GTS Nextra predpokladá vlaňajšie tržby na úrovni 739 mil. Sk

Skupina GTS Nextra, a.s., ktorá od 30. júna 2006 združuje spoločnosti GTS Slovakia, s.r.o., Aliatel Slovensko s.r.o., Quadia DCT, a.s., Nextra, s.r.o. a GTS Nextra, a.s. - bývalý Telenor Networks, a.s., predpokladá vlaňajšie tržby v hodnote prevyšujúcej 7

10. jan 2007 o 10:20 (sita)

39 mil. Sk. Agentúru SITA o tom informovala marketingová manažérka spoločnosti GTS Nextra Lucia Marková. V roku 2005 dosiahol súčet obratov jednotlivých spoločností skupiny podľa slovenských účtovných štandardov zhruba 710 mil. Sk. Za deväť mesiacov 2006 dosiahla spoločnosť GTS Nextra celkové tržby vo výške takmer 544 mil. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 19,7 %. "Z hlasových služieb utŕžila skupina za deväť mesiacov 88,5 mil. Sk a z dátových služieb dosiahla tržby 426,6 mil. Sk," dodala Marková. Za tri štvrťroky vlaňajška preinvestoval telekomunikačný operátor 71 mil. Sk, z ktorých 55 % použil na zákaznícke riešenia a 45 % investoval do vlastnej siete. GTS Nextra poskytuje služby prenosu dát predovšetkým pre telekomunikačných operátorov prostredníctvom prístupovej siete FWA - Fixed Wireless Access, na frekvencii 26 GHz a 3,5 GHz. Prostredníctvom týchto liniek poskytuje predovšetkým služby pripojenia do siete internet, hlasové a telefónne služby, ako aj dátové služby na úrovni okruhov alebo virtuálnych privátnych sietí. "Popri vlastných službách poskytujeme kapacitu našej siete aj pre iných operátorov. Vzhľadom na vyššie ceny bezdrôtových zariadení využívame v súčasnosti siete FWA predovšetkým pre poskytovanie služieb firemným zákazníkom," dodala Marková. Podľa nej si GTS Nextra plní všetky záväzky, ktoré na seba prevzala pri udelení povolení na prevádzku sietí FWA. "V súčasnosti máme pokrytých 33 miest v SR a priebežne pripravujeme výstavbu bázových staníc v ďalších lokalitách, ako aj skvalitňovanie pokrytia v existujúcich mestách," skonštatovala začiatkom decembra Marková. Spoločnosť považuje budovanie vlastnej prístupovej siete za veľmi dôležité, preto chce naďalej budovať bezdrôtové, ako aj optické siete. "V oblasti bezdrôtových sietí očakávame ďalší rozvoj predovšetkým v súvislosti s pokračujúcou štandardizáciou technológií WiMAX a rastom ich možností," dodala Marková. GTS Nextra, a.s. je členom medzinárodnej skupiny GTS Central European Holding B.V., ktorá predpokladá dosiahnutie obratu za minulý rok v sume 385 mil. eur. Skupina združuje popredných telekomunikačných operátorov v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, ČR a na Slovensku, celkovo zamestnáva viac ako 1 400 ľudí. (1 EUR = 34,432 SKK)