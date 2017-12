Samsung ML-2571N: rýchla tlač za pár drobných

Dnes už nie sú v móde veľké a objemné tlačiarne, pre ktoré musíte pristaviť v kancelárii samostatný stolík. Práve naopak – centrom pozornosti sa stávajú kompaktné vyhotovenia ktoré dokážu v útlom tele ponúknuť výkon, kvalitnú mechaniku a všestrannosť použ

23. jan 2007 o 0:00 Milan Gigel

+ kompaktné vyhotovenie

+ zabudovaný printserver

+ vysoký výkon

+ zaujímavá cena



itia. Ak je vo výbave i zabudovaný tlačový server, o zdieľanie máte postarané.

Samsung na trhu ponúka stroj s označením ML-2571N, ktorý je určený pre nízkoobjemovú tlač v kancelárii alebo v domácej pracovni. Ide o čiernobielu laserovú tlačiareň s rozlíšením 1200DPI, ktorá tlačí rýchlosťou 24 výtlačkov za minútu. My sme ju mali možnosť otestovať v redakcii, aby sme sa s vami podelili o dojmy z jej používania.

Dizajn je dôležitý

Kórejský Samsung je známy tým, že dôležitú úlohu pri návrhu produktov hrá ich dizajn. Nie je to prekvapujúce – pomer cena/výkon stanovuje mantinely medzi ktorý sa musia všetci výrobcovia so svojimi zariadeniami vtesnať a preto niet inej možnosti ako sa odlíšiť – do úvahy prichádza iba cena spotrebného materiálu a dizajn.

V tomto prípade dizajnéri využili dvojicu doplnkových farieb plastu, ktorých harmóniu zjemnili oblúkmi kontrastujúcimi s hranami. Výzva je viac ako zrejmá – ponúknuť pri minimálnych priestorových nárokoch dostatok objemu pre tlačový mechanizmus a zásobníky papiera bez toho, aby výsledok pôsobil príliš objemne.

Zdá sa že sa to návrhárom podarilo a tlačiareň vyzerá rovnako útlo v uzavretom i otvorenom stave. Ak zoberiete do úvahy, že jej šírka dosahuje 35 centimetrov a hĺbka bola stlačená pod úroveň 30 cm, je zrejmé že o drahocenný priestor na svojom stole ochudobnení nebudete. Navyše je možné s tlačiarňou pri jej hmotnosti iba 5 kilogramov veľmi jednoducho manipulovať.

Práca s papierom je pohodlná

Keďže sa počíta s tým, že tlačiareň bude využívaná v kancelárii i v domácnosti, zásobníky papiera boli upravené tak, aby vyhovovali obom nasadeniam. V prípade domácnosti je dôležité aby bolo možné minimalizovať priestorové nároky zaklopením podávačov. Ak nastane sezóna keď používateľ nepotrebuje tlačiť, jednoducho pozaklápa kryty ktoré ochránia podávací mechanizmus pred prachom a ušetrí tak miesto na stole.

Automatický vstupný zásobník je možné pružne prispôsobovať formátu papiera, ktorého strop predstavuje A4. Nemusíte manipulovať so zásuvkami, jednoducho do priestoru vložíte 250 hárkov papiera a máte vystarané. Papiere sú prekryté odnímateľným plastovým vekom, ktoré slúži ako vstupná dráha pre ručné podávanie médií.

Ručný podávač má bočné vodiace lišty a vojde do neho približne 20 hárkov kancelárskeho papiera, takže ho môžete využiť nielen pre hrubšie tlačové médiá, ale i pre potlač formulárov či obálok. Má prednosť pred automatickým podávačom, takže v ovládačoch nemusíte nič prestavovať.

Výstupný zberač je umiestnený vo vrchnej časti a vypadávaniu výtlačkov zabraňuje prevýšenie bočníc a výklopné rameno s dvojicou kĺbov. Dvojica klapiek na výstupe ukladá výtlačky precízne na seba i v prípade objemnejších tlačových úloh, počet listov v tlačovej úlohe by nemal presiahnuť stovku.

