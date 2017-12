Alone in the Dark: Near Death Investigation - hrôza v Central Parku

Herný žáner survival hororov nemá korene v konzlovom svete a sérii Resident Evil ako sa niektorí služobne mladší hráči domnievajú. Prvé (ne)príjemné mrazenie na zátylku totiž prišlo pred 15 rokmi na PC a zaslúžene si odnieslo potlesk na hernej scéne. Alone in the Dark preniesol ako prvý herný titul na obrazovku skutočne strašidelné a hlavne trojrozmerné prostredie. Čo na tom, že statická kamera snímajúca „krabicového“ hrdinu Edwarda Carnbyho nebola vždy najvhodnejšie zvolená. Filmový pohľad na scénu učaroval mnohým, hlavne v dobách dávno minulých, dnes zabudnutých – maximálne tak mechom obrastení nostalgici si občas spomenú na podarené dielko. V krátkom slede vyšli ďalšie dva diely, ktoré vyvrcholili zrejme najlepším tretím „Sám Doma pre dospelých“. V strašidelnom westernovom mestečku (kulisy k natáčanému filmu) sa dialo niečo nekalého a spojenie akčných vložiek s adventúrnym putovaním sa naposledy objavilo na scéne v podobe, akou na nás Alone in the Dark pozrelo pri svojom narodení. Na dlhý čas nastalo mŕtvolné ticho, ktoré využila konkurencia, hlavne japonského charakteru. Konzolové mašinky sa ukázali byť pre podobné tituly akousi rajskou záhradou a mnohí tak mohli získať mylní dojem o počatí 3rd person scary games v konzolovej záhradke. Playstation ponúkol plodnú pôdu nielen pre Resident Evil – ďalšie brilantné dielka typu Sillent Hill alebo Dino Crisis a podobné, netreba bližšie predstavovať. Práve v období boomu podarených grafických vymožeností druhého Playstationu sa začiatkom nového milénia objavilo ďalšie osamelé putovanie, výrazne akčnejšieho razenia. Úspešný projekt sa však nespozná podľa chvály recenzentov, lež podľa počtu predaných kusov. A práve v tomto dôležitom bode The New Nightmare, štvrtý diel AitD, pohorel. Možno to bolo spôsobené postupne zabúdaným známym menom, možno prítomnosťou druhého hrateľného charakteru, možno veľkým dôrazom na akciu... niektoré veci zostanú nevysvetlené medzi nebom a zemou. Len tak medzi nami, ak náhodou na The New Nightmare niekde natrafíte, určite si ho zaobstarajte, tých niekoľko investovaných stovák ľutovať nebudete.

Strašidelná séria sa však rozhodla posunúť o krôčik ďalej, respektíve jej to umožnia vývojári z Eden Studios, ktorí pre nás pripravujú epizodický Alone in the Dark: Near Death Investigation. Nemusíte sa obávať mladíckej nerozvážnosti tvorcov, stačí si spomenúť na posledné dielko Edenu, pretekársky Test Drive Unlimited pre Xbox 360 a máme nádherne krvavo vymaľované. Podrobných informácií zatiaľ o tomto projekte nie je mnoho, avšak to neznamená, že by sme si nemali Near Death Investigation predstaviť. Hlavnou postavou je znovu Edward Carnby, hoci sa to pamätníkom môže zdať nepríjemne podozrivé, keďže príbeh počiatku série sa datuje do 30.rokov minulého storočia. Vysvetlenia sa dočkáme priamo v hre, vývojári už teraz sľubujú menšie prekvapenie a vysvetlenie tohto činu. So všetkým súvisí príbeh, odohrávajúci sa v jednej časti New Yorku, Central Parku. Okrem samotného zeleného, do temnoty ponoreného, pekla sa dočkáme aj detailného vymodelovania najbližšieho okolia, vrátane priľahlých obchodíkov, podnikov alebo obytných častí. Miera realizmu bude neskutočne obrovská, čo síce zo začiatku môže vyznievať ako klasický PR hlod, avšak s pripomienkou, že sa v Eden Studios rozhodli, že radšej vymodelujú detailnejšie menšie prostredie ako obrovskú, avšak mŕtvu krajinu, nadobúdajú odvážne slová nový rozmer.

