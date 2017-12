Children of Mana - pôvabné rozprávkové dobrodružstvo

Napokon sme sa dočkali. Prvé z mnohých pripravovaných hier na hrdinu z dielne Square Enix pre Nintendo DS onedlho zavíta do našich obchodov. Vy však máte jedinečnú príležitosť prečítať si našu vyčerpávajúcu recenziu už teraz.

9. jan 2007 o 9:15 Ján Pásztor

Stredom mierumilovného ostrova Illusia sa týči majestátny Mana Tree. Mohutný strom opradený povesťami a netušenou silou. Pred mnohými rokmi zasiahla krajinu obrovská pohroma. Viacero obyvateľov stratilo najbližších a mnoho detí osirelo. Našli sa však mladí hrdinovia a spolu so Sword of Mana zachránili svet pred ničivou pohromou. Zdá sa ale, že sa schyľuje k ďalšiemu nešťastiu, keď krajinou otrasie mohutné zachvenie. Jeden z obyvateľov ostrova sa vydáva k neďalekej veži zistiť, čo sa skrýva za narušením harmónie. Na jej vrchole objaví záhadného muža, schopného opäť privolať skazu a tak znovu po rokoch nastal čas, aby povstali noví hrdinovia.

Ferrik predstavuje typicky kladného hrdinu okoreneného tradičnými japonskými prísadami. Len pätnásťročný mladík plný hrdinstva a odhodlania stratil pri ohromnej pohrome nielen rodičov, ale aj brata. Sám prežil vďaka rytierovi, ktorého bojová zručnosť a odvaha mu dodajú netušenú silu. Od tohto momentu sa meč stane jeho najvernejším priateľom a pilný tréning náplňou každého dňa.

Tamber ako jediná hrateľná zástupkyňa nežnejšieho pohlavia má s Ferrikom mnoho spoločného. Rovnako ani ju neobišli klasické ingrediencie kladnej hrdinky krajiny vychádzajúceho slnka. Taktiež stratila najbližších počas ničivej pohromy a so zmyslom pre spravodlivosť, odvahou a skvelým zručnostiam s lukom sa nebojí postaviť ani tým najtvrdším nepriateľom.

Poppen už na prvý pohľad nedisponuje fyzickou silou, veď ako by aj mohol pri svojich deviatich rokoch. Čo však stráca na telesnej zdatnosti mu hravo vynahradzujú nadpriemerné magické schopnosti. V ríši rozprávok a fantasy je možné naozaj všetko a výnimkou nie sú ani mladí nadaní kúzelníci. Poppen však teraz stojí pred neľahkou úlohou, no strata blízkej osoby mu dodáva silu pri boji za nastolenie pokoja v kraji.

Wanderer ako potulný predajca sa už neodmysliteľne spája so sériou. Nepatrí k ľudskej rase, ale ku kmeňu Niccolo, čo by ste si aj tak sami skôr či neskôr všimli, predsa len prehliadnuť zajacomačku už vyžaduje riadne pokazené oči. S najväčšou fyzickou silou a najrobustnejšou postavou predstavuje jasnú voľbu pre všetkých, ktorým mágia nie dvakrát pochuti.

GRAFIKA 7 / 10

Children of Mana takmer pri každom aspekte spočiatku ohúri, aby potom znenazdania spomalila a v tých horších prípadoch urobila krok vzad. Ohromná škoda, zasahujúca do herného obsahu neobišla ani grafické spracovanie. Povedzme malá osada, v ktorej sa celé dobrodružstvo začína a v ktorej popri plnení questov budete tráviť i najviac času. Do posledného detailu prepracovaná zelená lúčina posiata kvetmi a skrášlená malým potôčikom, ktorej svojské čaro vdychuje hŕba rôznych stvorení či ochranných duší a tiež nádherné chalúpky akoby vystrihnuté z rozprávky. Tvorcovia si pri jej navrhovaní dali očividne záležať, až má hráč pocit návratu do minulosti k nádhernej Final Fantasy IX.

Samozrejme nebolo by to Square Enix, keby hra neobsahovala aj filmové animácie a tak Children of Mana nie je žiadnou výnimkou, o čom sa hráči môžu presvedčiť krátko po zasunutí cartridge, kedy sa ešte pred zobrazením hlavného menu spustí nádherná, lež krátka úvodná animácia.

INTERFACE 8 / 10

Čo sa týka rozsahu herných možností, stojí Children of Mana na rovnakej úrovni ako ostatné druhy RPGčiek. S viacerými ponukami a požiadavkami vybafne na hráča hneď v úvode, no začiatok našťastie sprevádza krátky tutoriál. Avšak ešte predtým než sa k nemu dopracujete, budete si musieť vybrať jednu zo štyroch ponúkaných postáv. Každá v niečom vyniká a naopak v niečom zase zaostáva. Po jej zvolení nasleduje výber z viacerých typov danej postavy (systém podobný hre Final Fantasy: Crystal Chronicles pre GameCube). Krátko po vhupnutí do hry sa predostrie ďalšia ponuka, tentoraz spomedzi ochranných duší. Vybraný ochranca sprevádza hrdinu počas celej hry. Herné počínanie bez možnosti zmeny zobrazuje vrchná obrazovka, spodná neustále prináša cenné informácie, pričom zároveň slúži aj ako mapa. Taktiež sa stala domovom menu, na ktorom si dali tvorcovia skutočne záležať a kde si aspoň na okamih zašibrinkujete dotykovým perom. Obrovským mínusom a zároveň pravdepodobne najväčším sklamaním Children of Mana je práve využitie stylusu, ktorý sa dostane k slovu iba pri potulkách herným menu. Hra by tak s minimálnym rozdielom mohla pokojne výjsť aj na PlayStation Portable.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Children of Mana nie je typickou hrou na hrdinu, rozhodne nie takou, na akú sme od majstrov zo Square Enix zvyknutí. Ak ste sa dostali k predchádzajúcim dielom série Mana, viete, čo od nového dielu očakávať. V zahraničí takúto odnož RPG nazývajú “Dungeon Crawler“, čo v našich končinách vo voľnom a mierne zbagatelizovanom preklade znamená, akčné RPG z pohľadu vtáčej perspektívy. Pred každým vyrazením v ústrety novým nebezpečenstvám sa stáva absolútnou nutnosťou najprv skontrolovať nastavené zbrane, brnenia a zásoby liečiva, pretože po vstupe táto možnosť jednoducho zmizne. Pri dlhších dungeonoch a tiež zakaždým pred bossom sa však táto ponuka aj spolu s možnosťou uloženia pozície objaví po niekoľkých úspešne zvládnutých poschodiach (spravidla štyroch).

