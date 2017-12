Internet, TV a telefón v jednom ponúkajú už traja operátori

16. jan 2007 o 0:00 Marián Pavel - SME online

Internet, TV a telefón v jednom balíku ponúkajú už traja veľkí operátori na Slovensku - UPC, Orange a T-Com. Takéto služby sa nazývajú Triple Play a ich účelom je priniesť zákazníkovi pohodlné technické riešenie na používanie troch najdôležitejších služieb za zvýhodnenú cenu. Služby Triple Play môžu zatiaľ používať len obyvatelia Bratislavy, Košíc, Trnavy, Priešťan a Žiliny, no v tomto roku ju mienia operátori postupne rozšíriť aj do ďalších miest. Najvyššie pokrytie sa pritom očakáva od T-Comu, ktorý môže svoju službu Magio nasadiť do všetkých miest, kde má dostupné internetové služby ADSL.

Triple Play prináša úsporu

Služby Triple Play by mali priniesť nielen jednoduchý spôsob, ako používať internet, pozerať televíziu a telefonovať, ale zároveň zákazníkom ušetriť peniaze.

Ak totiž používajú napríklad telefónnu linku a internet od T-Comu a televíznu prípojku od UPC, mesačne zaplatia až o 538 Sk viac. Spojenie troch služieb do jednej je pre operátorov lacnejšie a zákazník získa prehľad svojich mesačných nákladov na jednej faktúre.

Okrem toho prináša Triple Play aj ďalšie výhody. Asi najvýznamnejšou je príjem televízneho signálu v podstatne lepšej digitálnej kvalite, ale aj možnosť získať všetky informácie o televíznom programe priamo na obrazovke. Túto vlastnosť však ako jediná nedokáže ponúknuť UPC, keďže vysiela analógový signál. Orange a T-Com pre zákazníkov prevádzkujú aj virtuálnu videopožičovňu, v ktorej si možno za prijateľné poplatky vybrať zo širokej ponuky celovečerných filmov. Zariadenie od T-Com navyše umožňuje vybraný televízny program aj nahrávať.

Všetci traja operátori ponúkajú aj rozširujúce balíčky televíznych programov, v ktorých možno nájsť filmové a hudobné kanály, alebo erotiku. V hlasových programoch sú ceny o čosi nižšie, ako pri telefonovaní prostredníctvom bežnej telefónnej linky.

Na to, aby si zákazník mohol službu aktivovať potrebuje ešte tri špeciálne zariadenia. Je to prevodník signálu, modem na prevádzku internetu a takzvaný set-top-box, ktorý je potrebný na sledovanie televízie.

Nevýhodou digitálneho vysielania prostredníctvom Triple Play je obmedzenie na jeden televízny kanál, ktorý možno pozerať i nahrávať. UPC, ktorá vo svojich rozvodoch šíri analógové televízne vysielanie umožňuje sledovať jeden program na televízore a zároveň druhý nahrávať na videu.

Služby Triple Play ponúknu tento rok ďalší operátori, podľa informácií SME pripravujú vstup na trh aj menšie spoločnosti. Tie by mali dostať rýchly internet, digitálnu televíziu a lacnejší telefón aj do dedín a menších miest. Ich úspech v konkurencii s trojkou najväčších závisí aj od toho, ako rýchlo v obciach vybudujú vlastné optické linky. Nie je tiež vylúčené, že služby Triple Play pripraví v budúcnosti na prenajatých linkách aj nový mobilný operátor O2. V susednej Českej republike, kde prevádzkuje aj pevnú sieť, si jeho digitálnu O2 TV predplatilo za tri mesiace 15 tisíc zákazníkov.

Triple Play od UPC si treba vyskladať

Napriek tomu, že spoločnosť UPC ohlásila spustenie služieb Triple Play, v skutočnosti jeden ucelený balíček služieb neposkytuje. Zákazník, ktorý má o Triple Play záujem si musí pospájať tri ponúkané služby do jednej. Operátor neuľahčuje ani výpočet nákladov na prevádzku všetkých troch služieb, pretože pre každú z nich poskytuje inú cenovú akciu a dobu viazanosti.

V káblových televíznych rozvodoch UPC si možno internet a telefón doobjednať v štyroch slovenských mestách – Bratislave, Košiciach, Trnave a v Žiline.

Služby UPC majú dve nevýhody: televízny signál poskytuje operátor v analógovej kvalite (môže mať zníženú technickú kvalitu, byť zašumený) a k internetu možno pripojiť len jeden počítač. Pri sledovaní TV tiež nemožno využiť programového sprievodcu, ktorý je samozrejmosťou v riešení Orange a T-Comu. Výhody spočívajú v širokom výbere piatich internetových programov s rýchlosťami až do 10 Mbit/s. K dispozícii sú aj tri telefónne programy s rôznymi spôsobmi účtovania hovorov: Freetime, Anytime a Flex. Program Flex ponúka za mesačný poplatok neobmedzené hovory medzi zákazníkmi UPC, v program Freetime možno volať zdarma na pevné linky kamkoľvek na Slovensku v slabej prevádzke a program Anytime poskytuje neobmedzené volania na pevné linky kedykoľvek.

