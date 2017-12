Toaletný papier pre odvážnych

Ak vás autorské práva ani len trochu nezaujímajú a s radosťou sťahujete z internetu hudobné skladby bez ohľadu na to čo si o tom myslí RIAA, možno vás poteší že sa na internete objavil toaletný papier, ktorý je určený pre vás a podobných odvážlivcov.

16. jan 2007 o 12:00 (mag)

Doslova a dopísmena si môžete s RIAA vytrieť zadok. I keď je momentálne beznádejne vypredaný, ponuka je priebežne aktualizovaná. To však neznamená že by si ho do svojej zbierky suvenírov nemohli zakúpiť i tí, ktorí sa k svojej hudbe dostávajú legálnou cestou tak, ako sa patrí. Internetový predaj hudby je už dlhšiu dobu dostupný i pre zákazníkov zo Slovenska.

Dostupnosť: http://www.jinx.com/scripts/details.asp?productID=285

Orientačná cena: 6 dolárov