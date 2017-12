Motorola má ďalší elegantný hudobný vysuvák: MOTORIZR Z6

10. jan 2007 o 10:22 Marián Pavel - SME online

Motorola predstavila svoj druhý vysúvací telefón (slider) MOTORIZR Z6, ktorý bude predávať v edícii MOTOMUSIC. Nádejnú spoluprácu s Apple v minulosti ukončil vývoj vlastného mobilného telefónu Apple iPhone a Motorola sa preto spojila s jeho najväčším konkurentom: spoločnosťou Microsoft. MOTORIZR Z6 je prvý telefón Motoroly, ktorý bude podporovať Windows Media Player 11 vo Windows XP a v novom operačnom systéme Windows Vista s technológiami Windows Media Digital Rights Management (DRM), Windows Media Audio (WMA) and Media Transfer Protocol (MTP). Vďaka protokolu MTP počítač automaticky rozozná MOTORIZR Z6 a umožní jednoduchšie synchronizovať muziku v telefóne. Prehrávač v telefóne podporuje formáty Windows WMAv10 plus Janus DRM, MP3, AAC, AAC+, AAC+ enhanced, AMR NB, WAV a XMF.

Cez Windows Media Player sa majitelia dostanú k viacerým obchodom s online hudbou.

Výbava telefónu: Linux bohate naplnený funkciami

MOTORIZR Z6 má 105x45x16.2 mm a váži 105 gramov. Pod predným krytom skrýva 2-palcový displej s QVGA rozlíšením 240 x 320 bodov, zobrazuje 262 144 farieb.

Motorola, zdá sa, konečne dala definitívne zelenú operačnému systému Linux vo svojich telefónoch. MOTORIZR Z6 je postavený na operačnom systéme Linux s novým používateľským prostredím. S najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o zdokonalený systém, ktorý sme vám ukázali v modeli ROKR E2 (http://mobil.sme.sk/clanok.asp?cl=2535100, predáva sa len v Číne, do Európy sa napokon nedostal).

Ako sme už naznačili, telefón je vybavený s dôrazom na prehrávanie hudby. MP3 prehrávač dopĺňa konektor USB 2.0 s rýchlym prenosom dát, interná pamäť s kapacitou 64 MB a podpora pamäťových kariet microSD s kapacitou do 2 GB. Nechýba, samozrejme, ani Bluetooth s podporou profilu A2DP.

Vďaka charakteristickému dizajnu si MOTORIZR Z6 ponecháva aj status dobre vyzerajúceho módneho telefónu, ktorý dokáže nahradiť aj štýlový doplnok oblečenia pre tých, čo si na to potrpia.

Štvorpásmový GSM telefón má vo výbave aj 2-megapixelový fotoaparát, podporu videa vo formátoch MPEG 4 3GPP a h.263. Na internet sa dostanete prostredníctvom EDGE, v telefóne je aj plnohodnotný e-mailový klient.

Batéria telefónu s kapacitou 780 mAh vydrží minimálne 180 minút hovoru a 200 hodín v pohotovostnom režime.

Nový MOTORIZR Z6 sa dostane do obchodov do leta. Výrobca predpokladanú cenu neoznámil.