Mobily používame už 10 rokov

15. jan 2007 o 0:00 Marián Pavel - SME online

Mobilné telefóny zmenili život každého Slováka. Ešte pred pätnástimi rokmi si ich mohli dovoliť len dobre prosperujúce firmy a nosili sa ako príručný kufrík. Dnes máme mobil my i naše deti a pohodlne sa zmestí do vrecka.

Mobilnú sieť GSM vo forme, v akej ju poznáme dnes, používame už desať rokov. Ako prvú ju spustila 15. januára 1997 spoločnosť Globtel. Konkurenčný operátor EuroTel sprístupnil svoju GSM sieť až 10. februára 1997. Obaja operátori vyhrali medzinárodnú súťaž, ktorú v roku 1996 vypísalo ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií.

Zatiaľ čo Globtel staval svoju sieť na zelenej lúke, EuroTel mohol využívať výhody toho, že na Slovensku už od roku 1991 prevádzkoval analógovú mobilnú sieť NMT.



Globtel predbehol EuroTel za rok existencie

Po spustení mobilnej siete GSM sa v nej len hovorilo a v tom čase najväčšou vymoženosťou bolo presmerovanie hovorov a odkazová schránka. Možnosť odosielať a prijímať populárne textové správy SMS zaviedli operátori s vysokými poplatkami až o niekoľko mesiacov neskôr. Už v roku 1997 však bolo napríklad možné telefonovať v roamingu v zahraničných sie〜ťach.

Obaja operátori veľmi rýchlo napredovali s budovaním svojej siete a pokrytie narastalo každý mesiac. Celé Slovensko pokryli v priebehu 18 mesiacov.

Napriek tomu, že EuroTel mal podstatne výhodnejšiu štartovaciu pozíciu s dokonale vybudovaným zázemím pre svoju sieť, pokračoval v elitárskej kampani, ktorá nadväzovala na historické zameranie operátora na firmy a podnikateľov.

Globtel zvolil agresívnu reklamnú kampaň so sloganom „Aby ľudia spolu hovorili“ zameranú na všetkých zákazníkov a už na začiatku roka 1999 mal pred EuroTelom výrazný náskok, čo stálo hlavu generálneho riaditeľa Artura Bobovnického. Nahradil ho Jozef Bárta, ktorý firmu viedol až do roku 2002. Ani jemu, ani terajšiemu riaditeľovi Robertovi Chvátalovi sa však pozíciu dvojky na trhu dodnes nepodarilo zmeniť.

Naopak, veľmi úspešnú kariéru si v Globteli a neskôr v Orangei vybudoval Pavol Lančarič. Vo firme je od roku 1997, na pozícii generálneho riaditeľa pôsobí od roku 1999.

Mobil úplne pre všetkých prišiel v roku 1998

V roku 1998 spôsobil Globtel revolúciu – ponúkol svojim zákazníkom za korunu telefón, ktorý sa inak predával za tisíce. Odštartoval tým tradíciu korunových akcií, ktorá trvá dodnes.

Pre zákazníkov bol rozhodujúci aj rok 1999, keď operátori postupne uvoľňovali vysoko nastavené ceny služieb a do voľných minút započítali aj hovory do siete Slovak Telecomu a konkurenčného mobilného operátora. Na konci roka mal Globtel už 500-tisíc zákazníkov, EuroTel sa k tejto hranici priblížil až o rok neskôr.

V roku 2000 mobilní operátori popustili aj ceny hovorov do zahraničia a prvý raz boli dostupné aj pre bežného zákazníka.

Rok 2000 bol aj rokom mobilného internetu, i keď, pravda, veľmi drahého.

V roku 2002 sa udiala prvá významná zmena na slovenskom telekomunikačnom trhu – značku Globtel nahradil nadnárodný Orange, ktorý zmenil nielen štruktúru služieb, ale aj filozofiu prístupu k zákazníkom. V tomto roku operátori sprístupnili v mobiloch aj rýchlejší a lacnejší prístup na internet.

Zákazníci pocítili konkurenčný boj napríklad aj v tom, že obaja operátori na popud EuroTelu zmenili minútovú tarifikáciu na sekundovú.

V rokoch 2003 a 2004 sme sa nedočkali nijakých veľkých prekvapení, no v roku 2005 prekvapil Orange masívnou podporou predaja pripojenia na internet cez EDGE. Mobilný operátor začal dokonca konkurovať pevným linkám Slovak Telecomu. Tento rok bol výnimočný aj tým, že EuroTel nahradila globálna značka T-Mobile. Orange začal testovať sieť tretej generácie a T-Mobile ako prvý na svete spustil unikátnu mobilnú sieť Flash-OFDM, v ktorej ponúka rýchle pripojenie na internet.

Tretí operátor prišiel až po deviatich rokoch

Najviac zmien však priniesol uplynulý rok. Obaja operátori spustili rýchle siete tretej generácie a po viacerých pokusoch Telekomunikačný úrad konečne vybral tretieho mobilného operátora. Stala sa ním spoločnosť Telefónica O2.

Konkurencia mohla byť aj väčšia

Napriek tomu, že sa obaja operátori za desať rokov prevádzky siete GSM o zákazníka bili rôznymi akciami, absenciu tretieho operátora na trhu majitelia mobilov predsa len pocítili.

Napríklad za celých desať rokov sa významne nezmenila cena za hovor do konkurenčnej mobilnej siete, zákazníci platia za minútu až 11,90 Sk. Obaja operátori postupne zrušili všetky bezplatné možnosti posielania SMS správ, zvýšili ich ceny a nedokázali si dlhodobo konkurovať ani cenami za volania do zahraničia či v zahraničí.





Vývoj ceny za minútu hovoru do konkurenčnej mobilnej siete 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 EuroTel/T-Mobile 17,20 14,7 14,7 10 10 10 10 10 10 10 Globtel/Orange 17 17 17 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90

Hovory zodpovedajú používateľskému programu so 60 predplatenými minútami. Vzhľadom k tomu, že sa v priebehu rokov menila DPH, ceny sú bez DPH.