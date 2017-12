O polnoci sa spustí predaj novej on-line hry

Dnes presne o polnoci sa v bratislavskej predajni Brloh na Heydukovej ulici spustí predaj novej on-line hry. Pôjde vôbec o prvý polnočný predaj hry na Slovensku.

15. jan 2007 o 20:00 (sita)

Blizzard, výrobca hry World of Warcraft: The Burning Crusade naplánoval na štyroch miestach v Kalifornii podobné odpočítavanie. Nadšenci hier zo Slovenska tiež budú môcť spoločne privítať nový produkt na trhu.

Pri uvedení základnej verzie on-line hry World of Warcraft mnohí pochybovali o jej úspechu a hrám prostredníctvom internetu predpovedali skorý koniec najmä pre ich celkovú finančnú náročnosť. Opak je však pravdou. Od spustenia on-line hry World of Warcraft uplynuli dva roky a za ten čas sa do hry zapojilo vyše 8 miliónov platiacich ľudí po celom svete.