Jade Empire Special Edition - čínska chuťovka

Akčné RPG zo starovekej Číny narátame na jednej ruke nešikovného drevorubača. Na tie kvalitné a úspešné nepotrebujeme ani tú ruku. Podarí sa mágom z Bioware preraziť konverziou úspešného Jade Empire na PC platforme?

11. jan 2007 o 22:05 pepso / editoval: kordi

Máme tu ďalší nový rok, na ktorý sme sa všetci nenormálne tešili a vedzte, že nám ponúkne niečo viac než len viac-menej splnené predsavzatia. Hlavne ak je to hra vytváraná pod patronátom Bioware v spolupráci s designérom hier ako Knights Of The Old Republic, MDK2, Sacrifice, Icewind Dale alebo Theme Park. Už táto maličká poznámka a vedomosť, že Jade Empire získalo kopu ocenení na Xbox nám dáva na známosť - bude to trhák.

Nič pre rasistov

Hneď na začiatku klasická otázka či skôr povinnosť – zaškatuľkovanie. Jade Empire môžeme s čistým srdcom charakterizovať ako akčné RPG zo starovekej Číny, kde bude vašou a našou úlohou rozsekať a rozstrieľať (budú aj iné možnosti) všetko, čo sa na vás krivo pozrie. Samozrejme s pričinením nejakých tých bodíkov, ktoré budete rozdeľovať do svojich štatistík, vylepšovať si vlastnosti, získavať nové schopnosti a podobne. Znie to otrepane, ja viem, ale v koľkých hrách sme mali možnosť zavítať medzi kamarátov šikmookých, do ich bájí a kultúry? Tie hry môžeme spočítať na prstoch dvoch rúk a to aj vtedy, ak pripočítam Little Big Adventure, kde Twinsen vyzeral ako číňanko z pesničky "Bol jeden číňanek". Už len knižka čínskych mytologických príšeriek, ktorých je naozaj požehnane, by nám zabrala minimálne 2 megabajty textových súborov a to už vyzerá na nejakú tú kopu nepriateľov.

Podľa slov autorov sa dokonca dočkáme aj kung-fu! Mali sme tu Diablo, Dungeon Siege, Sacred, ale ani tam sme nemali možnosť narobiť z „tých zlých“ žrádlo pre rybičky pomocou karate, juda a iných bojových umení. Nebudú chýbať samozrejme ani katany a iné zbrane, ktoré k tomuto svetu neodmysliteľne patria, ale o tom v inom odseku.

Svet, vesmír a všetko

Ako som už napísal, Jade Empire je zo žánru RPG. A to vo väčšine prípadov znamená, že na začiatku dejovej línie nie ste ničím iným, než obyčajným nováčikom, pričom začínate ako mladý adept bojových umení. Jedného krásneho dňa ste sa vybrali na návštevu ku svojmu majstrovi, keď ouha. Dedinka v údolí je pod útokom. Útok majú na svedomí piráti, ktorí k vám zabehli na menšiu čajovú párty s koláčikmi (prišli lúpiť, plieniť a iné veci). Začiatok príbehu naozaj nie je svetoborný, ale autori sľubujú svet prepracovaný minimálne tak ako v Baldur`s Gate. To som fakt zvedavý.

Dobrým bodíkom k tomuto argumentu môže byť aj to, že Bioware vytvorili k Jade Empire aj dva menšie jazyky a to už nejakú tú vierohodnosť určite pridáva, takže verím tomu že môžeme očakávať kopu zvratov a zaujímavých udalostí.

Ďalšou hybnou páčkou v ponímaní sveta Jade Empire a vašej interakcii s ním je systém rozhovorov, v podobnom kabáte známy aj z Oblivionu. Proste a jednoducho, počas rozhovoru sa vám objavia možnosti odpovedí a keď jednu z nich označíte a vyberiete, na tvári človeka, s ktorým sa práve rozprávate, uvidíte ako sa mu tá či tá otázka/odpoveď bude páčiť. Zatiaľ čo v Oblivione to malo vplyv jedine na vzťah "vy a on", v Jade Empire na vašich rozhovoroch bude záležať osud celého sveta. Dobre, preháňam, ale tak ako sa budete chovať pri rozhovoroch, tak sa budú ľudia správať k vám a je to aj jedna z možností ako sa stať dobrým alebo zlým. "Aha! KOTOR! Fable!", môžete vykríknuť. Áno, v určitom zmysle je to zhodné - aj tu môžete byť dobrým alebo zlým. Nevie sa, čo sa stane ked budete kladným charakterom, ale superzlý má napríklad miesto tieňa tancujúceho diablika. A nielen rozhovory majú vplyv na vývoj vašej osobnosti a vplyv na ňu. Rovnako ako vo Fable budete získavať body osobnosti(dobré alebo zlé) za to, ako ste sa správali k svojmu okoliu. Akurát, že vo Fable ste mohli sliepky odkopnúť až na druhú stranu mesta a nikomu to nevadilo, v Jade Empire to urobíte malému šteniatku (definuj "TO" - pozn. kordi), "náhodou" trafíte stenu, šteniatko to nerozchodí a vy máte pekných pár čiernych bodíkov do žiackej knižky, prípadne zrkadielka.

