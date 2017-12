Vysokoškoláci môžu v lete stážovať v sídle Microsoftu

Bratislava 17. januára (TASR) - Absolvovať stáž v americkom sídle spoločnosti Microsoft budú môcť vybraní slovenskí vysokoškoláci v lete 2007. V Amerike ...

17. jan 2007 o 12:53 TASR

Bratislava 17. januára (TASR) - Absolvovať stáž v americkom sídle spoločnosti Microsoft budú môcť vybraní slovenskí vysokoškoláci v lete 2007. V Amerike budú pracovať spolu so študentmi z celého sveta.

Tretiaci a štvrtáci študujúci odbory orientované na informačné technológie sa môžu do 31. januára prihlásiť do projektu Internship Program For IT Students. Vybraným ponúkne firma počas trojmesačnej stáže najlepšie nástroje, technológie a výnimočnú príležitosť, ako začať svoju kariéru. Stážisti budú riešiť úlohy pri vývoji nových produktov v spolupráci so zamestnancami spoločnosti. Ich cieľom je prispieť k dodaniu špičkového softvéru v stanovenom termíne. Každý člen programu bude mať k dispozícii skúseného odborníka, ktorý mu pomôže uplatniť jeho potenciál. Pre stážistov sú pripravené aj spoločenské aktivity na podporu tímovej spolupráce.

V rámci projektu chce spoločnosť Microsoft obsadiť pozície Software Design Engineer a Software Design Engineer in Test. Ich popis s elektronickou prihláškou je na stránke http://www.microsoft.com/cze/careers/prilezitosti/pozice/Internship_Program_for_IT_students.mspx