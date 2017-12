Ľudí v núdzi budú lokalizovať aj z mobilných sietí

V súčasnosti nedokážu operátori krajských koordinačných stredísk Integrovaného záchranného systému lokalizovať a identifikovať volajúcich z mobilných telefónov. Zmení sa to.

10. jan 2007 o 21:39 SITA

BRATISLAVA 10. januára (SITA) - V súčasnosti nedokážu operátori krajských koordinačných stredísk Integrovaného záchranného systému (IZS) lokalizovať a identifikovať volajúcich z mobilných telefónov na tiesňovú linku 112. Zmeniť by sa to malo najneskôr do konca júna tohto roka. "V závislosti od dobudovania koordinačných stredísk IZS bude táto služba rozšírená aj na ostatných prevádzkovateľov pevných ako aj mobilných sietí," informovala pracovníčka Komunikačného odboru Ministerstva vnútra (MV) SR Marcela Barusová. Geograficky lokalizovať dokážu operátori IZS asi 90 percent občanov, ktorí volajú na linku 112 z pevnej siete Slovak Telekom-u a.s. "Dobudovaním komunikačnej a informačnej infraštruktúry IZS do roku 2010 by sa mala zabezpečiť komplexnosť v spracovaní tiesňových volaní na linku 112 a linku 155," uviedla Barusová.