Ve dvou se to lépe táhne

Duke Nukemovi odzvonilo, Max Payne už takisto nie je medzi živými a Serious Sam to bral až príliš seriózne. Nie, tu nepôjdeme riskovať iba svoj vlastný zadok, keď už tak nech sa máme aspoň za koho skryť. A že skrývať sa teda bude dať za všelikoho! V inventári máme veľkého valibuka, šikovného samuraja, rýchlu a svižnú žienku a profesionálneho opilca. Opilca?! Keďže táto hra nie je paródia, asi vám dlhujem vysvetlenie. V dávnych časoch bol tento mužík výborným bojovníkom, až kým ho nedostal alkohol a ešte má k tomu doma veľmi zlú ženu. Chudák jeden, ani sa mu nedivím, že začal piť. No jeho skúsenosti s pitivom vám prídu veľmi vhod, pretože je schopný uprostred boja namiešať liečivý koktejl, šmariť ho pred vás a vy si lážo-plážo doplníte životy. Takisto môže vytiahnuť palicu a začať ňou nepriateľov mlátiť po hlave, je to len na vás. Váš spolubojovník má dva módy - môže vás podporovať zozadu alebo bojovať vedľa vás. Armádu si však skladať nebudeme. Výber spolubojovníkov je totiž obmedzený na jedného. Svetom budete prechádzať a ničiť vo dvojici, ostatní na vás budú netrpezlivo čakať. Kamaráti majú svoje nálady, pokecajú si s vami, môžete zažiť ľúbostný románik a dokonca aj s rovnakým pohlavím! Vidieť, že sa autori so svojim dieťatkom naozaj pohrali.

Křidýlko nebo stehýnko?

Teraz zabŕdnem do inej skupiny ľudí, ktorí sa angažujú v našom ozajstnom svete, jeho reáliách a podobne. Neuhádnete, sú to...tramtarará! Feministky! Určite si vravíte, že tomu pakovi zase preskočilo, ale verte mi že na to mám pádny dôvod. K ich radosti si totiž môžete vybrať nielen muža, ale aj ženu za hrdinu (Niekto nám chcel naznačiť, že si môžeme zvoliť z mužského a ženského pohlavia? Asi si ešte nezažil žiadnu mierne rozzúrenú feministku... - pozn. kordi). Muži, páni tvorstva(au!), teda tí upotení, hlúpejší, čo myslia len jednou hemisférou mozgovou, majú väčšiu a silnejšiu muskulárnu sústavu, to znamená že nebudú nikdy takí rýchli, alebo takí obratní ako môžu byť ženy, zatiaľ čo ony nebudú schopné ubaliť poriadnu šupu.

Lenže nezáleží všetko od pohlavia, dokonca by sa dalo povedať, že pohlavie hrá malú, až zanedbateľnú rolu. Prvé husle patria bojovým štýlom, ktorých bude v Jade Empire okolo 30 a vaša postava sa ich bude schopná naučiť všetky. Každý štýl pritom používa ľavé a pravé myšítko, ľavé pre rýchly úder a pravé pre silný, ale najlepšie na tom je, že štýly si budete schopní meniť aj počas boja, čiže nebude nereálne súpera najprv judovským chmatom zložiť na zem a doraziť ho kopom z tae-kwon-da. Samozrejme, bojové štýly nebudú presne okopírované z tých, čo poznáte, iba sa nimi inšpirujú. Pozorní hráči zbehlí v bojovom umení tieto vplyvy určite rozlíšia. Lenže čo by to bolo za fantasy RPG, bez špeciálnych útokov? Schopnosť zmraziť nepriateľa k smrti, ohnivým úderom mu vypáliť značku na čele, alebo ho kopnúť bleskovým kopom tam, kde slnko nesvieti, určite poteší dušičku každého milovníka akcie.

