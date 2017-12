Vďaka projektu Digitálna samospráva získalo 659 obcí webstránky

V rámci projektu Digitálna samospráva (DISAM) získalo internetovú stránku 659 obcí. Pre mestá a obce bola účasť na projekte bezplatná, projekt finančne podporilo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR a Združenie miest a obcí Slovenska (ZM

14. jan 2007 o 21:00 (sita)

OS). Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa ZMOS-u Oľga Gáfriková.

Pokiaľ ide o počet všetkých webstránok miest a obcí, existujú iba odhady, dodala. Podľa nich by vlastnú webstránku malo mať približne 1 400 až 1 500 miest a obcí na Slovensku.

Podľa portálu www.changenet.sk, ZMOS ukončilo projekt DISAM v decembri 2006. Napriek tomu, že viac ako polovica obcí stále nemá vlastnú webstránku, vďaka projektu DISAM sa značne vylepšila súčasná situácia v tejto oblasti. Vlastná internetová stránka pribudla menším mestám ako napríklad Giraltovce, Turčianske Teplice či Zlaté Moravce, ale aj obciam zo všetkých krajov Slovenska. Tie doteraz vlastné internetové stránky nemali a nemali ani finančné a personálne kapacity na ich vybudovanie. Je veľmi pravdepodobné, že bez zapojenia sa do projektu DISAM by vlastné webstránky väčšina z týchto samospráv nemala doteraz, uvádza internetový portál. Vzhľadom na to, že záujem obcí o vybudovanie stránok prevyšoval finančné možnosti pilotného projektu, ZMOS požiadalo MDPT SR o ďalšiu dotáciu. Chcú tak zabezpečiť plynulé pokračovanie procesu tvorby web stránok obcí a miest, ich združení a partnerov na území celého Slovenska.

Projekt DISAM zahŕňal aj vzdelávacie aktivity. Príkladom sú semináre, ktorých sa po celom Slovensku uskutočnilo dvanásť, alebo konferencia o informatizácii v samospráve INVES 2006. V rámci projektu sa vypracovala aj metodická príručka Slobodný prístup k informáciám - práva, povinnosti, vzory. Tá má pomôcť miestnej územnej samospráve pri aplikácii infozákona v praxi, najmä prostredníctvom internetu. Dôležitým výsledkom projektu je aj Vízia informatizácie samosprávy, ktorá prezentuje model budúcej územnej samosprávy, pričom obsahuje aj úlohu samospráv a ZMOS-u v procese transformácie.