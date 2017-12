CrossLoop – pripojte sa k počítaču odkiaľkoľvek

Širokopásmový internet ponúka dostatočnú priepustnosť na to, aby ste pomocou neho dokázali riešiť užitočné veci. Jednou z nich je i vzdialený prístup k ploche počítača. So softvérom CrossLoop vám v ceste nebude stáť žiadna prekážka – dokonca ani firewall.

14. jan 2007 o 23:00 Milan Gigel

Výhodou je že nič netreba nastavovať.

Vzdialená plocha pre všetky krízy

Vzdialený prístup k ploche je praktická vec. Ak potrebujete od niekoho pomoc s problémom ktorý by ste iba s ťažkosťami riešili po telefóne, jednoduchšie je nadviazať spojenie a ponúknuť pomocníkovi prístup k obrazovke, myši a klávesnici, aby pár ťahmi urobil to, čo by do slúchadla vysvetľoval dlhé minúty. Výhodou je, že máte pred očami všetko čo sa deje. Dokážete tak sledovať ako problém zdolať bez cudzej pomoci.

Spojenie sprostredkuje server

Výhodou služby CrossLoop je, že používa internetový server na to, aby vám pomohol prekonať komunikačné problémy. Môžete byť za firewallom, môžete byť za NAT smerovačom – pracuje podobne ako Hamachi. I keď sa obe koncové strany vzájomne „nevidia“ a nedokážu komunikovať, prostredníctvom prostredníka si vymenia potrebné informácie.

Bezpečnosť nadovšetko

Výhodou služby CrossLoop je, že využíva silné 128 bitové blowfish šifrovanie a prístup protistrany nie je povolený automaticky. Vopred musíte aktivovať klienta a pripojiť ho k serveru, ktorý vám pridelí 12 ciferný prístupový kód. Ten slúži ako dočasná identifikácia vášho počítača a každý kto toto číslo vie, môže požiadať o nadviazanie spojenia.

Ak sa niekto pokúsi na váš počítať pripojiť, potrebné je aby ste spojenie potvrdili. Protistrana je identifikovaná svojim menom.

Použitie je triviálne

Ak si chcete CrossLoop vyskúšať, potrebné je aby ste si na oboch počítačoch stiahli z adresy http://www.crossloop.com/index.html inštalačný balíček. Po inštalácii je potrebné na oboch stranách program spustiť a môžete sa pustiť do práce.

Na počítači ktorý potrebuje pomoc sa prekliknite na záložku HOST a potvrďte tlačidlo Connect. Po niekoľkých sekundách sa nadviaže spojenie so serverom a do hry môže vstúpiť váš pomocník.

Na počítači pomocníka zotrvajte na záložke JOIN a vpíšte do nej dvanásťmiestny kód zobrazený na obrazovke druhého počítača. Po kliknutí na tlačidlo connect prebehne nadviazanie so serverom a následne bude odoslaný signál protistrane.

Akonáhle protistrana potvrdí spojenie, otvorí sa na vzdialenom počítači okno, v ktorom bude zobrazená vzdialená plocha. K nej bude presmerovaný výstup myši a klávesnice. Pracovať je možné až dovtedy, kým nekliknete na tlačidlo disconnect.

TIP: Pomocou kontextového menu ktoré je dostupné pri kliknutí na titulku okna môžete aktivovať celoobrazovkové prehliadanie, alebo môžete zmeniť spôsob komunikácie. Služba CrossLoop je postavená na dobre známom a zdokumentovanom softvéri VNC a jej úlohou je zaistiť sprostredkovanie spojenia medzi oboma stranami.