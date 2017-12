Tipy na víkendové surfovanie

Internetová zábava, kúzla, cigaretový dym či skoncovanie s fajčením? Naučíme vás ako obliecť iPod, odhalíme zákuliesie štúrovskej slovenčiny a vyberieme sa za dejinami umenia. Také sú tipy na víkendové surfovanie.

26. jan 2007 o 22:55 (mg, tu)

Zahrajte si najprimitívnejšiu počítačovú hru

Vedeli by ste v rýchlosti povedať, ktorá z grafických počítačových hier je najjednoduchšia? nebude to žiadny had, ani tetris ale čosi ešte triviálnejšie. Ide o tenis - vašou úlohou je pomocou rakety odpinkávať loptičku súperovi tak, aby ste nestratili jediný bod. Internetová "flashovka" na http://www.addictinggames.com/sporepong.html vás pobaví nielen svojim spracovaním ale i trochou pohybu, ktorý v jednoduchej hernej štruktúre pribudol.

Naučte sa triky kúzelníkov

Vyčíta vám okolie že ste nudní a nedokážete nikoho zabaviť? Potom by ste sa mali naučiť niekoľko osvedčených kúziel a trikov, ktoré vás vytiahnu z kaše. Na stránke http://ei-am.blogspot.com/2007/01/top-10-magic-trick-tutorial-videos_21.html nájdete desať videozáznamov, z ktorých každý vás ponorí do tajov mágie. Vám už nezostáva nič iné len cvičiť, cvičiť a cvičiť aby ste boli skutočne presvedčiví.

Oblečte si svoj iPod

Móda, móda, stále iba móda. Prečo by mal byť váš iPod výnimkou? Ak máte niekoľko minút času, môžete ho obliecť do papierového puzdra, ktoré vytvoríte z ľubovoľnej fotografie. Výhodou je, že nemusíte nič merať ani rysovať. Stačí ak na server http://www.ipapercraft.com/ nahráte svoj obrázok a zvolíte model iPodu a zvyšok je už iba na vašej tlačiarni, nožniciach a lepidle. Ak máte kúsok od bytu copycentrum, nechajte si výtlačok zalaminovať a máte skvelé ochranné puzdro pre svoj prehrávač.

Čo dokáže lepiaca páska?

Skúšali ste už niekedy čo všetko sa dá s lepiacou páskou prilepiť? Nechajte sa inšpirovať fotografiami a článkami na serveri http://www.octanecreative.com/ducttape/walltapings/index.html. Striebornú univerzálnu pásku dnes už kúpite takmer kdekoľvek, takže môžete sa okamžite pustiť do zábavy. Čo tak zavesiť na stenu niečo ťažšie ako človeka?

Dym okom digitálu

Mnohí fotonadšenci hľadajú námety, ktoré by ich priniesli do siene slávy. Niekedy stačí málo - dym z cigarety, hra so svetlom a trocha šikovnosti. Internetová galéria http://sensitivelight.com/smoke2/ vás o tom zaručene presvedčí. Už veríte tomu že v obyčajných veciach sa vždy skrýva i krása?

Web o fajčení

Výbornou informačnou stránkou pre tých, čo by chceli prestať fajčiť, je www.dokurte.cz. Server zhromažďuje informácie o fajčení – dôvody, prečo ľudia fajčia, čo sa pri fajčení deje s ich telom a ako by mohli najjednoduchšie prestať. Súčasťou je test, pomocou ktorého zistíte, ako veľmi ste od fajčenia závislí.

Umelcova knižnica

Dejiny umenia v slovenčine ponúka stránka www.animacia.sk/kniznica.htm. Dokumenty sú zhromaždené chronologicky podľa obdobia (do 18. storočia, 19. storočie, 20. storočie) a témy - každú z nich si môžete stiahnuť osobitne vo formáte pdf.

Štúrovská slovenčina

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra na stránke www.juls.savba.sk/ludevit/ sprístupnil zaujímavú službu – umožňuje „preložiť“ akýkoľvek text zo spisovnej slovenčiny do štúrovskej. Napríklad z vety: „Nebol som tam, kde som mal byť.“ sa razom stane „Ňebou som tam, kďe som mau biť.“ Konvertor kopíruje pravidlá, ktoré podal Ľudovít Štúr v diele Náuka reči slovenskej.