Rebríček 20 najpredávanejších herných sérií

11. jan 2007 o 22:45 Ján Kordoš

01. Mario - Nintendo - 193 mil.

02. Pokemon - Nintendo - 155 mil.

03. Final Fantasy - Square Enix - 68 mil.

04. Madden NFL - Electronic Arts - 56 mil.

05. The Sims - Maxis/Electronic Arts - 54 mil.

06. Grand Theft Auto - Rockstar - 50 mil.

07. Donkey Kong - Nintendo - 48 mil.

08. The Legend of Zelda - Nintendo - 47 mil.

09. Sonic the Hedgehog - Sega - 44 mil.

10. Gran Turismo - Sony - 44 mil.

11. Lineage - NCsoft - 43 mil.

12. Dragon Quest - Square Enix - 41 mil.

13. Crash Bandicoot - Sony/Vivendi - 34 mil.

14. Resident Evil - Capcom - 31 mil.

15. James Bond - Various - 30 mil.

16. Tomb Raider - Eidos Interactive - 30 mil.

17. Mega Man - Capcom - 26 mil.

18. Command & Conquer - Westwood Studios/Electronic Arts - 25 mil.

19. Street Fighter - Capcom - 25 mil.

20. Mortal Kombat - Midway - 20 mil.

Zdroj: Gamasutra