O2 považuje tender na 3. mobilného operátora za zákonný

Telefónica O2 považuje tender na výber tretieho mobilného operátora v SR za zákonný a pripravuje sa na spustenie služieb.

18. jan 2007 o 19:51 TASR

Bratislava 18. januára (TASR) - Priebeh výberového konania, v ktorom Telefónica získala licenciu na prevádzkovanie služieb, napadla bratislavská Krajská prokuratúra.

"Z hľadiska našej ponuky nemáme najmenšie pochybnosti o správnosti tohto rozhodnutia. Nie je nám známa žiadna skutočnosť, ktorá by mohla napadnúť zákonnosť tohto rozhodnutia. V tejto chvíli sa úplne sústredíme na realizáciu našej investície a dolaďovanie komerčného spustenia služieb. Všetko prebieha podľa plánu a dopredu stanoveného harmonogramu," povedala pre TASR hovorkyňa spoločnosti Telefónica O2 Hana Hejsková.

Telekomunikačný úrad (TÚ) SR trvá na doterajšom stanovisku, že proces prebehol v súlade so zákonom. "Zatiaľ úrad nemá od krajskej prokuratúry dokument a nevie sa k nemu vyjadriť," povedal o napadnutí tendra hovorca TÚ Roman Vavro pre TASR. Aj v prípade, že by Telefónica O2 stratila nárok na frekvencie, mohla by naďalej pokračovať v poskytovaní služieb ako virtuálny operátor, dodal Vavro.

TÚ sa musí k protestu prokurátora vyjadriť do 30 dní. Ak s ním nebude súhlasiť, bude o zákonnosti tendra zrejme rozhodovať Najvyšší súd SR.

Licenciu pre Telefónicu O2 Slovakia vydal úrad 25. augusta minulého roku na základe výberového konania. V rámci neho 9-členná komisia uprednostnila Telefónicu pred spoločnosťami Mobilkom Austria a B Four.