Apple konečne predstavil svoj mobilný telefón iPhone!

Po dvoch rokoch špekulácií a dohadov Apple dnes konečne predstavil svoj prvý mobilný telefón iPhone. Novinka je obrovským prekvapením.

9. jan 2007 o 22:57 Marián Pavel - SME online

Po dvoch rokoch špekulácií a dohadov Apple dnes konečne predstavil svoj prvý mobilný telefón iPhone. Novinka je obrovským prekvapením – ani trochu sa nepodobá na rôzne koncepty, ktoré kolovali internetom a prináša absolútne inovatívne riešenie mobilného telefónu.

iPhone: kombinácia telefónu a iPodu

Zariadenie je dokonalou kombináciou mobilného telefónu, prehrávača iPod a multimediálneho počítača do vrecka. Má nový koncept používateľského rozhrania prostredníctvom veľkej dotykovej obrazovky s novým ovládacím softvérom, ktorý je postavený na základe operačného systému Mac OS X.

Revolučné novinky pri používaní telefónu

Apple vo svojom prvom mobile ponúka netradičné riešenia správy kontaktov, ale aj hlasových odkazov a esemesiek. Kontakty možno synchronizovať s PC i počítačmi Mac. Možno ich tiež triediť podľa svojich predstáv.

V iPhone je aj nové riešenie Visual Voicemail, ktoré však u nás príliš nevyužijeme – hlasové odkazy sú totiž na ústupe. Riešenie však inteligentne spravuje aj prijaté e-maily, v ktorých sa používateľ jednoduchšie vyzná.

SMS aplikácia ponúkne na displeji kompletnú dotykovú QWERTY klávesnicu s jednoduchým spôsobom odoslania. Apple sľubuje inteligentné zadávanie textu a automatickým opravovaním chýb.

V telefóne sa objaví aj kalendár, ktorý možno synchronizovať s PC a Apple Mac.

Multimediálna výbava stojí zato

Multimediálna výbava iPhone stojí zato. V zariadení je 2-megapixelový fotoaparát s integrovanou aplikáciou na správu fotografií. Zaujímavo bude riešená aj správa hudobných súborov, možno očakávať kombináciu vynikajúcich funkcií iPodu a prostredia Mac OS X.

V iPhone bude aj aplikácia Cover Flow, v ktorej možno vyhľadávať hudobné súbory podľa bookletu albumu.

Na 3,5-palcovom displeji možno pozerať video v širokouhlom formáte. Cez iPhone možno pozerať aj videá stiahnuté z obchodu iTunes. Zároveň bude dostupná aj úplne nová služba Apple TV. Obchod iTunes aktuálne ponúka 350 televíznych programov, 250 filmov a 5000 hudobných videí. Apple ho však zatiaľ nesprevádzkoval pre slovenských zákazníkov.

Všetky videá bude možné zároveň jednoducho synchronizovať a aplikáciou v počítači.

Prístup na internet cez EDGE a WiFi, chýba podpora 3G

iPhone pracuje v štyroch pásmach sietí GSM s podporou pripojenia na internet cez EDGE a WiFi. V základnej výbave iPhone bude, samozrejme, aj e-mail. Apple sľubuje plnú podporu multitaskingu, takže počas sťahovania mailov bude možné napríklad browsovať na internete. V základnej ponuke e-mailovej aplikácie bude podpora najväčších e-mailových služieb, ako je Microsoft Exchange, Apple .Mac Mail, AOL Mail, Google Gmail.

Internetový prehliadač je postavený na základe populárnej aplikácie Safari z Mac OS X. Ponúka stopercentné zobrazenie internetových stránok so zabudovanými službami Google Search a Yahoo! Search.

V iPhone však Apple sľubuje aj plnú podporu populárnej aplikácie Google Maps so satelitnými obrázkami a mapami celého sveta.

Aj ďalšia výbava je ohromujúca

Tlačová správa internetovými funkciami vo výpočte rôznych funkcií nekončí. Apple v novom iPhone sľubuje aj špeciálne senzory – pohybový senzor a svetelný senzor, ktorý riadi jas displeja a predlžuje tak výdrž batérie. Pohybový senzor zaznamená, ak sa zariadenie otočí a automaticky otočí aj obraz na displeji.

Telefón sa bude predávať v dvoch verziách – s pamäťou 4 GB a 8 GB.

Kedy príde?

iPhone by mal na trh prísť v júni 2007, no do Európy ho Apple dovezie až na konci roka. Netreba však zbytočne smútiť, v Ázii sa objaví až v roku 2008. Základná cena modelu s pamäťou 4 GB bude v USA 499 dolárov, model s 8 GB pamäte bude stáť 599 dolárov. Cena pre Európu známa nie je. V Amerike je momentálne exkluzívnym operátorom, ktorý bude iPhone distribuovať spoločnosť Cingular. Od júna bude v obchodnej sieti dostupné aj nové portfólio Bluetooth doplnkov.