Obozretnosti nie je nikdy dosť, aj keď sa v hre prakticky nedá zahynúť. Jednotlivé poschodia sú preplnené nástrahami a žhavými nepriateľmi. Základnou úlohou na každom poschodí je nájdenie vzácneho kameňa a jeho následne dopravenie k prameňu svetlomodrej energie. Malou prekážkou zo strany hry je akási hra na schovávačku, nakoľko kameň väčšinou drží jeden z nepriateľov, pričom hráč nevie ktorý, taktiež prameň energie sa čas od času skrýva pod zničiteľnými objektmi. Children of Mana okrem iného skrýva aj skutočné kvanta nepriateľov rútiacich sa z každej strany.

Na jednoduchosti navyše nepridá ani terén či rastúca háveď. Hráč si však v typicky pre sériu Mana kruhovom menu môže vybrať dve zo štyroch druhou zbraní (meč, luk, kladivo a harpúna). Novinkou sú, ako už bolo vyššie spomínané, dve zbrane, ktoré sa prideľujú dvom tlačidlám. Rôzne druhy zbraní disponujú odlišnými atribútmi a schopnosťami. Napríklad kladivo dokáže rozdrviť aj inak nezničiteľné prekážky, harpúna naopak priťahovať nedosiahnuteľné predmety. Tvorcovia navyše zahrnuli do hry pomerne zábavný element, vzdialene pripomínajúci fyzikálny engine “Havok“. Zasiahnutím nejakého objektu, v závislosti od sily a smeru sa vymrští vpred a ak zhodou náhod dopadne povedzme na nepriateľa, odoberie mu kúsok energie. Tým objektom môže byť pokojne aj samotný nepriateľ a pri počtoch v akých sa na hráča valia je pomerne zábavne rozpútavať ďalekosiahle reťazce.

MULTIPLAYER 8 / 10

Oproti svojím predchodcom sa v menu objavila ponuka multiplayeru, no bez online podpory. Teda ak sa rozhodnete hrať s kamarátmi, počítajte s tým, že i oni budú musieť vlastniť ChoM a samozrejme Nintendo DS. Nemusím vari pripomínať situáciu v našich končinách, kde ani jedna z týchto potrieb nie je pre väčšinu z nás reálna. Ak ale predsa len nájdete takto spriaznené duše (súčasne sa môžu hry zúčastniť maximálne štyria), čaká vás nádherný zážitok, podobný už spomínanej Final Fantasy: Crystal Chronicles.

ZVUKY 6 / 10

Presne aké by ste čakali pri pohľade na postavy. Zvuky do bodky odzrkadľujú zasadenie technického spracovania a teda éru 16 bitov. Pri chôdzi sa po rôznych povrchoch menia a tiež každá zbraň cvendží inak, no podobné vychytávky sú v dnešnej dobe absolútne bežné. Dabing a vôbec nahovorenie, nech už by bolo v akejkoľvek podobe, sa v Children of Mana nenachádza.

HUDBA 8 / 10

V prípade Mana série sa môžete stále spoľahnúť na skvelý soundtrack. Máloktoré hry pre Nintendo DS sa k nemu čo len približujú. Skvelý výber nástrojov a jednotlivých skladieb, až budete v konečnom dôsledku sami prekvapený, aký čistý zvuk sa dokáže rozoznieť z tak malých reproduktorov. Celkový dojem ale kazia niektoré dungeony, pre ktoré akoby tvoril hudbu niekto iný.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Zhrniem prv známe fakty. Hrou môžu prejsť viacerí hráči súčasne a na výber sú štyri druhy užitočných zbraní, brnení, čarovných prsteňov a ochranné duše. Zároveň, ako som už spomínal, zahynúť prakticky nie je možné. Namiesto smrti a obrazovky s nápisom “game over“ sa hrdina automaticky premiestni do dediny. Mierne zamrzia jedine prejdené poschodia, ale aj ich môže hráč oželieť, pretože všetko nájdené a získané ostáva v bezpečí herného menu. Hráč dokonca neprichádza ani o získané body skúseností.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7,5 / 10

Slabé rozvinutie sľubného potencionálnu azda najvýstižnejšie charakterizuje Children of Mana. Napriek všetkému po dohraní vo mne zanechala príjemný pocit a teda nemôžem inak, ako toto skvostné rozprávkové dobrodružstvo odporučiť každému, kto vlastní Nintendo DS a aspoň sčasti miluje žáner RPG. Čaká vás viac než 15 hodín čistého herné času, ktorý sa po ponorení do postranných questov ešte zdvojnásobí. Nezabudnite si k tomu pripočítať nádherne vymodelované pozadia s nádychom pravého fantasy sveta a podmanivou hudbou.