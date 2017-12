V Česku pribudne štvrtý mobilný operátor MobilKom

V Českej republike začne tento rok pôsobiť štvrtý mobilný operátor. Exkluzívne informácie o tom priniesol náš partnerský server MOBIL.CZ.

Podľa informácií Mobil.cz Český telekomunikačný úrad pridelil kód siete 230-04 a rozsah telefónnych čísiel spoločnosti MobilKom, ktorá vlastní licenciu. Za novým operátorom však stojí investičná skupina Penta. „Naša dcérska spoločnosť ponúkne v druhom štvrťroku tohto roka bližšie nešpecifikované služby vo verejnej mobilnej sieti,“ potvrdila pre iDNES.cz hovorkyňa Penty Jana Studničková.

Ako uviedol server, malo by ísť o ponuku hlasových a dátových služieb. MobilKom, ak sa tak bude operátor volať, sa tak stane priamym konkurentom troch súčasných českých operátorov O2, Vodafone a T-Mobile. MobilKom už s nimi rokuje o prepojení sietí. Potvrdili to tlačoví hovorcovia O2 i T-Mobile.

Podľa predbežných informácií by však mohol nový operátor virtuálne fungovať aj pri predaji pevných liniek.

Nová sieť nebude pracovať v pásme GSM

Nová mobilná sieť nebude pracovať v pásme GSM. Spoločnosť MobilKom má totiž licenciu v pásme CDMA 410 - 430 MHz. Keďže ide o atypickú frekvenciu, pre Mobilkom by museli koncové zariadenia, teda mobily a dátové karty vyrábať na zákazku. Dnes ich však môžu dodať mnohé firmy, predovšetkým z Číny a Južnej Kórei. Podľa informácií servera Mobil.cz by sa medzi dodávateľmi mohol objaviť spoločnosti LG, Pantech, Ubiquam, ZTE a mnohé ďalšie.

Mobil.cz tiež uvádza, že štvrtý mobilný operátor nebude mať problémy s pokrytím Českej republiky. Ešte v tomto roku by mali byť služby nového mobilného operátora dostupné pre 97 percent obyvateľov.

Penta v slovenskom tendri neuspela, realizuje sa v Česku

Finančná skupina Penta podala svoju ponuku na licenciu tretieho mobilného operátora na Slovensku v konzorciu BFour spoločne s českými Radiokomunikacemi. Ich ponuka však neuspela.

Konzorcium B Four ešte pred vyhlásením výsledkov oznámilo, že ak uspeje vo verejnom výberovom konaní na udelenie licencie k prevádzkovaniu tretieho mobilného operátora na Slovensku, ponúkne svojim zákazníkom neobmedzený počet voľných minút na vnútroštátne volanie v rámci vlastnej siete za cenu rádovo niekoľko sto korún mesačne. V budúcnosti chce tiež mienilo ponúknuť digitálnu televíziu v mobile vo formáte DVB-H.

Konzorcium počítalo s investíciou niekoľkých sto miliónov EUR do slovenskej siete. Plné pokrytie Slovenska plánovalo do 24 mesiacov.

Česká spoločnosť MobilKom, ktorá získala licenciu na prevádzku mobilnej siete doposiaľ predávala rádiostanice a vysielačky. V súčasnosti využíva jej rádiovú sieť 300 zákazníkov. Minulý rok túto spoločnosť ovládla práve finančná skupina Penta.