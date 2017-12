Football Manager 2007 - futbal ako víno

Niektoré hry sú ako víno. Dozrievajú postupne, môžete si ich vychutnávať po celý rok a stále si užívate tú s ničím nezameniteľnú arómu opojenia. Football Manager medzi ne patrí už niekoľko rokov a ani s novým ročníkom sa to nezmenilo.

15. jan 2007 o 8:00 Ján Kordoš

Nedokážem rozumne vysvetliť tak jednoduchú vec – Football Manager (ročník 2007 nevynímajúc) je vlastne len malou úpravou predošlého tabuľkového orgazmu, avšak vždy ponúkne tu menšiu, tu väčšiu dávku pohltenia, ktorá napokon vyústi do oslavovania a dní (nie, herná doba futbalových manažérov sa skutočne nepočíta na hodiny) čistého herného času, stráveného dumaním nad zostavou, nákupom vhodných typov hráčov, prácou s médiami a jemného balansovania nad finančnou hladinou, ktorá nespraví vrásky na čele pánom s bubáčikmi vo vrecku, ani vám samotným v podobe škrtu cez rozpočet pri nákupe posíl. Nezmenilo sa takmer nič, avšak pozornému oku nemôže uniknúť niekoľko novôt, jednoducho zakomponovaných, postupne vychádzajúcich na povrch, pričom si s tresnutím do čela každý povie, prečo to neprišlo skôr. A o tom to možno je – na rozdiel od športových sérií od Electronic Arts má fanúšik futbalových manažérov stále dojem, že nastal istý posun vpred, pričom sa príliš nehýbalo s vysoko nastavenou latkou hrateľnosti.

Preto sa každý rok vrhám do textu recenzie s nechuťou i fanatizmom zároveň. Spísať v bodoch novinky, vrhnúť na záver šťavnaté konštatovanie o zaslepenej oddanosti a všetko by bolo v poriadku. Lenže všetko sa to napokon zvrhne v nechcené odľahčené rozprávanie, ktoré pre niekoho znamená len húf prázdnych slov a pre iného radosť s rovnakej závislosti. Aby sa mi však podarilo prilákať k monitorom aj doposiaľ nepoškvrnených panicov, prejdeme si všetky základné aspekty od piky a verím, že dlhoročných priaznivcov tak neurazím. Po vytvorení vlastného manažérskeho profilu, voľbe prvého mužstva, ktoré privediete k oslnivým úspechom (alebo nezabudnuteľným pádom – každému podľa jeho chuti) nasleduje práca nielen s mužstvom, ale aj jeho A tímom, rezervou alebo mládežníckym družstvom. Všetko podľa možností daného klubu, lež nečakajte, že provinčné mužstvo bude rovnako zabezpečené ako futbalový veľkoklub. Práve v tom je kúzlo hry – zvolíte si kohokoľvek, aj ustráchanú tlupu nováčikov, namočených vo vodách zostupu v najnižšej súťaži a stále sa bavíte, hoci nejde o významné trofeje, nebojujete každý rok v Lige Majstrov, ale sa LEN snažíte preraziť. Ak to ešte neviete, pripomeniem známy fakt. Sports Interactive sa môže pochváliť maximálne prepracovanou databázou hráčov a klubov, takže medzi možnosťami výberu nechýba napríklad slovenská prvá a druhá liga s pomerne presnými štatistikami. Samozrejme nezodpovedajú úplne realite, ale pri tom obrovskom množstve sa nikdy nedocieli úplná spokojnosť, čo v konečnom dôsledku znamená, že sklamaný nebude nik.

