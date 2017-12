Prvý produkt na platforme “Alta” - Corel Snapfire a Corel Snapfire Plus

Spoločnosť Corel Corporation uviedla na trh Corel Snapfire a Corel Snapfire Plus. Ide o šikovné alternatívy tradičných softvérov digitálnych fotoaparátov. Sú to prvé produkty novej generácie modulárnej digitálnej platformy “Alta”.

11. jan 2007 o 0:00 (corel, mag)

Corel Snapfire je voľne k dispozícii na internete a poskytuje všetko potrebné pre pohodlnú správu a zdieľanie digitálnych obrázkov a videosúborov. Oproti konkurencii je produkt ľahší na naučenie a používateľsky príjemný. Ako prvý je navyše úplne zadarmo.

Na stránkach www.snapfire.co.uk je možné si stiahnuť Corel Snapfire, a tiež tu zanechať odkaz s prvými dojmami a návrhmi na zlepšenie.

Na čo sa dá Corel Snapfire využiť?

Správa

Corel Snapfire automaticky vyhľadáva a triedi obrázky. Pre lepšiu orientáciu sú

k dispozícií rôzne rýchle nástroje Quick Review a Quick Search.

Corel Snapfire automaticky vyhľadáva a triedi obrázky. Pre lepšiu orientáciu sú k dispozícií rôzne rýchle nástroje Quick Review a Quick Search. Vylepšenie

S Corel Snapfire je ľahké vylepšiť akýkoľvek obrázok. K dispozícii je ponuka nástrojov “na jedno kliknutie”. Pre nováčikov vo svete digitálnej fotografie

a následného počítačového spracovania obrazu je tu poradca - Photo Doctor.

S Corel Snapfire je ľahké vylepšiť akýkoľvek obrázok. K dispozícii je ponuka nástrojov “na jedno kliknutie”. Pre nováčikov vo svete digitálnej fotografie a následného počítačového spracovania obrazu je tu poradca - Photo Doctor. Tvorba

Tvorba albumov, kalendárov, koláží, pohľadníc a ďalších zaujímavých tlačovín je otázkou niekoľkých minút.

Tvorba albumov, kalendárov, koláží, pohľadníc a ďalších zaujímavých tlačovín je otázkou niekoľkých minút. Zdieľanie

Od e-mailu a tlače k objednávkam a on-line fotografickým službám. Možnosti Snapfire Shows siahajú ďaleko nad rámec bežného zdieľania. Prezentácia sa dá zostaviť z obrázkov, videoklipov alebo dokonca z ich vzájomného prelínania doplneného hudbou.

Corel Snapfire Plus –ešte viac radosti z fotografií

Corel Snapfire sa dá ľahko upgradovať do verzie Plus, ktorá rozširuje bohaté možnosti základného programu o Makeover Tools a Picture Tubes - foto a videoeditačné nástroje dodávané výhradne s Corel Paint Shop Pro. O bezpečnosť súboru sa v rozšírenej verzii navyše stará PhotoSafe Backup System.

Snapfire Plus je možné vylepšiť aj o ďalšiu novinku, ktorú umožňuje platforma “Alta”. Koncom tohto roka by mal byť k dispozícii modul, ktorý umožní prehrávať slide show Corel Snapfire na DVD.