Krátke správy zo sveta PlayStation

17. jan 2007 o 10:49 Ján Pásztor

Neviete sa dočkať Final Fantasy XII, ale z nejakého nevysvetliteľného dôvodu ste predali svoju PS 2, alebo ste ju nikdy nemali a pri cene za PlayStation 3 sa vás zmocňuje nevoľnosť? Sony v spolupráci so Square Enix pre vás pripravili riešenie. V deň D (23.02.2007) sa do obchodov spolu s hrou dostane aj špeciálna verzia PS Two, v ktorej okrem konzoly nájdete aj tento unikátny a tiež posledný diel pre súčasnú generáciu konzol, Final Fantasy XII. Cena bude samozrejme o niečo vyššia ako pri bežnom balení PS Two, no môžete si byť istí, že ak by ste tieto produkty kupovali oddelenie, vyšlo by vás to rozhodne drahšie.

Evolution Studio odhalilo niekoľko nových detailov ohľadne ich očakávaných next-gen závodov MotorStorm pre PlayStation 3. Hra v režime online ponúkne hlasové dorozumievanie medzi hráčmi z celého sveta za použitia buď klasického USB alebo Bluetooth headsetu. Súčasne sa hry budú môcť zúčastniť dvanásti, no tvorcovia pracujú na tom, aby sa tento počet zvýšil na 16. Zároveň prezradili, že neplánujú do hry zaradiť možnosť hrania v split screene, pokiaľ si to hráči vyslovene nevyžiadajú. V závere potešili správou o možných updatoch na PS Network po vydaní hry.

Zdroj: PR