Práca s klubom sa delí na niekoľko základných úkonov, pričom rozdelenie medzi navrhovanie zostavy, tréning, hľadanie vhodných hráčov, zbavovanie sa nepotrebných, taktické pokyny a vyjadrovanie sa do médií spoločne s diskusiami interne v klube, môžem považovať za základ. Každý futbalista je charakterizovaný niekoľkými vlastnosťami, priamo ovplyvňujúcimi jeho kvalitu. Je preto praktické si uvedomiť, že obranca by mal vynikať v obranných zákrokoch a fyzická zdatnosť spoločne s pozičným myslením a hrou hlavou by mu chýbať nemala. Postupným prechodom k defenzívnym stredopoliarom sa zvyšujú predpoklady na rozohrávku, kondíciu a s tým súvisiacu výdrž. Hráči v strede poľa musia zvládať presné prihrávky, myslieť smerom dopredu a jednoducho dávať hre kreatívnu zložku. Postupom vpred stúpajú nároky na rozhodovanie, techniku ovládania lopty a rýchlosť (ofenzívny stredopoliari), až všetko končí na útočníkoch a hrotových hráčoch, pre ktorých je alfou, omegou a ďalšími gréckymi písmenami streľba a hra hlavou. Značne okresaná definícia, avšak v spojení s brankármi musíte na ihrisko poslať jedenásť vhodných hráčov, pričom každý má svoj post, kde vyniká a pri zlej voľbe neodvádzajú adekvátne výkony. A mužstvo prehráva. Zostaviť fungujúci celok je alchýmia, ktorej základný vzorec ešte nikto nedefinoval, no možností ako sa k nemu priblížiť je neúrekom. Obmedzenie klubovou pokladnicou, nárokmi hráčov a samozrejme ostatnými mužstvami je dostatočne dôrazná výzva.

Na čo slúži tréning, je zrejme jasné každému, pričom sa ho neoplatí zanedbávať. Vysoká záťaž síce prinesie zlepšené výsledky skôr, avšak hráč je unavený, neodvádza po celých 90 minút zápasu maximum a hrozia zranenia. Vhodné typy trénerov, podotknem, že kvalitných trénerov, nenájdete len tak pohodené pred domom na pieskovisku. Tréning však tvorí základ, s ktorým sa môžete pozerať do budúcnosti aj s vlastnými odchovancami. Celý koncept by však stál na hlinených nohách, keby nebolo úspešnej taktiky. Nemám na mysli len rozostavenie hráčov vo formácii 4-2-2, ktoré patrí medzi tradičné, ale ja osobne som ho využíval najmenej. Treba reagovať na súpera, pričom vhodne zvolené posty spoločne s pokynmi do zápasu predstavujú solídny základ na cestu za víťazstvom. Pri zápase s niekoľkonásobne kvalitnejším súperom je vhodné zamerať sa na defenzívu (žiadne riskovanie, spoliehanie sa na brejky), opak tvorí neustále útočenie, pričom zlatý stred predstavuje normálny štýl, kedy hráči pružne reagujú na vzniknuté situácie a nepúšťajú sa bezhlavo do útočenia, ani nebetónujú. Kto je posledný majster Európy? A prečo? Odpoveď jasná. Záleží aj na mentalite hráčov, akú tvorivú slobodu im ponúknete, či im dáte možnosť vyhrať sa a tvoriť pre potechu divákovho oka, čo však nemusí znamenať futbal krásny, tobôž víťazný. Podobne charakterizujete spôsob prihrávok (na jeden dotyk, centre), rýchlosť hry, spôsob napádania, šírku pôsobenia (cez stred, cez krídla), napádanie súpera (na jeho polovici, v strede ihriska, čakanie na vlastnej polovici), spôsob obrany (zhustená, vysunutá), hranie na čas, osobky, tvrdosť zákrokov a keby sme tu boli do rána, máme sa o čom baviť.

