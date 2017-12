Sony Ericsson ponúkne walkman telefón W200i za menej peňazí

Sony Ericsson predstavil svoj prvý hudobný telefón walkman W200i, ktorý je určený pre používateľov s nižšími nárokmi na výbavu. Odmenou im bude dostupná cena telefónu.

11. jan 2007 o 9:43



Napriek tomu, že model W200i sa s výbavou nedá porovnať so špičkovými walkman telefónmi, ako je W810i alebo W850i, neponúka vôbec málo.

Dizajn telefónu vychádza z modelu K320i a je nevtieravo elegantný. Telefón sa bude dodávať v dvoch charakteristických farbách pre edíciu walkman - rytmickej čiernej a pulzujúcej bielej.

W200i má výbavu podriadenú jedinému účelu – prehrávaniu hudby. Na klávesnici má vyhradené jedno tlačidlo na priamy vstup do MP3 prehrávača Walkman Media Player 1.0, telefón možno synchronizovať s PC a nahrávať do neho hudbu prostredníctvom aplikácie Disc2Phone.

Používatelia sa budú musieť uspokojiť s menej kvalitným displejom UBC (Ultra Bright Colour) s rozlíšením 128 x 160 pixlov a 65 tisíc farbami, ktorý nedosahuje také parametre, ako špičkové TFT displeje, no na každodenné použitie v telefóne bohato postačuje.

Internú pamäť s kapacitou 27 MB doplní už v základnej výbave pamäťová karta Memory Stick Micro s kapacitou 128 MB. Tú však možno vymeniť za kartu s vyššou kapacitou do 1 GB. MP3 prehrávač doplní aj FM rádio s funkciou RDS a s pamäťou na 20 obľúbených rozhlasových staníc. Rádio si možno nastaviť aj ako budík, pričom zvuk bude znieť cez reproduktor a nie cez slúchadlá.

Sony Ericsson zároveň oznámil, že spolu s telefónom sa dostane na trh aj nová stereosúprava HPM-64, ktorá ako prvá podporuje funkciu Bass Reflex. Táto novinka zachováva kvalitu nahrávky aj pri zvýšení basov.

Ďalšia výbava trojpásmového W200i je prispôsobená na bežné každodenné používanie: VGA fotoaparát so 4x digitálnym zoomom a integrovaným fotoalbumom, HTML prehliadač, push e-mail, kalendár so synchronizáciou, infraport a podpora pripojenia k PC. Bluetooth v tomto telefóne nebude k dispozícii.