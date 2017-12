Tipy na víkendové surfovanie

Interaktívna história zeme, svet priaznivcov piva, tvorba podobizní či vyhodnocovanie vianočných trendov môžu byť vhodnou kratochvíľou na víkendové dni. Okrem toho vám prezradíme kde hľadať na Slovensku športoviská, poradíme vám kde hľadať rady, či ako vy

tvárať digitálne podobizne – také sú tipy na víkendové surfovanie.

Interaktívna história zeme

Ak by ste chceli popísať históriu zeme od jej formovania až po súčasnosť, pravdepodobne by vám nestačila ani kapacita celého internetu. V skratke vám však všetky potrebné informácie priblíži interaktívna flashová aplikácia, ktorú nájdete na stránke http://www.johnkyrk.com/evolution.html. Je síce v angličtine, ale text je jednoduchý a strohý, takže s pochopením vďaka množstvu grafiky problémy mať nebudete.

Otestujte svoje reflexy

Ako rýchlo dokážete pracovať so svojou myšou? Jednoduchý test odhalí, aký nároční by ste mali byť pri jej výbere. Úloha je jednoduchá. Máte 30 sekúnd na to, aby ste klikli vždy tam, kde sa zobrazí aktívny box. Herná plocha je dostatočne malá, i tak však budete radi ak dokážete kliknúť aspoň raz za sekundu. Neveríte? Vyskúšajte http://quizstop.com/askreact.htm

Výhľad z okna – aký je váš?

Čo zbadáte ako prvé, keď sa priblížite k svojmu oknu? Niekto krásy prírody, iní sa kochajú pri pohľade na more, niekoho čaká možno iba skládka alebo cintorín. Aby si ľudia vymenili svoje pohľady medzi sebou, vznikol projekt s názvom View From Your Window. Nájdete ho na adrese http://the-view-from-your-window.blogspot.com/ a ak budete hľadať, nájdete tam mnoho zaujímavého.

Čo „frčalo“ pod stromčekom pred rokmi?

Ak si myslíte že schránky sa plnia vianočnými reklamnými letákmi iba v posledných rokoch, mýlite sa. Na stránke http://www.wishbookweb.com/ nájdete vianočné katalógy z minulosti siahajúce až do roku 1944 a príjemne sa zabavíte, ak zistíte čo bolo vianočným hitom pred mnohými rokmi.

Slovenské športoviská

Ak patríte k tým, ktorí radi športujú, určite pri svojich potulkách internetom nezabudnite na stránku www.sportoviska.sk. Nájdete tu zoznam vyše tristo slovenských športových zariadení - štadiónov, ihrísk, plavární, posilňovní, fitnescentier a podobne. Športoviská sú členené podľa geografickej polohy a podľa športov. Pri každom nájdete podrobnosti o možnos­tiach, ktoré ponúka, prevádzkových hodinách a ďalšie informácie. Na orientáciu sú zaujímavé aj príspevky v diskusii.

Poraďte si navzájom

Neviete si rady s počítačom, zložitým matematickým príkladom alebo s osobným životom? Napíšte svoj problém na www.esmartie.eu a internetová komunita vám odpovie. Cieľom projektu je vytvoriť vedomostnú databázu, každý registrovaný používateľ môže otázky klásť, na iné zase odpovedať. Zložitejšie úlohy možno definovať ako projekt a za také môžete riešiteľom ponúknuť aj odmenu.

Vyrobte si podobizeň

Pomocou grafického generátora na webovej stránke illustmaker.abi-station.com/index_en.shtml si môžete vyrobiť tapetu na mobil alebo ikonu ilustrujúcu váš výzor pre diskusné fórum. Poskladaním pozadia, čŕt tváre a grafických doplnkov si môžete prispôsobiť vygenerovanú postavičku tak, aby sa vám podobala čo najviac.

Pre priaznivcov piva

Zaujíma vás, ako vyzerajú pivné fľaše, etikety a poháre v zahraničí? Internetová galéria na stránke album.beermir.com vám pomôže nahliadnuť do tajov jednotlivých krajín. Na svoje si prídu nielen zberatelia, ale aj zvedaví priaznivci tohto moku.