Cowon iAudio F2 – empétrojky s tvárou mobilu

MP3 prehrávač sa stal súčasťou životného štýlu. Kým mnohí používatelia majú vo svojej výzbroji už druhý alebo tretí exemplár, iní sa dostávajú k tomuto spoločníkovi po prvý krát. Čo je najdôležitejšie? Výdrž batérie, kapacita, podpora formátov a rozlíšeni

4. jan 2007 o 0:02 Milan Gigel

+ rýchle tlačidlové ovládanie

+ skvelé zobrazenie a hudobný výstup

+ široká škála podporovaných formátov

- chýba podpora pre USB on the Go



e displeja. Cowon ponúka kvalitné prehrávače s atraktívnym dizajnom. Ani nová F2 nie je iná.

Takmer ako mobil

Telo ef-dvojky pripomína svojou koncepciou mobil, v skutočnosti je však omnoho menšie. Táto voľba vyhotovenia však nie je náhodou. Mnohí používatelia narábajú s mobilným telefónom zručne – obzvlášť tí čo si obľúbili písanie SMS správ. Prečo nezúročiť získané skúsenosti pri ovládaní MP3 prehrávača? Zbytočné je strácať sa v systéme podivne rozmiestnených tlačidiel, ak je možné preniesť návyk na novú technologickú hračku. Dizajnérsky experiment vyzerá rozumne.

Ako je už zvykom, dizajnéri sa pohrali so zaobleniami a krivkami, ktoré zdôraznili kontrastom strieborného nástreku s čiernymi plochami plastu. Jednotlivé výlisky zapadajú do seba s precíznou presnosťou, je zrejmé že na celkovom dojme výrobcovi záleží. Niet divu – domovom spoločnosti je Kórea a nie Čína.

Desať ovládacích tlačidiel je zosúladených s veľkým zobrazovacím displejom a firmvérom tak, aby ste dokázali intuitívne používať všetky funkcie bez toho, aby ste si museli prečítať manuál. Vtipne je riešený i posuvný spínač napájania. S trojicou polôh a vratnou pružinou je skombinovaný s funkciou hold, takže ovládacích prvkov nie je viac, ako je potrebné

Displej s jemným zobrazením

Displej s uhlopriečkou 1.3“ vás osloví svojim precíznym a jemným zobrazením s technickým nádychom. I keď majú body jasne definované okraje zobrazenie je rastrované jemnou čiernou mriežkou pozadia, rozlíšenie 128x160 bodov vás svojou zobrazovacou plochou osloví. Firmvér dokáže zobraziť množstvo grafických ikon a 10 riadkov textu, farebná paleta pozostávajúca z 260 tisíc farieb ponúka dostatočný výkon pre zobrazenie fotografií a videa.

Výrobcovia častokrát význam displeja podceňujú – v tomto prípade ho vnímate intenzívne. Možno i preto že firmvér pristupuje k ovládaniu netradične. Každé tlačidlo je namapované na jedno z deviatich polí displeja, ktoré preberá vždy inú funkciu. Vizuálne tak vnímate dve polia formátu 3x3 – displej a klávesnicu.

USB pomocou kábla i redukcie

Prehrávač je vybavený rozhraním USB 2.0, ktoré je bránou k zabudovanej pamäti NAND flash s kapacitou 1 gigabajt, v plnej konfigurácii je pamäť štvornásobná. Výrobca použil štandardizovaný miniUSB konektor, rovnaký ako nájdete takmer na každom digitálnom fotoaparáte. Pri pripájaní k počítaču môžete využiť dve možnosti – buď siahnete po prepojovacom kábliku alebo využijete redukciu, ktorú môžete so sebou nosiť na kľúčoch – vždy budete pripravení vďaka Mass Storage profilu využiť prehrávač ako USB kľúč.

To že výrobca prikladá redukciu naznačuje, že funkcia USB on the Go podporovaná nie je. Je to trocha na škodu – ak existuje možnosť sťahovať si fotografie do pamäti a vymieňať si skladby medzi prehrávačmi je to pohodlné.

Napájanie je zabudované

Ak má byť prehrávač kompaktný a štandardizované batérie nemajú klásť dizajnérom limity, nastáva únik k akumulátorovej platforme Li-Pol. V tomto prípade môžete na jedno nabitie počítať s 22 hodinovou výdržou, pričom nabíjací cyklus trvá približne 2 hodiny.

V základnej výbave nájdete iba káblik pre USB port – ste teda odkázaní na svoj notebook. Ak si však priplatíte, môžete si vo forme voliteľného príslušenstva prikúpiť cestový adaptér, ktorý vás od závislosti na počítači odbremení.

