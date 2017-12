Kľúče k nášmu pôvodu

18. jan 2007 o 0:00

Najstaršie známe kosti Homo sapiens sa našli na východe Afriky a majú približne 200-tisíc rokov. Podľa zatiaľ posledného prehodnotenia údajov začali Homo sapiens systematicky prenikať do Eurázie pred 60-tisíc rokmi. Pred 35-tisíc rokmi už obývali Starý svet od Portugalska po Austráliu (paradoxne zrejme prišli do Austrálie skôr ako do Európy). Z tejto éry však chýbali nálezy ich kostí v africkej kolíske.

Fred Grine z Newyorskej univerzity (USA) s kolegami teraz uverejnil v tom istom čísle Science, že lebka od mesta Hofmeyr v JAR má 36-tisíc rokov. Anatomicky sa zhoduje s pravekými Homo sapiens z Európy, nie však s mladšími africkými a ani s dnešnými Európanmi. Anna Olivieriová z univerzity v talianskej Pavii s kolegami zasa v decembri v Science oznámila, že podľa DNA pravekí Homo sapiens zo severnej Afriky pochádzali z rovnakej oblasti juhozápadnej Ázie ako európski a takisto sa odtiaľ rozšírili pred 45-tisíc až 40-tisíc rokmi.

Demografia Európy v závere staršej doby kamennej však nebola jednoduchá. V časopise Proceedings of the National Academy of Science USA to opäť doložil tím Erika Trinkausa z Washingtonovej univerzity v St. Louis (USA) na lebke 2 z rumunskej jaskyne Pestera cu Oase. Patrí Homo sapiens a má 40-tisíc rokov. No predstavuje mozaiku modernej a archaickej (neandertálskej?) anatómie. Líši sa od pravekých Homo sapiens žijúcich inde, ale aj od dnešných . (urb)