Možno ste už premýšľali nad tým, čo váš hrdina bude mať miesto "zdravia", keď už je to tak špeciálna hra, ale tentoraz vás sklamem. Je to staré dobré osvedčené zdravíčko, zvané aj Hit Points, o ktorom nemá cenu sa rozkecávať. Stará dobrá osvedčená mana nám tu však chýba a nahrádza ju tradičné východné "chi", t.j. sila ducha. Používať sa bude na rýchle výpady, zrýchľovanie a zosilňovanie útokov... ako vo Fable. No zatiaľ čo vo Fable tretia farebná trubička chýbala, tu nám autori pripravili ešte akúsi koncentráciu, zameranie sa – v hre vystupuje pod termínom focus. Ten slúži napríklad na obľúbené spomaľovanie času, zneviditeľnovanie a pod.

Ďaľšou zbraňou vo vašom repertoári sú... ehm... zbrane. Od krátkych dýk, ktorými budete sekať raz dva tri, uberať málo zdravia, za to sú však rýchlo, až po dlhočizné kopije, s ktorými si užijete výhodu dlhšieho dosahu. Strelné zbrane nebudú taktiež chýbať, aj keď si myslím, že ich bude používať skôr váš parťák a vy si budete užívať boja nablízko. Ako posledná, ale nie najhoršia, vychytávka sa nám predstavuje možnosť transformácie do jedného z piatich mytologických zvierat. Keď si to dáme pekne krásne dokopy, vyjde nám z toho milučký a chutný gulášik, ktorý bude (dúfam) radosť hrať. Vývoj vášho hrdinu je nečakane inovatívny, máte dostatok expov? CINK! A je tu level, vitaj! S ním dorazili aj bodíky na vylepšenie, tak ich využijeme na vybrúsenie bojových schopností a hurá znovu do boja!

Samotný boj prebieha podľa pravidiel kung-fu, čiže sa môžeme tešiť na hlasné výkriky, vysoké skoky, bambusové tyče a v neposlednom rade svetelné efekty. Určite je ale však každému jasné, že vaše štatistiky sa niekam premietnuť musia a od nich bude záležať, či sa trafíte alebo nie, to isté v prípade protivníka. S týmto sme sa stretli už v Diablovi, ale aj tak bez nejakej zručnosti hráča bude boj už dopredu stratený.

PC vs Xbox? Finish him!

A čo nám ponúka PC verzia narozdiel od Xboxu?



Krajšiu grafiku. Oveľa, oveľa, oveľa krajšiu, teda aspoň pre majiteľov výkonnejších grafických kariet.

Výrazne kratšie loadingy, minimálne o 30 sekúnd.

Lepšie rozloženie kláves – teraz máte celú klávesnicu na to, aby ste si nastavili tých 30 ponúkaných štýlov.

Pribudli dva nové štýly – samurajský a assasinský. Samurajský štýl vám pomôže rúbať hordy nepriateľov ako drevo na kúrenie, zatiaľ čo assasinský nepriateľa najprv otrávi, potom spomalí, ešte inak všelijak ho poškodí a chudák je potom tak zničený, až sa divím že nespácha harakiri.

Nová obtiažnosť Jade Master – umožňuje zahrať si hru ešte raz, 100x ťažšiu ale so všetkými itemami, zbraňami, skillmi, šteniatkami a... hej veď to je Diablo! No, aspoň vieme o čo ide.

Vylepšená AI – teraz vás už počítačom riadení protivníci budú nútiť skladať všakovaké kombá, už nebude možné iba do nich búšiť ako slepý do dverí. Nepriatelia sa navzájom kryjú a pomáhajú si, no nutno povedať, že to isté robia aj vaši parťáci, takže nebudete v nevýhode.

Pribudli nové zbrane, lokácie, skilly a kopa iných vecí, ktoré nemá cenu teraz menovať, treba si to zahrať.

Suma sumárum...

Takže všetko pekne zosumarizujeme. Jade Empire je akčná kung-fu RPG, kde budú nepriatelia padať na zadok častejšie ako Windows, s rozmanitými bojovými štýlmi a zaujímavým čínskym pozadím (eh), kde sa bude sejvovať ako aj manuálne, tak aj automaticky. Vaše konanie bude mať vplyv na vyvíjanie sa príbehu, ktorý sa môže skončiť tromi rôznymi spôsobmi. Našťastie, hra bude vydaná už čoskoro (2.marec) a neviem ako vy, ale ja sa nenormálne teším.

Konichiwa!