Ako vidíte, všeobecné taktické pokyny pre celé mužstvo sú dostatočne bohaté, aby ste prítomným hráčom ušili vhodný odev – ani tesný, ani príliš voľný. Lenže pokračujeme ďalej s osobnými pokynmi – kto a ako bude zahrávať rohy, štandardné situácie, pokutové kopy, auty. Akým spôsobom sa majú praktizovať prihrávky, ako strieľať, viesť loptu. Je toho neúrekom, avšak nechcem suplovať úlohu manuálu či v prípade českej verzie od CD Projektu výbornej príručky manažéra, ktorá vám všetko vysvetlí. Mojou snahou bolo predložiť vám jediný fakt – je tu toho mnoho a pri mori času sa môžete s voľbou taktiky dokonale vyhrať. Prvou príjemnou novinkou je systém vedľajších klubov. Ak váš celok patrí medzi úspešnejšie, môžete si nájsť sesterský klub, ktorému budete požičiavať momentálne nepotrebných hráčov či už bez formy alebo nezapadajúcim do zostavy. Pri opačnej situácii si po podrobnom sondovaní na trhu vyberiete materský klub a ten vás bude zásobovať kvalitným materiálom. Aby však bola zachovaná cirkulácia, do lepšie zabezpečených klubov budú smerovať momentálne kvalitní hráči, vychádzajúce hviezdy alebo nádejné talenty. Preto má táto výhoda aj svoju temnú stránku, hoci sa to na prvý pohľad nezdá. Bez tejto vlastnosti si však hranie už nedokážem predstaviť a považujem ho za jeden z najvýraznejších pokrokov nového ročníku.

Rokovanie o zmluvách s futbalistami (novými alebo u vás momentálne pôsobiacimi) záležia na viacerých faktoroch, no pôsobia oveľa prirodzenejšie, pričom dôležitým faktorom sa stala morálka hráča a jeho povaha. Možnosti hosťovania sa výrazne rozrástli, bojovanie o zmluvu je len vecou kompromisov a tam, kde by ste v minulosti neuspeli, sa dá zabojovať a získať výraznú posilu s podmienkami v podobe bonusov. Už to jednoducho nie je len o základnom plate, treba myslieť aj na to, čo prichádzajúcim pri podpise šepkáte do uška. Nasľubované hory-doly vám budú tolerovať pár mesiacov, avšak po neplnení predsavzatí príde na vašu hlavu studená sprcha. V tomto momente prichádza na scénu výrazne vylepšená komunikácia s hráčmi, pričom sa s nimi môžete radiť, pomáhať a aj keď mi chýbali niektoré možnosti reagovania z posledného Championship Manageru, i tak predstavuje tento model oveľa viac možností. Pred zápasom si stanovíte prognózy, pričom od odpovede do tlače sa odvíja aj morálka hráčov. Bezbrehé prehnané reči nemusia znamenať pozdvihnutie sebavedomia, hoci hráčom nahovárate, že na to majú. Nie sú sprostí, začnú mať strach, prestanú si veriť, pretože od nich očakávate príliš a na ihrisku sa to okamžite prejaví. Vhodným komentovaním však dokážete divy. Nechýbajú slová v kabíne pred, cez polčas a po zápase. Variabilita je síce nízka, avšak každý pokec funguje. Hráte vonku s lepším celkom a držíte cennú remízu? Nadávať na hráčov za slabšie útočenie je najlepšia do horúceho pekla. Nie raz sa mi však podarilo vhodnou vetou nabudiť mužstvo tak, že otočili nepriaznivý výsledok a dohrávali s pohodou na kopačkách. Pohároví zápas, ktorý pre mňa po polčase predstavoval nočnú moru v podobe výsledku 0:3 sa do konca dočkal vyrovnania a v predĺžení sa s chuťou hrajúce mužstvo dokázalo zmobilizovať na posledná fík v sieti súpera. Toto sú nezabudnuteľné momenty. Rovnako sa vyjadrujete i k predstavenstvu alebo výkonu rozhodcov pri neprehľadných situáciách. Nahulákať na rozhodcu a potom zistiť, že zapískal/nezapískal správne môže vyústiť až v pohrozenie futbalovým zväzom krajiny.

Jediným cieľom tohto popisu bolo predostrieť vám druhú základnú charakteristiku Football Manageru, ktorou je komplexnosť. Vo všetkých sférach bez výnimky. Na čo sa pozriete, to je prepracované do absolútnych detailov, s tým sa môžete vyhrať, pomeniť, preštudovať a slúži to len vo váš prospech. Dalo by sa písať ešte mnoho viet, avšak myšlienka je hádam jasná, preto prejdime k hodnotiacej časti.

