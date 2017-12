Prvý polnočný predaj videohry prilákal asi tristo nadšencov

Asi tristo ľudí pred dvoma dnami pred polnocou v Bratislave privítalo spustenie predaja datadisku k populárnej on-line hre World of Warcraft. "Museli sme otvoriť skôr, pretože už od jedenástej večer tu bol rad až po koniec ulice.

17. jan 2007 o 19:24 (sita)

Trošku sme sa nad nimi zľutovali. Mali sme obavy aj zo susedov, tak sme sa to snažili všetkými možnými prostriedkami urýchliť," uviedla pre agentúru SITA Henrieta Galgóciová z obchodnej siete Brloh.

Ako dodala, v prvej dodávke dostali asi tisíc kusov a ďalších päťdesiat kusov si už zákazníci kúpili cez internet. "Ľudia si berú viac ako jednu kópiu," povedala.

World of Warcraft: The Burning Crusade je vôbec prvou hrou na Slovensku, ktorú na trh uviedli v polnočnom predaji. Výrobca hry, spoločnosť Blizzard, prichystal podobné podujatia aj na štyroch miestach v Spojených štátoch.

"Bolo to na skúšku. Vo svete je to však bežná prax. Chceli sme si takto otestovať aj slovenského fanúšika, či je na to, vytiahnuť nohy z postele za svojou obľúbenou hrou aj o polnoci, vôbec pripravený," prezradila Galgóciová.

Na ďalší podobný polnočný predaj sa fanúšikovia počítačových hier môžu tešiť iba v prípade, ak pôjde o ozaj výnimočný titul. "Nabudúce by to však malo byť už vo všetkých našich predajniach, nielen na Heydukovej," dodala.

Pôvodnej verzii hry World of Warcraft nesľubovali veľkú budúcnosť. On-line hrám všeobecne, najmä pre ich vysokú finančnú náročnosť, predpovedali odborníci skorý koniec. Po dvoch rokoch od uvedenia titulu na trh sa do hry doteraz zapojilo vyše osem miliónov platiacich ľudí z celého sveta.