni.

MULTIPLAYER

Zúfalé Manželky si s cudzími neužívajú.

ZVUKY 4 / 10

Zvukov je pomerne málo, pri rozhovoroch je zúfalé ticho, len pri vybraných činnostiach ako napríklad varenie, sa ozýva krájanie na doske alebo štrngot pri miešaní v miske. Jedinou záchranou je zhrnutie faktov na začiatku a konci epizódy rovnakým štýlom, akým sa Zúfalé Manželky prezentujú v televíznej podobe. Keďže sa o distribúciu stará CD Projekt, dabing je v českom jazyku a ostáva zachovaná správna výška hlasu s výbornou pointou a ironickým komentárom. Zvukových efektov je však príliš málo na to, aby som ich ohodnotil ako priemer.

HUDBA 8 / 10

Melódie pochádzajú priamo zo seriálovej predlohy, takže nemôžem povedať výrazného krivého slova. Kto ich pozná, tak bude po pár stotinách sekundy v obraze. Jednoduché skladby hrajú len vo vybraných momentoch, občas však pomôžu smrtiacemu tichu.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Keďže hovoríme o seriálovej predhlohe, svoju úlohu musí automaticky zohrávať aj obmedzenie v znovuhrateľnosti. Je to jedna z výrazných slabín a tŕň z päty nevytiahne ani možnosť iného riešenia. Je síce možnosťou, mnohé sa zmení, ale väčšinu úloh už budete poznať a tým pádom stratia svoje kúzlo. Ako však už býva zvykom, po nejakom tom roku si vždy len tak pre osvieženie pozriem niektoré epizódy obľúbených seriálov a práve preto majú virtuálne Zúfalé Manželky dôležité miesto v mojom "to play" liste – nadväzujú na seriál. Po pasívnom sledovaní si svojich 12 epizód „pozriem“ aj za nejakej tej aktivity. Spomínané číslo akýchsi úrovní nie je malé, ani veľké, zálaží na vás, či pôjdete priamo za dokončením alebo si budete život vo Wisteria Lane užívať. Umelá inteligencia postáv sa posudzovať nedá, keďže pasívne čakajú a majú vopred predvolené odpovede na vaše otázky.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7,0 / 10

Podobný epizodický spôsob šírenia seriálov do hernej podoby je ojedinelý, preto som ostal sám prekvapený ako sa Zúfalé Manželky podarili. Vydarený bonus pre fanúšikov seriálu a hoci sa hovorí o primárne ženskom zameraní, nemal som so stotožnením sa s hlavnou hrdinkou žiadne problémy. Prvý pokus o zahrnutie úspešných seriálov na obrazovky počítačov sa skončil pomerne úspešne, môžu ich nasledovať aj ostatné.