Rozhrania sú alfou-omegou

Iba zriedkavo sa stáva že sa v ponuke lacných modelov objaví zariadenie, ktoré ponúka viacero variantov pripojenia k počítaču. V prípade ML-2571N máte k dispozícii paralelný port, vysokopriepustné rozhranie USB 2.0 a stomegabitový zabudovaný tlačový server pre ethernet siete. Bez problémov sprevádzkujete tlačiareň s ktorýmkoľvek počítačom či notebookom, praktické je i zdieľanie.

Podporované sú operačné systémy Windows, Mac OS 8.6 a vyššie, nechýba ani možnosť tlače z Linuxu. Jediné čo vám nebude tlačiť sú aplikácie bežiace pod archaickým DOSom, tých je však v prevádzke dnes už iba ako šafránu.

Pohodlná manipulácia i pre laika

Pre niektorých používateľov je nočnou morou, ak sa zasekne papier v tlačovej dráhe. Vzhľadom na jednoduchú konštrukciu tlačového mechanizmu tejto tlačiarne je riešenie kolízií triviálnou záležitosťou. Ak sa vo vnútri tlačiarne zasekne papier, pomôže vám jednoduchý trik. Stačí pootvoriť čelný kryt a opäť ho zakliknúť, aby tlačiareň pochopila že má vyriešiť problém. Riadiaci čip zabezpečí, aby dala do chodu mechanika, ktorá papier uvoľní.

Ak vyklopíte predné čelo, zistíte že po vytiahnutí tonerovej kazety so zabudovaným optickým valcom máte prístup úplne všade. Nadobudnete pocit že takmer polovica objemu tlačiarne je nevyužitý priestor a s trochou snahy vývojárov by mohla byť o čosi nižšia. Dôležité je že rukou dosiahnete až dozadu – nemusíte sa báť že pri vyťahovaní papiera s nakrčenými samolepiacimi etiketami poškodíte mechanizmus tlačiarne. Vďaka rukoväti sa s tonerovou kazetou pracuje pohodlne, výmenu zvládne i sekretárka ktorá sa bojí techniky.

Druhý kryt sa skrýva nad fixačnou jednotkou tlačiarne, jeho otváranie by však bolo zbytočné – ak vznikne kolízia, vždy je to len na polceste kvôli tomu že papier bol zvlhnutý a pokrčený.

Rovnako strohý je i ovládací panel. Pozostáva z dvoch lediek a jediného tlačidla. Máte prehľad o tom či sa vyskytla chyba alebo či prebieha spracovanie tlačovej úlohy, niekoľkosekundové zatlačenie tlačidla vytlačí testovaciu stránku aby ste videli či treba hľadať chybu vo svojom počítači alebo v tlačiarni.

Výkonná a rýchla tlač

Narozdiel od nižších modelov tohto výrobcu je dva-päť-sedem-jednotka vybavená 400 megahertzovým procesorom, ktorý zaistí rýchle spracovanie úloh a takmer okamžitú tlač. S 32 megabajtovou pamäťou dokáže obslúžiť efektívne i objemnejšie tlačové úlohy, problémy mu nerobí ani prevaha grafiky. Je však pravdou že sa v tejto triede na trhu objavujú i tlačiarne, ktoré ponúkajú RAMky viac.

Tlačový mechanizmus používa čiernobielu laserovú technológiu s efektívnym výstupným rozlíšením 1200x1200 DPI. Výrobcovia upúšťajú od udávania fyzického rozlíšenia pretože používajú viacero trikov ako s lacnejšou optikou zaistiť detailnejšiu tlač. Jedným zo spôsobov je mikroposun optiky, ktorý zdvojnásobí hustotu vykresľovania bodov. Tlač dosahuje rýchlosť 24 strán za minútu bez kompromisov v kvalite tlače.

