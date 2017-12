Laptopy pre chudobných

Tento rok sa do rozvojových krajín dostanú prvé „stodolárové laptopy“ – autori projektu nevylučujú, že si ich neskôr budú môcť kúpiť aj Európania.

17. jan 2007 o 0:00 Tomáš Bella

Môžete si kúpiť za tri alebo štyri tisícky korún prenosný počítač, ktorý vydrží akékoľvek zaobchádzanie a umožňuje surfovanie po internete aj komunikáciu s ostatnými počítačmi vo vašom okolí. Ale musíte rovnaký počítač kúpiť aj dieťaťu z Afriky. To je jeden z možných modelov predaja, ktorý zvažujú autori projektu Jeden laptop na dieťa (OLPC). Vývoj „stodolárového počítača“ je už vo finále a v lete sa začne niekoľko miliónov špeciálnych počítačov distribuovať do krajín ako Brazília, Argentína, Nigéria, Pakistan, Thajsko či Palestína.

Hoci laptopy mali byť pôvodne určené výhradne pre deti v chudobnejších krajinách, tvorcovia už dnes nevylučujú, že by sa mohli predávať aj bežným zákazníkom a vďaka nim financovať ďalšie dodávky napríklad do Afriky. „Ak by sme hneď teraz začali laptopy predávať, bol by to veľmi dobrý biznis,“ povedal Michalis Bletsas z projektu OLPC. „Zatiaľ sa však sústreďujeme na rozvojový svet.“

Podľa jedného z návrhov by kupec vo vyspelej krajine dostal priamo e-mailovú adresu dieťaťa, pre ktoré laptop sponzoroval, aby spolu mohli komunikovať.

Organizátori akcie sa teraz snažia vyriešiť najmä logistiku a spôsob, ako notebooky dopraviť až do rúk deťom, čo je podľa nich „oveľa zložitejšie, ako samotná výroba“. Zatiaľ sa však nepodarilo úplne naplniť ani základný sľub o cene počítača – výrobná cena „stodolárového laptopu“ je momentálne 150 dolárov. Klesnúť by mala so zvyšujúcim sa objemom výroby.

Laptopy oficiálne nazvané XO vyrába firma Quanta na zákazku neziskovej organizácie vedenej známym vizionárom Nicholasom Negropontem z Massachusettského technologického inštitútu. Cieľom nadácie je umožniť deťom komunikovať a naučiť sa základy práce s počítačom. Milióny dolárov do nej už investovali aj firmy ako Google či Red Hat. Samotný Google pre projekt vytvorí aj internetový priestor, kde budú môcť deti s pomocou laptopu okamžite prezentovať svoju prácu na verejnosti.