GRAFIKA 8 / 10

Pri pohľade na tabuľky sa vám môže spraviť zle a v kombinácií s výslednou osmičkou v hodnotení sa pýtate, či som sa skutočne nezbláznil. Nie, grafické spracovanie hry je ľúbezné, oku lahodiace, jednoduché, funkčné, bezproblémové, prehľadné, moderné, osviežujúce a... a tým som si vyčerpal limit prídavných mien v jednej vete. Lenže medzi futbalovými manažérmi ide jednoznačne o najfešnejšieho hráča, ktorý zaujme ladnými krivkami, prirodzeným dizajnom, prehľadným, nie príliš hustým ani voľným textom na obrazovke. Decentne spracovaná grafika. Niekomu môže chýbať 3D engine na spracovanie zápasov, ktorý je tradične nahradený pohybom krúžkov, predstavujúcich hráčov. Na ploche ihriska tak kmitajú čísla alebo mená hráčov, no pohyb to je reálny, adekvátny hráčovým kvalitám. Textová forma zápasu mne osobne postačuje, ostatným však nemusí, navyše engine hry neobsahuje žiadne dômyselné efekty, ani more nádherných ikoniek, všetkému vládne text a prelinkované odkazy.

INTERFACE 9 / 10

Tam, kde Championship Manager 2007 pohorel, konkurent od Sports Interactive valcuje všetko, čo mu príde pod ruku. Ovládanie myškou je základom a je úplne jedno či hráte na osobnom počítači alebo notebooku. Hlavným dôvodom vysokého čísla totiž nie je dôvod, že sa najazdím myškou menej, ale že všetko nájdem na správnom mieste, informácie rovnakého charakteru sú na jednej obrazovke, hyperlinky fungujú za každých okolností, klávesové skratky umožňujú pretĺkať sa hrou takmer bez použitia hlodavca. Systém rolovateľných menu funguje výborne. Musím oceniť, že tentoraz sa hlavné položky presunuli smerom nahor, vpravo nájdete tradičné menu s dôležitými informáciami o práve zvolenom subjekte (hráč, klub, manažér...) a keď sa vám nechce niečo hľadať menu, v dolnej časti obrazovky nájdete ikony s rýchlymi odkazmi. Praktické, prehľadné, intuitívne, rokmi overené a fungujúce. S herným interfaceom už tvorcovia nemusia takmer vôbec hýbať, maximálne ho jemne dopĺňať o nové funkcie. Pri samotnom zápase jednoduchou cestou vyvolávate všetky informácie a štatistiky, pričom ich nemáte zákerne ukryté, navyše možnosť otvorenie dvoch rozdielnych okien je výborným nápadom. Na rozdiel od CM nemusíte nič hľadať, rozmýšľať, prečo je nie je hráčova zmluva viditeľná na dôležitom mieste, ale ukrytá kdesi pod ďalším menu. Nemusíte klikať zbytočne, hoci by to problém nebol. Avšak tá ľahkosť a prepracovanosť systému vynikne práve v momentoch porovnávania s topornejšou konkurenciou.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