Orange Homebox je v testovacej prevádzke v troch mestách

Orange spustil v decembri ako prvý operátor na Slovensku služby založené na prenose dát cez optické linky (FTTH). Služba je aktuálne dostupná pre 15 tisíc domácností v bratislavskej Petržalke, v časti Trnavy a Piešťan. Po ukončení testovacej prevádzky na jar mieni operátor službu postupne rozširovať využívajúc svoju hustú sieť optických liniek po celom Slovensku. Vďaka obrovskej kapacite optických vedení ponúka služba Orange pre domácnosti ohromujúce rýchlosti pripojenia do internetu a momentálne na Slovensku nemá konkurenciu. Operátor pripravil pre zákazníkov dva internetové balíčky pripojenia, základný balík televíznych programov s ďalšími balíčkami, ktoré si možno priplatiť a jeden telefónny program. Zákazník si môže objednať len samotný internet, alebo ho skombinovať s jednou alebo obomi ďalšími službami. V tom prípade bude na internete pripojený oveľa vyššou rýchlosťou. Základný balíček televíznych programov zodpovedá rozšírenému súboru UPC a okrem slovenských a českých televíznych staníc v ňom nájdete aj populárne dokumentárne kanály. Okrem toho si možno vybrať z ponuky celovečerných filmov a erotiky v digitálnej videopožičovni. Program na telefonovanie zaujme nielen nižšími cenami volaní, ale predovšetkým 50 voľnými minútami na mesiac na volania do siete Orange v slabej prevádzke. Zákazníci služby Homebox volajú medzi sebou zdarma.

Nevýhodou služby Homebox sú relatívne vysoké vstupné náklady na technické vybavenie, ak sa zákazník nechce zaviazať na dlhší čas a obmedzenie na sledovanie jediného televízneho programu. Domácnosti s viacerými televízormi tak toto zariadenie nevyužijú – ďalšie prijímače treba pripojiť k inému zdroju televízneho signálu. Naopak výhodou je bezkonkurenčná rýchlosť pripojenia za cenu nižšiu, ako ponúka konkurencia a bonusový balíček 50 minút na volania do siete Orange.

Na Magio od T-Com sa zatiaľ čaká, funguje len v Bratislave

T-Com spustil svoje služby založené na Triple Play s názvom Magio až 29. decembra, takmer štyri mesiace po plánovanom termíne. Služba, ktorá v zahraničí bežne funguje na platforme ADSL 2 s podstatne vyššími prenosovými rýchlosťami je na Slovensku dostupná na pomalšej platforme ADSL a s prenosovými rýchlosťami, ktoré ponúkajú ostatní dvaja konkurenti sa zatiaľ nedá porovnať.

T-Com spustil Magio len v Bratislave, a to i napriek tomu, že pripojenie na internet cez ADSL ponúka v stovkách ďalších slovenských miest.

Rýchlosť pripojenia na internet má rovnaké parametre, ako iné programy pre domácnosť. Operátor ponúka na výber dva programy, jeden z obmedzením na 600 MB stiahnutých dát a druhý neobmedzený.

Rovnako ako Orange pripravil pre zákazníkov základný balíček televíznych programov, v ktorom sa nachádzajú slovenské a české stanice doplnené o tri nemecké programy. K nim si možno dokúpiť tematické balíčky s rôznymi atraktívnymi televíznymi stanicami. Tri z týchto balíčkov však operátor dáva k programu Magio Klasik zdarma.

Zariadenie na spracovanie televízneho signálu Magio Box má v porovnaní s ostatnými bezkonkurenčne najviac funkcií a možno ho použiť ako inteligentný domáci videorekordér. Aj T-Com pre zákazníkov spustil digitálnu videopožičovňu.

Zákazník si môže vybrať kombináciu dvoch, alebo troch služieb. Hlasový program Magio Komunikátor ponúkne špeciálnu tarifu na volania, a okrem bezplatných volaní medzi zákazníkmi služby Magio nemá ďalšie výhody.

Nevýhodou služby Magio je nízka rýchlosť pripojenia na internet, predovšetkým, ak ju porovnáme s ponukou konkurencie. Musíme zároveň podotknúť, že na pohodlné surfovanie však stačí. Ďalšou nevýhodou je obmedzenie sledovania televízie na jeden program. Výhodou služby sú symbolické náklady na zaobstaranie technického vybavenia a veľmi slušná ponuka funkcií zariadenia Magio Box.

Chello Easy + Flex Orange Homebox T-Com Magio Klasik Rýchlosť internetu 1024/128 30720/15360 1024/256 Obmedzenie prenesených dát na internete neobmedzené 100 GB neobmedzené Mesačný poplatok s uplatnením akcií * 1100,- Sk 1189,- Sk 1427,- Sk Mesačný poplatok - plná cena 1419,- Sk 2378,- Sk 2198,- Sk Inštalačný poplatok (akciová cena) 1,- Sk 1249 Sk 1,20 Sk Náklady na technické vybavenie (akciová cena) 1 Sk 8557,- Sk alebo 417 Sk mesačne 991 Sk Počet TV staníc v cene 49 28 34 Bonusy k hlasovému programu žiaden 50 voľných minút mesačne do siete Orange žiaden Programový sprievodca nie áno áno Možnosť nahrávania programov nie nie áno Digitálna videopožičovňa nie áno áno

*) Viazanosť pre UPC a T-Com je 24 mesiacov, pre Orange 36 mesiacov