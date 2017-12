Samsung s veľkou pravdepodobnosťou postaví nový závod v SR

12. jan 2007 o 0:00 (sita, reuters)

Samsung Electronics je v záverečnej fáze rokovaní s vládou SR a pravdepodobne na Slovensku vybuduje nový závod na výrobu LCD obrazoviek, uviedol v piatok pre agentúru Reuters Anton Ondrej, riaditeľ pre externú komunikáciu a prevádzku spoločnosti na Slovensku.

"Rokovania dospeli do konečnej fázy, ostáva už len málo. Hovoríme o vysokej pravdepodobnosti. Tento projekt súvisí so Sony a jej expanziou na Slovensku a zároveň s našou expanziou," povedal Anton Ondrej.

Ako ďalej uviedol Ondrej, nový závod Samsungu by mal dodávať LCD obrazovky závodu v Galante, čím by sa znížili logistické náklady. V súčasnosti závod v Galante dopravuje obrazovky z Ázie. Ondrej však odmietol uviesť, koľko Samsung investuje do vybudovania nového závodu. V novembri Ministerstvo hospodárstva SR uviedlo, že podľa očakávaní by firma mala vynaložiť na projekt 16 mld. Sk do konca roka 2010. "Údaj vyzerá byť vierohodný, je to normálna čiastka na výstavbu takého závodu," dodal Ondrej.

Juhokórejský Samsung už prevádzkuje na Slovensku svoj najväčší európsky závod v Galante, kde vyrába televízory a počítačové monitory, plazmové obrazovky a ďalšie zariadenia.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v novembri uviedla, že so Samsungom intenzívne rokuje, pričom ďalšími záujemcami o umiestnenie novej prevádzky sú ČR, Poľsko a Maďarsko. Samsung má v Európe dva závody, jeden v Galante a menší závod v Maďarsku. Na Slovensku investoval v rokoch 2002 až 2006 sumu 131,4 mil. eur a v prvom polroku 2006 bol štvrtým najväčším exportérom v SR.

V septembri japonská firma Sony oznámila zámer vybudovať na Slovensku nový závod na výrobu plochých televíznych obrazoviek za 73 mil. eur, aby mohla uspokojiť rastúci dopyt v Európe. Sony a Samsung majú spoločný podnik v Južnej Kórei na výrobu televíznych obrazoviek.

