USB kľúč, ktorý neobsadí port vášho PC

Čo by ste povedali na USB kľúč, ktorý by mal dva konektory? Jeden pre pripojenie k PC a druhý pre pripojenie ľubovoľného USB zariadenia. Ak by ste z takýchto kľúčov vytvorili dlhého hada, mali by ste k počítaču pripojených niekoľko externých úložísk a váš

15. jan 2007 o 0:00 Milan Gigel, (mg)

Písmo: A - | A + 3 0 USB port by bol stále voľný. Práve takýto koncept predstavil dizajnér Vicky Wei, ktorý si myslí že by nebolo problémom skombinovať USB hub a USB kľúč do jediného zariadenia, ktoré by bolo navyše ohybné tak, aby ste si mohli spájať kľúče jeden s druhým. Nestalo by sa že svoj starý USB kľúč s malou kapacitou už nebudete používať a ak by ste boli náročnejší pri zápise svojich dát, pokojne by ste si mohli vytvoriť virtuálne diskové pole, ktoré by využívalo zrkadlenie či inú pokročilejšiu technológiu ochrany dát. Znie to trochu šialene, myšlienka je to však pekná.