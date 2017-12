Herné násilie v mene Krista?

Aj svet počítačových hier má svoje škandály. Tie najnovšie vyvolali akčné boje kresťanov proti neveriacim a homosexuálne scény v hre pre tínedžerov.

10. jan 2007 o 0:00 (tb, reuters)

Miesto: New York. Čas: krátko po tom, ako boli milióny kresťanov transportovaných do neba. Misia: konvertujte čo najviac bojovníkov a zostavte kresťanskú armádu, s ktorou budete bojovať proti neveriacim a Antikristovi. Toto je základný scenár novej hry Left Behind: Eternal Forces, ktorá koncom roka vyvolala pobúrenie v Spojených štátoch.

Združenie Kampaň na obranu ústavy, ktoré monitoruje aktivity cirkví, vyhlásilo, že hra je násilne prokresťanská a žiada najväčší reťazec supermarketov Wal-Mart, aby ju stiahol z obchodov. Titul popisujú ako „násilnú počítačovú hru, v ktorej sa znovuzrodení kresťania snažia konvertovať alebo zabiť tých, čo nesúhlasia s ich extrémistickou ideológiou“.

„Ak niekoho zabijete, musíte si dobiť svoju duševnú energiu tým, že sa na chvíľu skloníte k modlitbe. Myslím, že posolstvo je úplne jednoznačné,“ povedal koordinátor kampane Clark Stevens.

Autor hry takúto kritiku odmieta. „V skutočnosti naša hra propaguje modlitbu a uctievanie Boha a nie je tam nijaké zabíjanie v jeho mene. Samozrejme, nejaké zabíjanie tam je, lebo je to počítačová hra. Základom hry je však duchovné obrodenie,“ povedal Troy Lyndon, šéf firmy Left Behind Games. „Antikrist je hlavný zloduch a hráč sa potýka s jeho nasledovníkmi. Obe strany sa snažia získať na svoju stranu srdcia a duše ľudí, ktorí sú ešte nerozhodnutí,“ povedal Lyndon, ktorý sa sám označuje za „nasledovníka Krista“.

Homosexualita a šikana

Námietky úplne opačnej skupiny kritikov vyvolala ďalšia nová hra od firmy Take-Two Interactive Software nazvaná Šikana. Hlavným hrdinom je 15-ročný Jimmy Hopkins, ktorý musí preplávať úskaliami života v internátnej škole: čakajú ho bitky, hlúpe tínedžerské súťaže aj dobýjanie dievčat a výmena kvetov a bonboniér za prvé bozky. Tento prístup v hre rovnako dobre funguje na dievčatá, ako aj na chlapcov. Keď Jimmy pristúpi k dlhému blondiakovi s kvetmi, ten odpovie: „Ja som sexy, ty si sexy, poďme na vec.“

Aj proti tejto hre vystúpilo niekoľko skupín, ktoré neúspešne žiadali, aby bol zakázaný jej predaj deťom do osemnásť rokov. „Budú mať mnohí rodičia problém s tým, ak by deti v hre videli takúto scénu? Nepochybne,“ povedal analytik firmy Wedbush Morgan Securities Michael Pachter.

Na hre však mnohým neprekáža homosexuálny prvok, ale skôr námet a samotné násilie ako súčasť Šikany. V Spojených štátoch sa napriek tomu stala hitom. „Konečne pokrok!“ reagoval na homosexuálne scény jeden z čitateľov na gaygamer.net.

Podľa profesorky Savannah Collegeovej a autorky knihy Sex v počítačových hrách Brendy Brathwaitovej sú vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia v počítačových hrách ešte stále takmer úplne neprebádanou oblasťou, podobné postavy sa však pomaly stávajú častejšími.

„Je symbolické, že diverzita, ktorá existuje v tradičných médiách, sa teraz začína dostávať aj do hier, a to spôsobom, ktorý nie je agresívny ani senzáciechtivý,“ povedala Brathwaitová.