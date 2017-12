Yoshi´s Island DS - rozprávka aj pre dospelých

Denne sa musíme popasovať s ľudskou hlúposťou, závisťou, nežičlivosťou, nafúkanosťou, intoleranciou a inými vlastnosťami, ktorými sa môže „pochváliť“ len človek. Tak prečo nedať zbohom bezútešnej realite a neponoriť sa do hry, ktorá nás vráti do zasnených

11. jan 2007 o 16:25 Marián „16bit4ever“ Kluvanec

Na začiatku bol Donkey Kong. Ťažkotonážna gorila, ktorá uniesla istému záhradníkovi jeho priateľku. Potom tu bol Mario, onen záhradník, z ktorého sa vykľul sympatický inštalatér. A Mario sa jedného dňa dostal do magického sveta, kde stretol rôzne podivné bytosti (inteligentné hovoriace hríby, zlého Bowsera, či jeho prisluhovačov Koopas). Od tej doby majú hry s Mariom niekoľko pokračovaní a niektoré postavy získali vlastné série (napr. Wario). Tým najmilším, čo v príbehoch zo svetov Maria nájdete, je však rozhodne zelený dinosaurus Yoshi. Možno je to jeho výtvarným spracovaním, možno tým, že dokáže klásť vajíčka, a možno tým, že hovorí rečou veľmi podobnou reči novorodencov. Tak či onak, Yoshi je v časoch nabúchaných virtuálnych mariňákov, ktorí sa v FPSkách odbavujú na slizkých mimozemšťanoch, príjemnou alternatívou. Čím nás poteší vo svojich najnovších dobrodružstvách v hre Yoshi´s Island DS?

V tejto novučičkej Nintendo DS porcii je príbeh, ako to už u Nintenda býva, jednoduchý: megakoopa (to je druhové zaradenie) Kamek (to je vlastné meno) uniesol s pomocou svojich ježibábelov bábätká z celej krajiny do svojho zámku a má s nimi tajné plány! Lenže prerátal sa: Baby Mario bol oslobodený bocianom a dopadol priamo do bezpečia na ostrove, kde žijú Yoshiovia (áno, Yoshi sa používa ako meno i ako označenie druhu). Tí mu samozrejme radi pomôžu na ceste za stratenými (budúcimi) priateľmi a v boji proti nepriateľom. Schválne, nepripomína vám to nejaký historický príbeh? ;)

GRAFIKA 9 / 10

Kým New Super Mario Bros na NDS doslova šokovali fantastickou kombináciou 2D grafiky pozadia s 3D objektami, Yoshi ostáva verný tradičnému 2D výtvarnému spracovaniu, ako ho poznáme z čias 16-bitového Super Nintenda: fantazijné farebné svety vidíme kompletne z bočného pohľadu, a sú ručne kreslené - rovnako ako aj postavy, ktoré na svojich cestách Yoshi stretáva. Takže žiadna digitalizácia (okrem zmenšeného modelu ostrova na úvodnej obrazovke) sa nekoná. Ale práve o to ide! Veď Yoshi´s Island sa v originálnej verzii považuje za jednu z najdokonalejších behačiek v dejinách videohry. Aj napriek absencii ultrarealistických vizuálnych prvkov, či ilúzii priestoru. Yoshi´s Island DS má pre ochutnávačov pripravené všetky chuťovky ako za starých čias: fialové kopce, ružové kríky, pískajúce si kvetiny, mäsožravé rastliny, usmiate hviezdičky a veľa veľa typov nepriateľsky naladených bytostí vám bude robiť spoločnosť, ak sa rozhodnete navštíviť Yoshiho ostrov.

INTERFACE 8 / 10

Ak New Super Mario Bros mali ovládanie vypilované k dokonalosti, Yoshimu strehneme bezvýznamné 2 bodíky za miernu – ak to možno tak nazvať – neprehľadnosť v istých pasážach hry. Totiž: paradoxne najlepšie (revolučné!) na celej hre je, že sa odohráva na oboch obrazovkách konzoly. No o tom, či má byť Yoshi na vrchnej, alebo spodnej časti, nerozhoduje hra, ale sám hráč – pomocou príslušného tlačidla jednoducho posuniete obraz a je to. Lenže v tom môže byť niekedy práve menší problém... Konkrétne: počas napínavých sekvencií v strede naháňačkovej akcie si nevšimnete, čo je pod vami a zrazu hop, fatálny skok do prázdna. Alebo naopak, bežíte si bežíte po dolnej obrazovke a pritom nestihnete zbadať bonus uložený v kúte hornej obrazovky. V rámci objektivity však dodajme: nie je to chyba, len drobnosť, ktorá občas komplikuje život. Lenže na druhej strane: práve v tejto „rozpriestranenosti“ na dve obrazovky spočíva originalita a príťažlivosť Yoshi´s Island pre NDS. Ach, tie paradoxy...

