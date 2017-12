T-Com opäť zvýhodňuje službu Hlas cez internet

T-Com zjednocuje ceny služby Hlas cez internet pre všetkých zákazníkov, ktorí využívajú akékoľvek internetové pripojenie.

8. jan 2007 o 0:05

Zároveň môžu záujemcovia využiť až do konca januára 2007 akciu 2 programov za cenu jedného.

V minulosti ponúkal T-Com nižšiu cenu služby Hlas cez internet pre zákazníkov, ktorí mali objednaný DSL internet od T-Comu. Ostatní záujemcovia mohli získať zvýhodnenú cenu vo viacerých akciových ponukách. Od 1. januára 2007 prichádza T-Com so spoločnými, trvalo platnými cenami služby Hlas cez internet pre všetkých záujemcov, bez ohľadu na druh internetového pripojenia, ktoré využívajú.

Vďaka tomuto zvýhodneniu platia pre službu Hlas cez internet a jednotlivé programy tieto podmienky a ceny:

Typ programu počet voľných minút cena s DPH Hovorím cez Internet Uni 60** 201 Sk *** Hovorím cez Internet Kontakt 100* 118 Sk Hovorím cez Internet Total 1000* 475 Sk



* - minúty určené iba do pevných sietí v SR a do zahraničných krajín v Bonus zóne

** - minúty určené do pevných, aj mobilných sietí v SR a do zahraničných krajín v Bonus zóne

*** - cena platí pri 12-mesačnej viazanosti na program; štandardná cena programu je 237 Sk s DPH

Dva za cenu jedného až do konca januára

T-Com zároveň predlžuje platnosť akcie dvoch programov služby Hlas cez Internet za cenu jedného do 31. januára 2007. Dvojica programov je nastavená nasledovným spôsobom: Pri prvom programe sa uplatňuje štandardná cena programu a záväzok 12 mesiacov. Pri druhom programe sa neplatí žiaden mesačný poplatok a zákazník ho môže kedykoľvek zrušiť. Ako druhý program si môže záujemca vybrať rovnaký program alebo program s nižším mesačným paušálom. Aktivačný poplatok na každý program je 1,20 Sk s DPH. Podrobné informácie o akcii uvádza priložená tabuľka: