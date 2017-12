Podiel výdavkov na informatizáciu zo ŠF by mal tvoriť 8 %

Podiel výdavkov na informatizáciu spoločnosti by mal na Slovensku v programovacom období 2007 až 2013 tvoriť približne 8 % z alokácie štrukturálnych fondov (ŠF) pre SR. Konkrétne ide o prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), pričom pod

16. jan 2007 o 0:00 (sita)

iel výdavkov z ERDF na informatizáciu v krajinách Európskej únie (EÚ) by mal predstavovať v priemere 10 %.

"Pre nasledujúce programovacie obdobie je oblasť podpory informatizácie objektívne podfinancovaná a SR v porovnaní s ostatnými krajinami únie v tomto ohľade jednoznačne zaostáva," uvádza sa v návrhu operačného programu Informatizácia spoločnosti (IS), ktorý ešte musí odobriť Európska komisia. V programovacom období 2000 až 2006 predstavoval podiel výdavkov na informatizáciu v krajinách EÚ 7,3 %, na Slovensku to bolo 0,96 %, avšak Slovensko sa na čerpaní eurofondov začalo podieľať až v roku 2004.

Ako ďalej uvádza materiál, k 15. novembru minulého roka bolo celkovo predložených 143 žiadostí o podporu na projekty informatizácie spoločnosti v celkovej hodnote 1,485 mld. Sk. Schválených bolo pritom 56 z nich, teda 39 % žiadostí. Celková hodnota schválených žiadostí predstavovala 529,4 mil. Sk. Projekty, pri ktorých bola ku dňu 15. novembra 2006 podpísaná aj zmluva, je 55 v hodnote 500,4 mil. Sk, realizuje sa však len 12 z nich. Z celkového počtu žiadostí bolo zamietnutých 50 v celkovej hodnote 621,4 mil. Sk.

Financie z európskych fondov v rokoch 2007 až 2013 by sa mali v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti využiť na tri základné priority, a síce na e-goverment, digitalizáciu pamäťových fondov a širokopásmový internet. Okrem toho sa eurofinancie využijú aj na technickú pomoc. Celkovo sa na operačný program má z ERDF použiť 993,1 mil. eur. Na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb pôjde najviac europeňazí, a to konkrétne 591 mil. eur. V rámci digitalizácie by sa malo prerozdeliť 139 mil. eur. Na tretiu základnú prioritu, ktorou je prenos širokopásmového internetu by malo smerovať 221,2 mil. eur.

Celkovo najviac by mala SR čerpať z fondu ERDF v roku 2013, kedy je naplánovaná suma takmer 183,8 mil. eur, naopak najmenej, len 122 mil. eur by mala použiť na informatizáciu v roku 2010. "Globálnym cieľom OP IS je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysokovýkonnej vedomostnej ekonomiky," uvádza sa v ďalej materiáli. Riadiacim orgánom pre operačný program Informatizácia spoločnosti je Úrad vlády SR, ktorému predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť európske záležitosti, ľudské práva a menšiny.

Funkciu sprostredkovateľského orgánu plní Ministerstvo financií SR, ktoré bude zabezpečovať všetky operatívne a rozhodovacie činnosti, súvisiace s riadením intervencií do oblasti informatizácie spoločnosti.

(1 EUR = 34,705 SKK)