Američania sa tak môžu tešiť na reálne stvárnenie pre nich dobre známeho miesta, my sa doň vyberieme aspoň vo virtuálne prechádzky. Dokonca ako správni romantici si budeme väčšinou vykračovať v noci, ale za ruku nebudeme držať čipernú devu, lež prchať pred uslintanou návštevou priamo z útrob zeme. Adresa pekelná napovedá viac o bydlisku podivných potvoriek. Prostredie zahalené do tmy ponúkne oveľa hustejšiu atmosféru, než by sme na prvý pohľad mohli očakávať, pretože vývojári sa nechceli vybrať cestou kvantity, kedy by z každého rohu vybafli na hráča dvaja mutanti. Stereotyp by sa objavil čo nevidieť a preto si užijeme oveľa viac naskriptovaných, avšak o to viac podmanivých zážitkov, spojených nielen s takmer dokonalým grafickým spracovaním. Keď sa budete zakrádať potichu, nikoho nevyrušíte, neprilákate. Nájdete auto, môžete ho nechať odpočívať, ale čo ak cestou natrafíte na nepríjemnú prekážku v podobe viacerých bubákov? Potichu otvoríte dvere, avšak bez kľúčov motor nenabehne, preto nasleduje minihra spojená s manuálnym štartovaním drôtmi. Nepodarí sa vám to rýchlo, hluk priláka to nechcenú návštevu. Na každom mieste sa nájde mnoho miest, kde si môžete vyskúšať pevnosť vlastných nervov, pretože ako je dobre známe, ľudia sa neboja ani tak toho, čo vidia, ako toho, čo je ukryté v tieni. Aby bolo ponorenie sa do strašidelnej atmosféry ešte markantnejšie, bude sa z reproduktorov ozývať detský nárek a zúfalé výkriky, prosiace o život. Chaotická zmes tých najstrašlivejších pazvukov dokáže dokonale vyburcovať atmosféru, to mi verte.

Možno ste vyššie postrehli nenápadné slovíčko epizodický, s ktorým prinesie nový Alone in the Dark úplne odlišný zážitok, aj keď sa zdá spočiatku ako úplne banálny, práve podobné maličkosti dokážu pripútať ku kreslu ďalšiu hodinku. Near Death Investigation bude rovnomerne rozdelená medzi 15 akoby seriálových epizód, pričom každá by mala hráčovi zabrať čas jedného dielu klasického seriálu, čiže približne 45 minút. Na začiatku každého aktu príde pripomenutie si predošlých udalostí, ukončenie prebiehajúceho šialenstva sa „stopne“ v tom najlepšom – tradičný recept používaný, a hlavne fungujúci, v západných seriáloch, dobrodružstvách na pokračovanie (Lost, Prison Break a podobne). Možno to pre niekoho nebude oživením, avšak ak patríte medzi seriálových šialencov a ste schopní stráviť celý deň sledovaním jednej celej série (najlepšie bez prerušenia a v posteli) obľúbeného seriálu, viete do čoho idete. Navyše sa takto otvára tvorcom úplne nová možnosť v podobe vydávania ďalších „sezón“, ktorá bude možno nadväzovať na predošlé udalosti a možno sa vyberie na úplne iné miesto.

Keďže je Alone in the Dark: Near Death Investigation next-gen projektom, pripravovaným nielen pre Xbox 360 a Playstation 3, ale aj pre PC, môžeme sa už teraz tešiť na dokonalé technické spracovanie, ktoré si môžete pozrieť na okolitých obrázkoch. O detailne vymodelované krvavé scény sa báť nemusíme, v prvom rade však treba upozorniť na to, že sa tvorcovia rozhodli upútať haldou detailov na scéne. Pri úniku z horiaceho mrakodrapu lietajú okolo hlavného hrdinu nielen predmety, ale aj kusy železobetónovej konštrukcie, takže prvý pohľad na hrateľnú scénu, ktorá akoby vypadla z oka filmovým animáciám, istotne ohúri. Práve možnosť hrania tých najlepších scén by malo byť obrovským lákadlom na hráčov – atmosféra každej časti bude vybičovaná na maximum vďaka zameraniu sa na konkrétnu udalosť a pohranie sa s ňou. Niekomu môže chýbať otvorený svet, avšak v mnohých prípadoch je omnoho lepšie užívať si prepracované rozprávanie vopred navrhnutého príbehu. Spomeňme si na Max Payna, síce krátky a zúfalo lineárny počin, avšak jeden z najlepších, aký sa na hernej scéne vyskytol. Rovnako na tom bude aj Near Death Investigation. Reálne spracovaný bude aj inventár hlavného hrdinu - do svojho vrecka už neskryje sto plus jednu bakuľu, motorovú pílu a darčekové balenie čajového pečiva, ale len to, čo sa mu zmestí do kabátu. Tým pádom síce odpadá tradičné adventúrne zbieranie každej prkotiny, avšak protestovať sa neoplatí, akcia bude znovu hlavným chodom. Postupné zbieranie predmetov a vyberanie si najvhodnejšej zbrane znie výborne, len aby sa všetko nezvrhlo v neustále vracanie sa do starších lokácií za dôležitým predmetom a následné blúdenie.

Záverečné slová tohto predstavenie nemusia obsahovať žiadne múdre myšlienky a horlivo zaslepené očakávanie hernej bomby. Nemusia, pretože každému je už teraz jasné, že prichádza výrazné oživenie pomaly chradnúceho žánru, ktorý už dlhšiu dobu potrebuje novú a čerstvú krv. Je paradoxné, že ňou bude práve zakladateľ survival horor žánru. Nič to, Eden Studios si pod taktovkou Atari už dlhšiu dobu pripravujú nádejný projekt, ktorý má obrovskú šancu stať sa hitom, pričom nemusíte byť vyslovene hororovými fanúšikmi, Near Death Investigation pohltí svojim filmových charakterom úplne každého. Škoda, že dátum vydania, stanovený na rok 2007 ešte doposiaľ nebol bližšie spresnený.