Čo sa týka samotného ovládania, je bezproblémové, no využívate prakticky všetky tlačidlá konzoly. Spomínam to len z toho dôvodu, že to spolu s vyššie uvedeným využitím oboch obrazoviek svedčí o tom, že táto hra NIE JE len pre deti, resp. drobce by s jej zvládnutím mohli mať aj ťažkosti (po úvodných leveloch sú dokonca roztrúsené anglické informačné panely s inštrukciami ako Yoshiho ovládať). Navyše, každé z bábätiek, ktoré Yoshi zachráni, má inú špeciálnu schopnosť, čo prispieva k variabilite, ale aj náročnejšiemu ovládaniu.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

O tom, že dizajn levelov v behačkách od Nintenda je štandardne na vysokej úrovni, vie hádam každý. Výnimkou nie je ani Yoshi´s Island: budete preliezať prekážky, pomocou občasného zapojenia mozgových závitiv hľadať nové cesty, objavovať skryté miesta, využívať rozmanitosť pohybov, ktoré dinosaurus ovláda, a rátať treba aj s podporou bábätiek. Mimochodom, ak vás súperi zrania, žiadne tragické umieranie nečakajte: stačí rýchlo chytiť bábo, ktoré po kolízii začne blúdiť levelom. Ak ho chytíte do stanoveného časového limitu, pokračuje sa ďalej (pri najbližšej „nehode“ však budete mať na jeho prinavrátenie menej času), ak iba nie, vtedy strácate život.

K veľkej variabilnosti hry prispieva aj nespočet možností, ktoré sa otvárajú: či je to už spomínané využitie dvoch obrazoviek, Yoshiho „dvojskok“, alebo striedanie drobcov na dinosaurovom chrbte – takmer každý úsek každej úrovne skrýva pre hráča nejaké nové prekvapenie. Prezraďme len jedno za všetky: ak sa vám bude dariť, dostanete sa k pasáži, kde Yoshi nasadne do predného vačku zvláštnej klokanej bytosti (na klokana sa to ponáša len keď prižmúrime všetky oči v miesntosti;)) a potom začne táto bytosť veselo poskakovať po celej obrazovke (hráč koriguje len smer skoku). Pritom treba opäť podotknúť, že ozajstný zážitok poskytuje Yoshi hlavne skúsenejším hráčom – pri toľkých možnostiach sa totiž musíte vysporiadať aj s ovládaním a to môže menších nadšencov behačiek v obtiažnejších leveloch iritovať. Na záver ešte treba k hrateľnosti dodať, že hlavný príbehový režim príjemne predlžujú minihry, ktorých je tu asi tucet (napr. skok do diaľky).

MULTIPLAYER ? / 10

Niekedy si jednoducho musíme na všetko vystačiť sami...

ZVUKY 9 / 10

Keď budete hrať Yoshi´s Island v jednej miestnosti s rodičmi, skúste aspoň na chvíľu vybrať slúchadlá a pustiť svojim blízkym zvukovú zložku tejto hry. Je takmer isté, že po niekoľkých minútach sa na vás obrátia so zvedavými otázkami typu: „to sú ale milé zvuky, čo to hráš?“ Alebo: „hry predsa nemôžu byť len škodlivé, keď vydávajú také zvuky, či nie?“ Prípadne: „jeej, môžem sa pozrieť?“ Inými slovami, dinosaurovo detské džavotanie osloví zablokovanú (detskú – teda tú najcennejšiu) časť dospelého a na okamih mu pripomenie, aké by to bolo, keby sa napriek spoločenským konvenciám nepoddal civilizačným nánosom (formálnej vážnosti, orientácii na konzum a konkurenčný boj a pod.).

HUDBA 8 / 10

Melódie vhodné aj na veselé popiskovanie na ceste do školy či práce nemusia vyhovovať každému najmä preto, že príliš veľa sladkého škodí aj tým najväčším čokoládovým závislákom. Ale koncepčne to do seba všetko zapadá – roztomilá grafika, veselá muzika, prítulné postavy a minimálny obsah násilia.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

O túto položku netreba mať obavy, je to totiž ako so zvyšok hier z daného žánru. Jednoducho, nepriatelia sú tupí kam len dovidí, t. j. vybehnú na vás, keď budete na blízku. Ale presne to od nich predsa – v tomto prípade – aj očakávame.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

A padla. Yoshi´s Island DS je na svete a každý fanúšik typicky nintendovských behačiek tomu môže byť len a len rád. Vynikajúca hrateľnosť, rozmanitosť úrovní a herných možností, ale aj prepracovaná estetická stránka hovoria v prospech tohto titulu. Je to prosto hra, ktorá rozhodne patrí do zbierky priaznivca kvalitných behačiek.