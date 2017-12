USB konektory budú menšie

Mobilné zariadenia sú čoraz menšie a tak je potrebné zmenšovať aj ich konektory. Netýka sa to však iba napájania, ale aj komunikácie – USB nevynímajúc. Fórum zoskupené okolo tohto štandardu sa rozhodlo, že pribudne nový menší konektor s označením Micro-US

9. jan 2007 o 0:00 Milan Gigel, (mg)

Narozdiel od Mini-USB nebude menšia iba veľkosť ale používanie má byť praktickejšie. Vývojári zoskupení vo fóre navrhli tri druhy konektorov tak, aby nevstupovali do hry iba počítače a periférie, ale aby sa nezabudlo ani na platformu OTG (USB On The Go). Práve v tomto prípade slúži jediný konektor nielen na pripojenie k počítaču, ale i pre vzájomnú komunikácie dvojice periférií. Doposiaľ bolo potrebné použiť špeciálny redukčný káblik, ktorý každý z výrobcov riešil úplne odlišne.

Nový štandard má zaistiť konektorovú kompatibilitu medzi zariadeniami, kde výrobcovia začali experimentovať s vlastným riešením obmedzení.

Viac: http://www.usb.org/press/pressroom/2007_01_04_usbif.pdf