Tlačiareň pracuje so škálovateľnými fontami a vyhladenie okrajov zodpovedá udávanému efektívnemu rozlíšeniu 1200 DPI. Okraje písma sú ostré a vyhladené, slušnú kvalitu má i kancelárska grafika. Výtlačky pôsobia dobrým profesionálnym dojmom, nanášanie toneru je rovnomerné i na súvislých tmavých plochách. Kvalitná kresba sa však nedá odoprieť ani rastrom.

Inštalácia na štyri kliknutia

Inštalácia ovládačov a obslužného softvéru je automatizovaná, a vďaka českej lokalizácii i zrozumiteľná. Po štyroch kliknutiach je všetko pripravené pre tlač. Extrémne jednoduchá je i sieťová inštalácia – softvér si tlačiareň vyhľadá podľa jej MAC adresy, predvolená konfigurácia počíta s DHCP serverom v sieti.

Ovládač je doplnený o SmartPanel, ktorý zaisťuje rýchly prístup k nastaveniam a sledovaniu stavu tlačiarne. Zaistený je rýchly prístup ku konfiguračným voľbám medzi ktorými pravdepodobne budete s obľubou používať režim pre šetrenie toneru, či šetrenie papiera tým, že na jednu stranu vytlačíte 2, 4 či viac strán súčasne. Všetky hlásenia sú zobrazované v češtine, takže používateľ nie je na pochybách, čo je potrebné riešiť či ktoré nastavenie je vhodné zvoliť.

Prevádzka je lacná

Tlačiareň je na trh dodávaná so štartovacím tonerom, ktorý vám vystačí na 1000 výtlačkov. Ten môžete následne vymeniť za vysokokapacitnú alternatívu s kapacitou 3000 strán, ktorú kúpite za 2690 Sk s DPH. Znamená to, že vás jeden výtlačok vyjde na 0.9 Sk/strana.

Pri každej výmene získavate automaticky i nový optický valec. Kvalita tlače sa nedegraduje, takže sa dlhú dobu nemusíte obávať toho, že sa na výtlačkoch začnú zobrazovať šmuhy a pásy.

Tlačiareň je určená do prostredí s mesačnou zaťažiteľnosťou na hranici 10 000 výtlačkov čo hravo pokryje kanceláriu s dvomi či tromi pracovníkmi.

Technické parametre:Technické parametre: Technológia tlače: Laserová monochromatická tlačiareň * Rozlíšenie: efektívny výstup 1200×1200 DPI * Procesor: Samsung 400 MHz * RAM: 32 MB (max.) * Vstup. zásobník: 250 listov A4 * Výstup. zásobník: 100 listov A4 * Rýchlosť tlače (čiernobiela): 24 strán za min * Duplex: manuálne * Médiá: 76×127 mm až 216×356 mm * Rozhranie: USB 2.0, LPT, Ethernet (LAN)* Rozmery: 352×299×242 mm * Hmotnosť: 5 kg

Dostupnosť: www.samsung.sk

Orientačná cena: 7590 s DPH



Tlačiareň Samsung ML-2571N sa pri redakčnom teste ukázala ako spoľahlivý stroj so všestrannou konektivitou, ktorý v žiadnom prípade nenaruší uhladený dizajn interiéru. Odozva je pri odoslaní tlačovej úlohy takmer okamžitá, prevádzka je tichá a výtlačky majú špičkovú kancelársku kvalitu i v prípade, ak ich husto špikujete grafikou. Fonty sú ostro čitateľné i pri malej veľkosti, výplne grafov a rastre fotografií zodpovedajú očakávaniam. Ak si k tomu pripočítate malé rozmery a zaujímavé prevádzkové náklady, máte pred sebou tlačiareň ktorej kúpa nie je chybným krokom do neznáma.