Hviezdne vojny takmer naruby

Nie je to tak dávno, čo sme chválili príjemnú rodinnú hrateľnosť titulu LEGO Star Wars. Niekomu však mohlo prekážať, že príbehové pozadie čerpalo z rozporuplnej novej trilógie. Druhý diel sa tak vracia ku klasike klasík – pôvodnej trojdielnej ságe klasick

17. jan 2007 o 0:00 MICHAL GARDIAN

ých Star Wars.

Podobne ako v prvom „dejstve“ rozhodne nejde o mentorsky vážny pohľad na tento sci-fi fenomén. Postavičky z Lega by to asi ani neumožnili. Rozhodne to však nie je na škodu veci a viac či menej humorný pohľad na všetky notoricky známe udalosti pôsobí opäť osviežujúco a zábavne. Aj charaktery postáv ako princezná Leia ci „Žvejk“ boli posunuté až ku groteske a pobavia malých aj dospelých hráčov.

Samotný herný základ tvorí prakticky obyčajná plošinovka, ktorá sa nijako výrazne neodlišuje od staručkého Prince of Persia. Autori však dokázali brilantne využiť odlišnosť schopností charakterov postáv Hviezdnych vojen a motivovať hráča cez zbieranie mincí k odomykaniu bonusových charakterov. To aj odrastenejšieho hráča nabáda skúmať každú úroveň a znova a znova navštevovať aj tie najskrytejšie zákutia hry. Vhodným oživením sú aj občasné logické medzihry a oproti prvému dielu aj častejšia prítomnosť dopravných prostriedkov. Tá vrcholí v pamätnej likvidácii Hviezdy smrti, ale pred ňou aj po nej si užijete najrozličnejšie zvieracie, ale aj technické „premiestňovače“.

Grafika zostala rovnako jednoduchá a roztomilá ako minule. Úrovne síce nemajú také detaily ako súčasná akčná špička, ale to nikomu nebude prekážať. Zvuky či hudbu ani netreba komentovať, sú na vysoko profesionálnej úrovni. Škoda, že chýba slovenský alebo český preklad.

Pred pár rokmi by nikto nečakal, že spojenie Lega a Hviezdnych vojen je vôbec možné, tobôž nie takýmto zaujímavým spôsobom. Výsledok je dôkazom, že aj komerčne založený experiment môže priniesť pútavý výsledok.