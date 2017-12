Tipy na víkendové surfovanie

Viete ako vyzerajú pod drobnohľadom snehové vločky. Máte istotu že máte hudobný sluch? Poznáte kuriózne micne sveta, chceli by ste sa presurfovať až na vrchol Mont Everstu alebo vás nebodaj čaká svadba, štúdium či čítanie kníh? Pripravili sme pre vás tipy

12. jan 2007 o 23:00 (mg, tu)

na surfovanie.

Nezvyčajné mince z celého sveta

Nie všetky mince sú okrúhle pliešky s razbou na oboch stranách. Internetová stránka http://www.joelscoins.com/ predstavuje rarity z celého sveta, ktoré vám neraz vyrazia dych. Dokážete si predstaviť plnofarebné mince v tvare gitár, tvary pripomínajúce puzzle či obdĺžniky – nenechajte si ujsť zaujímavú galériu v ktorej dominujú exotické krajiny.

Otestujte si svoje uši

Myslíte si že máte hudobný sluch a zmysel pre rytmus? Potom vám zaiste nebude vadiť, ak vás preskúša počítač. Na internetovej stránke http://jakemandell.com/tonedeaf/ nájdete webovú aplikáciu, ktorá vám prehrá 36 párov nahrávok pri ktorých máte určiť či boli identické alebo nie. Zistíte, či dokážete bez problému rozoznávať rozdiely v tónoch. Ak sa vám test zapáčil, nenechajte si ujsť ani test na stránke http://tonometric.com/rhythmdeaf/, ktorý preverí váš zmysel pre rytmus.

Možno nastal správny čas na to aby ste svojmu partnerovi či kolegovi dokázali, že sa jeho „vypiskovanie“ vôbec nedá počúvať...

Aj celebrity majú svoje patenty

Po tom čo Google sprevádzkoval testovaciu službu patentového vyhľadávača viacerí používatelia sa začali zaujímať o to, čo zaujímavého si nechali patentovať známe celebrity. Dokážete uhádnuť aký objav urobil Michael Jackson, čo vymyslel Abraham Lincoln či Eddie van Helen? Krátku rekapituláciu nájdete na stránke http://www.ironicsans.com/2007/01/celebrity_patents.html.

Snehové vločky pod drobnohľadom

I keď milióny padajúcich snehových vločiek vyzerajú na prvý pohľad rovnako, je veľká pravdepodobnosť že ak ľubovoľné dve z nich porovnáte, budú úplne odlišné. Server http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/ prináša množstvo obrázkov a zaujímavých informácií, ktoré vám vynahradia tohtoročnú zablatenú zimu. Dozviete sa i to, že vedci dnes dokážu snehové vločky vyrábať v laboratóriu, kde kolísaním teplôt dokážu meniť ich výsledný tvar.

Virtuálna výprava na Mount Everest

Videli ste už množstvo dokumentárnych filmov o výpravách na Mount Everest a radi by ste vedeli aká je realita? Na internete sa objavil videoblog ktorý zachytáva dvojdňovú výpravu trojicou ozvučených kamier, takže vám neunikne žiadny z detailov, ktorý by bol z dokumentu vystrihnutý. Ak sa chystáte na náročnú cestu za horskými štítmi, určite si nenechajte ujsť http://dsc.discovery.com/convergence/everestbeyond/sherpacam/sherpacam.html. Netradičné je, že trojica videozáznamov je zobrazovaná synchrónne, takže sa na jednu a tú istú vec pozeráte z troch uhlov zároveň.

Všetko o svadbe

Autori stránky www.mojasvadba.sk vám poradia so všetkým, čo vyžaduje príprava svadby - zásnubami, šatami, jedálnym lístkom i výberom miesta. Svadobný list pozvaným hosťom podľa vášho vkusu radí, čo by vám mohli kúpiť ako dar a čo by ste v žiadnom prípade nechceli. Hostia si môžu jednotlivé dary z vášho zoznamu rezervovať, a tak zamedziť kolízii medzi svadobčanmi. Súčasťou webu je svadobný bazár, možnosť podať si inzerát, fotogaléria mladomanželov a diskusné fórum.

Portál modernej školy

Koľko zaplatíte za školský klub detí, ako spoznáte že má vaše dieťa niektorú z porúch správania, kto má právo na štipendiá a príspevky? Aj odpovede na tieto otázky ponúka portál www.modernaskola.sk ministerstva školstva. Dočítate sa tu aj o dôležitých vyhláškach, pomôckach pri vyučovaní, možnostiach získania grantov a podobne.

Burza kníh

Nemôžete sa dostať ku skriptám, učebniciam či niektorým knihám? Možnosti internetu pri vyhľadávaní niektorých ťažko dostupných kníh využíva stránka www.burzaknih.sk. Môžete hľadať v ponukách na predaj, alebo si o niektorú z kníh sám požiadať.