Výdavky na IT za minulý rok by mali v SR presiahnuť 1 mld. USD

Výdavky na informačné technológie (IT) na Slovensku vzrástli v roku 2005 o viac než 13 % na 980 mil. USD. Podobný vývoj možno očakávať aj za rok 2006, kedy by výdavky s 11-percentným rastom mali presiahnuť 1 mld. USD. Vyplýva to z výsledkov štúdie vypraco

9. jan 2007 o 0:00 (sita)

vanej analytickou a poradenskou spoločnosťou IDC.

Štúdia IDC ukázala, že ekonomický boom na Slovensku pokračoval a privatizácia spoločne s priamymi zahraničnými investíciami podporovali výdavky nielen do základného IT vybavenia, ako sú počítače, servery a sieťová infraštruktúra, ale aj do podnikového softvéru a IT služieb. "Služby sa dostali na výslnie slovenského IT trhu a v súčasnosti predstavujú väčšie príjmy než servery, systémy na ukladanie dát a počítače dohromady," konštatoval Arun Chandramohan, senior analytik IDC CEMA.

Najväčšia časť výdavkov do IT na Slovensku v roku 2005 prúdila z telekomunikácií a podobný vývoj možno očakávať aj za rok 2006. Odvetvie komunikácií neustále rastie, o čo svedčí pokračujúca mobilná penetrácia. "Vďaka prenositeľnosti čísiel a tohtoročnému vstupu spoločnosti Telefónica 02 ako tretieho mobilného operátora značne zosilnie konkurenčné prostredie," povedal A. Chandramohan. Poskytovatelia tak budú podľa neho hľadať možnosti ako zefektívniť zákaznícke IT systémy.

Vláda a samospráva boli v roku 2005 druhým najväčším investorom do IT na Slovensku a IDC očakáva, že podobnú pozíciu si zachovali aj v roku 2006. "Hoci verejný sektor nie je tou najrýchlejšie sa rozvíjajúcou oblasťou, predznamenáva trvalý rast peňažných prostriedkov prúdiacich do IT v ďalších rokoch, keďže mnoho inštitúcií práve teraz na rozvoji svojich systémov pracuje," uviedol Chandramohan. Tretím sektorom s najväčšími výdavkami do IT v roku 2005 bolo bankovníctvo a IDC predpokladá, že si takisto toto miesto udrží. Štvrté najväčšie výdavky do IT na Slovensku zaznamenal výrobný a spracovateľský sektor.

IDC je medzinárodná analytická a poradenská spoločnosť pôsobiaca na trhu informačných a komunikačných technológií. Analyzuje a predpovedá vývoj technologických trendov. IDC dodáva globálne prieskumy s lokálnym obsahom prostredníctvom viac než 700 analytikov vo vyše 50 krajinách sveta.

(1 USD = 26,306 SKK)