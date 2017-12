Orange, T-Com a T-Mobile vo svojich reklamách opäť zavádzali zákazníkov

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na prvom tohtoročnom zasadnutí označila 4 sťažnosti zaslané fyzickými osobami za opodstatnené.

12. jan 2007 o 15:35 TASR

Bratislava 12. januára (TASR) - Arbitrážna komisia (AK) Rady pre reklamu (RPR) ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy na Slovensku na prvom tohtoročnom zasadnutí z 8 posúdených sťažností označila 4, zaslané fyzickými osobami, za opodstatnené. Ide o reklamy na vianočný paušál 499, najrýchlejší 4G internet, volania na 2 roky zadarmo a na HP Compaq NX6125 Business Nottebook PC. TASR o tom informovala Daniela Nováčková zo sekretariátu RPR.

Podľa sťažovateľa text reklamy na "Vianočný paušál 499", ktorej zadávateľom je a. s. Orange Slovensko, uvádza spotrebiteľa do omylu, že v rámci paušálu je k dispozícii "kredit" 499 Sk aj na volania a správy do konkurenčných sietí, ako aj reklamný text "2 roky nekonečných volaní zadarmo", pričom ide o obmedzené volania len v čase od 8.00 do 18.00 h. Po posúdení podkladov AK RPR vyhlásila, že sťažnosť je opodstatnená a predmetná reklama spoločnosti Orange Slovensko je v rozpore s Etickým kódexom. V rozhodnutí AK sa uvádza, že predmetná reklama využíva 2 slová "zadarmo" a "bezplatný", pričom tieto volania sú spoplatnené mesačným paušálom, časovo obmedzené a len v sieti Orange. Uvedené slová však majú jednoznačný význam a nie je možné ich spájať s akoukoľvek úhradou.

Ako zavádzajúci charakterizoval sťažovateľ reklamný TV spot "Najrýchlejší 4G internet" zadávateľa T-Com Slovensko, a. s., pretože z reklamy nie je zreteľný fakt, že cena za internet 299 Sk je bez DPH. Výsledkom šetrenia AK je záver, že sťažnosť je opodstatnená a predmetná inzercia spoločnosti T Com, a. s., je v rozpore s kódexom. Táto reklama, spresnila AK, nedostatočne komunikuje oznam o tom, že cena služby je uvedená bez DPH. Informácia však musí byť pre spotrebiteľa uverejnená zrozumiteľne a kompletne.

Rovnako sťažnosť na reklamu "Volanie na 2 roky zadarmo" zadávateľa T-Mobile Slovensko, a. s., je podľa sťažovateľa zavádzajúca, keď tvrdí, že zákazník telefonuje zadarmo. Podľa neho je niečo zadarmo, keď to stojí 0 Sk. Aj túto sťažnosť komisia označila za opodstatnenú a dospela k záveru, že reklama od a. s. T-Mobile Slovensko nespĺňa relevantné ustanovenia kódexu. Komisia vysvetlila, že kampaň využíva slovo zadarmo, pričom volania sú spoplatnené mesačným paušálom, obmedzené časovo a počtom minút v sieti T-Mobile a do ostatných sietí. Slovo zadarmo má iba jednorazový význam a nie je možné ho spájať s akoukoľvek úhradou alebo obmedzením.

Aj sťažnosť týkajúcu sa letáka na notebook HP Compaq NX6125 po posúdení podkladov AK posúdila ako opodstatnenú. Podľa sťažovateľa sú informácie na letáku zavádzajúce, lebo informujú o životnosti batérie notebooku až 3,5 hodiny, pričom reálny čas je nižší ako 1,5 hodiny a pravde takisto nezodpovedá tvrdenie o možnom celodennom využití notebooku s prídavnou batériou. Televízna reklama s. r. o. Hewlett Packard Slovakia je teda v rozpore s príslušným bodom kódexu. To znamená, že nevenovala dostatočnú pozornosť prezentácii úžitkových vlastností produktu a výdrži batérie a podľa AK môže viesť spotrebiteľa k mylným predstavám o produkte a pripisovaniu vyššej hodnoty produktu, ako je skutočnosť.

Medzi neopodstatnené AK RPR zaradila sťažnosti na reklamy na 2 billboardoch - "Dôchodok na európskej úrovni" (zadávateľ Capitol, a. s.), SKINY Outlet, Nákupno-zábavné centrum MOLO, Pezinok, (zadávateľ Glamour SK, s. r. o.), ako aj televíznu reklamu na kávu Jacobs (Kraft foods, a. s.) a reklamnú kampaň "Nové rádio" - HIT RÁDIO (Spinoza, s. r. o.).