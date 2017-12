Orange a T-Mobile v čase - 10 rokov rok za rokom

február

– služba Eurotel Ty a Ja, v rámci ktorej je možné získať zľavu 50% na volania na vybrané číslo

– výrazné zníženie cien hovorov do zahraničia prostredníctvom linky Globtel G1

– Artura Bobovnického strieda v EuroTeli nový generálny riaditeľ Jozef Bárta

apríl

– voľné minúty v EuroTeli možno prvý raz použiť aj na volania do pevnej siete

– štart vernostného programu Globtel Plus

– Pavol Lančarič sa stáva generálnym riaditeľom Globtel GSM

máj

– štartuje predaj predplatnej karty EuroTel Easy

jún

– prvý krát možno na predplatenej karte použiť SMS

júl

– prvý hovor na Slovensku v sieti GSM 1800MHzl

september

– voľné minúty v EuroTeli možno prvý raz použiť na hovory do pevnej siete, ale aj konkurenčnej mobilnej siete

október

– komerčné spustenie siete GSM 1800 v EuroTeli

november

– zníženie tarifného intervalu z minúty na 30 sekúnd (zlacnenie krátkych hovorov)