V čom tkvie to zúfalé pohltenie milión plus jednej tabuľky vám nepoviem. Istotne, musíte byť futbalovým fanúšikom, rozumieť mu trochu viac ako „slovenskí krčmoví fanúšikovia“, mať pevné nervy a hlavne fúru voľného času. Football Manager 2007 je jeho žrútom a ťažko sa od neho odtrhne, hoci sa to zdá úplne nenormálne. Vedenie mužstva vás jednoducho musí baviť a po pár minútach, kedy sa síce budete spočiatku v hre strácať, zistíte, či vám komplexný systém Football Manager vyhovuje. Ono to nie je nič pre bábovky, pretože skutočná výzva prichádza s voľbou slabšieho tímu a postupného budovania. Nie je problém prestupovať medzi klubmi, u mňa to bežná prax. Ten pocit zadosťučinenia, keď aj vašim prispením zachránite trápiaci sa klub, prekvapíte v súťaži nečakaným postupom alebo čo i len hrou, ktorá vás ako vopred odpisovaného outsidera vynesie do polovice tabuľky – to je paráda. Navyše všetky zmeny v taktike sa prejavia na hre. S jedným nemeckým provinčným celkom som podpísal zmluvu na konci sezóny, pričom do konca ostávalo 10 zápasov a jediným cieľom bola záchrana. Tá sa po skvelom finiši aj podarila, takže po miernej obmene kádra som do nového ročníku vstupoval s veľkými očami. A po 15 odohraných zápasoch a jednej výhre okupoval poslednú priečku. Lenže potom prišiel zlom, mužstvo sa trochu zohralo, od základov som prekopal taktiku, vymenil niektorých hráčov, dal prednosť mladým, vniesol do hry iný pohľad a zrazu sa aj vedenie vyjadrovalo v inom svetle. Môžete experimentovať, no ako sa napokon ukázalo, treba si dať pozor na zdroj financií – a zistiť si, či klub nie je pred vašim príchodom zadĺžený. Eh, tá moja naivita. Ak vás však Football Manager chytí, budete plánovať taktiku či zostavu v autobuse, v práci, v škole i vo voľnom čase. Niekoho môžu odradiť nahrávacie časy pri prechode do nasledujúceho dňa/dní, avšak i tie sa zrýchlili. Vyskúšať odporúčam každému, kto má rád stratégie, nehnusia sa mu tabuľky a futbal pre neho nie je neznámou. Je to skvost, od ktorého sa nedá odtrhnúť a zatiaľ čo vám to tu píšem, som sa mohol pripravovať na novú sezónu.

MULTIPLAYER

Nebol testovaný.

ZVUKY

V hre sa nachádzajú len vo forme pokrikovania divákov, čím sa charakterizácia môže pokojne ukončiť, pretože zvukové efekty nie sú pre ponorenie sa do hrania vôbec potrebné.

HUDBA

Ticho, MP3 prehrávač, CD, rádio – každému podľa chuti. Hudba v hre neznie, prečo by aj mala, každého do práce s mančaftom nabudí niečo iné. Niekedy pomôže klasika, niekedy niečo rýchle.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Ako som už spomenul, Football Manager je obrovským žrútom času a to aj preto, že patrí k náročnejším kúskom, ktorý vám nič nedaruje zadarmo. Nováčikom pomôžu tipy pri nahrávaní. Nie je to najjednoduchšie, hodnú chvíľu trvá, kým preniknete do tajov hry, ale odmena je viac než sladká. Futbalom budete jednoducho žiť a inak sa budete pozerať aj na samotné zápasy a zistíte, že to nie je to o tom venovať sa len momentálnym hviezdam. Výborne to vystihuje reklama na Football Manager 2007 s jasajúcim hráčom, ktorému chce vedenie predĺžiť zmluvu, no vy ako manažér viete, že je už za svojim zenitom a nový kontrakt by bol nevýhodný. Komplexnosť celého projektu je fascinujúca, no zároveň môže byť zabijakom nováčikov, ktorých to jednoducho odradí. Práve preto sa tvorcovia rozhodli trochu poľaviť so svojich nárokov a mnohými pomocnými textami a asistentmi preniknúť pomaličky do hry. Herná doba je prakticky neobmedzená.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9,0 / 10

Jasná deviatka – nič iné sa ani nedalo čakať. Kráľ medzi futbalovými manažérmi sedí právom na tróne a pohľadom odráža útoky bezzubých protivníkov. Niekomu môže vadiť menšie množstvo zmien a prezentácia na nemeniacej sa úrovni, ale keď všetko funguje, prečo to meniť? Football Manager 2007 je nádherným príkladom, že aj každoročné updaty majú svoj zmysel, navyše hra vychádza v českom jazyku, pričom kvalita prekladu je na vyššej úrovni ako po minulé roky. Alebo my odporučíte nejakú hru, pri ktorej sa budem každý týždeň minimálne 10 hodín baviť až do vydania ďalšieho dielu?