Chystá sa originálna akčná hra s plne zničiteľným prostredím

10. jan 2007 o 22:43 Ján Kordoš

Každý vývojár sa snaží zaujať nejakou oslnivou technológiou a NetDevil to má výrazne uľahčené – Unreal Engine 3, PhysX Ageia a napokon aj LIDAR Technology. Grafický engine od mágov z Epic Games sme mali možnosť otestovať napríklad v konzolovom Gears of War (je to bomba) a dva ostatné produkty sú zamerané na fyzikálny model, na ktorý Warmonger primárne vsádza. Je to niekoľko rokov dozadu, čo sme sa mohli vytešovať z prvého búrania stien vďaka sci-fi akcii Red Faction, avšak odvtedy sme si demolačné orgie zopakovať nemohli. S príchodom Warmongeru však zničiteľné prostredie naberá úplne iný význam, respektíve predeň stačí napísať úplne (zničiteľné prostredie) a bez zbytočných marketingových ód podotknúť, že tvorcovia to myslia vážne. Pred raketami nebude ukrytý sniper v budove, pretože stačí presne namieriť a steny sa zrútia. Navyše nebudú žiadne výbuchy vopred predpočítané, všetky kolízie budú tvorené v reálnom čase, čo má za následok dokonalú simuláciu, s ktorou sme sa doposiaľ nemohli v hrách stretnúť. Už nebude fungovať tradičný postup, pri ktorom sme strieľali po všetkom, veď sa nám nemohlo nič stať, tentoraz treba brať do úvahy každý objekt a jeho pôsobenie na okolie pri úplnom zničení. Stačí pripomenúť známu to rozprávkovú scénu s odborníkom píliacim konár, na ktorom sedí a dôsledky v hre si dokážete sami predstaviť.

Warmonger vyzerá skutočne výborne, avšak všetky tieto prehlásenia boli zatiaľ prezentované výhradne na papieri. Nič to však nemení na tom, že aj koncept hrania bude podliehať novinkám. Základom úspešného postupu bude totiž likvidovanie blokov ulíc, respektíve ich získanie pod vlastné farby, čo sa deje väčšinou spomínaným zničením. Po prevzatí bloku máte výhodnejšiu strategickú pozíciu, ktorá vám umožňuje výber ďalšieho napredovania. Postupným získavaním územia stúpa hráč aj v rebríčku hodností a okrem ocenení mu pribúdajú aj špeciálne schopnosti, ktorých silu zúročí pri demolovaní. Žeby sa chystala skutočne nová generácia hier, vybočujúca z donekonečna opakujúcich sa konceptov? Uvidíme ako si s tým menší vývojár podarí. Bližšie informácie ako napríklad dátum vydania alebo obrázkový materiál o Warmonger: Operation: Downtown Destruction zatiaľ k dispozícii nie je.

Zdroj: Gamespot