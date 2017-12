MS: server do každej rodiny

Dlhé roky sa o tom len rozprávalo, ale tentoraz to už myslíme vážne! Bill Gates sľubuje skutočne digitálnu domácnosť.

10. jan 2007 o 0:00 (reuters, bbc, tb)

Technologické firmy dlho sľubovali jednoduché prepojenie PC a ostatnej elektroniky. To sa stále nenaplnilo. Hardvér aj multimediálny obsah už máme, ale „kľúčová vec chýba, a to je spojenie“, povedal Gates v nedeľu na otvorení veľtrhu so spotrebnou elektronikou CES v Las Vegas.

Zakladateľ Microsoftu je však presvedčený, že sme už na prahu skutočného prechodu k digitálnej ére a najväčšie zmeny nastanú v tomto desaťročí. Gates napríklad oznámil, že Microsoft ešte tento rok ponúkne hernú konzolu Xbox 360, ktorú bude možné použiť aj ako set-top box pre príjem televízie cez internetovú sieť (IPTV). Konzola tak umožní napríklad nahrávať video z ľubovoľného počítača v domácnosti a sťahovať si videá vo vysokom rozlíšení cez internet v rovnakej kvalite ako cez kábel či satelit.

Krajšie počítače

Vďaka operačnému systému Windows Vista, ktorý sa začne predávať tento mesiac, sa na trhu začnú objavovať počítače nových originálnych tvarov a veľkostí, povedal Gates. Na veľtrhu bol predstavený napríklad počítač od HP s dotykovou obrazovkou či štýlové okrúhle PC od Sony určené na prehrávanie filmov. „Slovo počítač už dnes môže označovať veľa rôznych vecí, od takých so šesťpalcovou až po 60-palcové obrazovky,“ povedal Gates.

Microsoft stavil na nové funk­cie Visty, ktorá sa sústreďuje na lepšiu prácu s multimédiami a krajšiu grafiu, a tak počítač s týmto operačným systémom patrí už skôr do obývačky. Predchádzajúce verzie Windows boli stále vnímané najmä ako systémy na prácu v kancelárii.

Server do každej rodiny

Bill Gates tiež prezradil, že firma tento rok prvýkrát ponúkne aj softvér určený pre servery v domácnostiach. Server v domácnosti by mal podľa zakladateľa Microsoftu zabezpečovať uloženie fotiek, hudby, vide a ďalšieho digitálneho obsahu. Vďaka uloženiu na jednom mieste potom budú môcť obyvatelia sledovať svoje multimédiá z ľubovoľného zariadenia alebo dokonca z úplne iného miesta.

Microsoft doteraz cielil svoju ponuku serverov najmä na veľké firmy, tentoraz po prvý raz prezentoval myšlienku, že server by mohli využiť aj domácnosti. Počítačový gigant HP ponúkne prvý špeciálny server pre domácnosti so softvérom od Microsoftu už tento rok.