Sedem divov sveta prvý raz v SME

18. jan 2007 o 0:00

Dnes nájdete v SME prvú časť z dvanástich dokumentárnych filmov kolekcie Discovery channel. Prevedie vás najpozoruhodnejšími pamiatkami minulosti, zoznámi so životom dinosaurov, so záhadami vesmíru, raketoplánov či s osudom Titaniku. Dnešný prvý diel je venovaný dvom zo siedmich starovekých divov sveta: soche boha Dia v Olympii (jej tvorcom je Feidias) a kolosu na ostrove Rhodos (obrovskú sochu gréckeho boha Hélia vytvoril jeden zo žiakov sochára Lýsipa). Hlavný tvorca unikátneho filmu John Rommer diváka sprevádza nenásilným a vtipným komentárom od prvých úchvatných záberov z Golden Gate Bridge, tohto moderného divu sveta, až do súčasného rímskeho chrámu, kde nachádza stopy veľmi blízkeho vzťahu kresťanstva s východnými božstvami.

Každý o nich počul, no nik ich nevidel, napísal pred viac ako tisíc rokmi o siedmich divoch sveta Filón Byzantský. My však vďaka zázrakom filmovej a počítačovej techniky máme možnosť spolu s Rommerom takmer sa dotknúť unikátnej Filónovej knihy v nemeckom Heidelbergu, pokochať sa nádhernou rekonštrukciou sochy boha Dia s telom zo slonoviny a vlasmi zo zlata a obdivovať postavu boha Helia s tvárou Alexandra Veľkého vynárajúcu sa z morských hlbín. To všetko doplnené výletom do Atén juhu - amerického Tennesee - a jedinečnými pohľadmi do zvyškov Feidiovej dielne, odhalených po stáročiach pod hrubým nánosom žltého riečneho piesku.

Nad Diovou sochou a Rhodoským kolosom, ktorý vraj bol rovnako pôsobivý aj po svojom páde, autori otvárajú vzrušujúce otázky: Prečo pohanský Zeus poslúžil ako predloha kresťanského boha? Prečo Feidias vytvoril ideál krásy, čo nás oslovuje dodnes? Prečo sa vlastne nik zo žijúcich ľudí na Dia nepodobá? Prečo tvorca Rhodoského kolosu zmenil dovtedajší zvyčajný pomer hlavy k telu z 1:7 na 1:10 a dodal tak postave podobu hráča amerického futbalu?

Tých prečo je samozrejme viac. Autori filmu si dali záležať na tom, aby na vzrušujúce otázky nachádzali rovnako vzrušujúce odpovede. Cieľ dosiahli. Keď budete pozerať tento film, hodíte na 45 minút každodennosť za hlavu a necháte sa unášať prúdom času. Možno prežijete svoje déja vu nad Alexandrovými kučeravými vlasmi a pootvorenými perami, prípadne v miestach, kde splývajú ozveny antických divov s naším moderným svetom. Sotva to bude iba náhoda. Aj keď to tak nevyzerá, stopy dávnych civilizácií nájdete azda všade. Také pevné je spojenie minulosti a súčasnosti. Treba sa však nielen pozerať, ale aj vidieť. (ač)