Prehrávač dokáže šetriť energiu utlmením podsvietenia displeja, či jeho úplným deaktivovaním, pri vybitom akumulátore sa po pripojení k napájaniu rýchlo zotaví a už po niekoľkých minútach má dostatok energie na dvojhodinové používanie. Ak ho zabudnete nabiť, stačí pár minút pred odchodom a cestou do práce sa nudiť nebudete.

Podpora formátov je viac ako štedrá, rádio nechýba

To že je prehrávač malý a takmer ho dokážete stratiť vo svojom vrecku ešte neznamená, že by mala byť podpora digitálnych formátov útla. Práve naopak. Počítať môžete s reprodukciou súborov s príponami MP3, OGG, WMA, ASF, FLAC a WAV, zobrazovať je možné i obsah JPEG a TXT súborov. Nechýba ani integrovaný hlasový záznamník, digitizér linkového vstupu či FM tuner, z ktorého je možné zaznamenávať vysielanie na požiadanie, alebo prostredníctvom vopred naprogramovaného plánu. Prehrávač vám ponúka všetky štandardné funkcie a zaisťuje vám všestrannosť. Možno vás dnes FM tuner alebo diktafón zaujímať nebudú – môžu však nastať situácie kedy vás oslovia.

Hudobná reprodukcia za hranicami štandardu

Pri prehrávaní skladieb ponúka prehrávač pohodlie, na ktoré si náročnejší používateľ potrpí. Prehrávače iAudio sú známe tým, že sú vybavené DSP čipom so širokou ponukou parametrických funkcií, ktorými si výstup prispôsobíte svojmu vkusu.

Predvoľby ekvalizéra sú doplnené o 5 pásmový „manuál“, využiť môžete dve cestu k zvýrazneniu basov, odfiltrovať môžete artefakty ktoré vznikli stratovou kompresiou, narábať môžete dokonca i s osadením zvuku do priestoru, prelínaním kanálov či rýchlosťou reprodukcie. Kým väčšina funkcií je stavaná hlavne pre hudbu, poslednú z nich oceníte pri podcastoch a hovorenom slove. Zrýchlené prehrávanie ušetrí váš čas – resp. doručí vám viac informácií ako bez možnosti zrýchlenia.

Parametrické nastavenia si môžete do flash pamäti uložiť. Celkovo je dostupných 10 konfigurovateľných pozícií, kde si vytvoríte profily – napríklad pre svoje slúchadlá, domácu aparatúru, posluch hovoreného slova či reprodukciu vo vlaku. Menej kvalitné nahrávky môžu byť "vyžehlené" a prílišná dynamika môže byť utlmená. Zaujímavosťou je, že kombináciou parametrov môžete vytvoriť niekoľko desaťtisícov kombinácií, čo sa vám nie na každom prehrávači podarí.

Bez povšimnutia by nemal zostať ani 60 mW výkon pre budenie pripojených slúchadiel, takže pribalené štuple s celkom kvalitným zvukom môžete vymeniť za niečo sofistikovanejšie – hoci i pre chvíle ktoré strávite s prehrávačom doma.

Navigácia ako sa patrí

I keď ide o flash prehrávač s obmedzenou kapacitou pamäte, pohyb medzi skladbami sa nerealizuje iba na úrovni adresárov. Prehrávač si dokáže pri každej zmene skatalogizovať podľa informačných tagov skladby tak, aby ste mohli medzi nimi prechádzať podľa interpreta, názvu albumu či hudobného štýlu. Je to podobné ako pri prehrávačoch z dielní Samsungu – ak firmvér zistí že sa obsah pamäti zmenil, v priebehu niekoľkých sekúnd zindexuje obsah, aby vám v slušnej forme odprezentoval, čo dokáže prehrať.

Fotografie nezostali na druhej koľaji

Prezeranie fotografií nezostalo iba u tradičného zobrazovania náhľadov. Môžete sa svižne pohybovať v adresárovej štruktúre, prepínať môžete v súborovom manažéri zobrazovanie náhľadov a názvov súborov, pri zobrazení obrázkov je dostupné ich natočenie, prispôsobenie formátu displeju či zoom. Ľubovoľný z nich prostredníctvom kontextového menu môžete použiť ako pozadie. Nechýba ani neasistovaná funkcia slideshow, takže môžete svoje okolie vždy pobaviť obrázkami z poslednej akcie či výletu. Bezproblémové je i prehrávanie videozáznamov, ktoré si pripravíte do vhodného formátu prostredníctvom priloženého softvéru, ktorý do flash pamäte dopraví i objednané podcasty.

Technické parametre: Displej: LCD TFT 128x160, 260 tisíc farieb * Podporované formáty: MP3, OGG, WMA, ASF, FLAC, WAV, JPG, TXT * Rozhrania: USB 2.0, audio in/out, mikrofón* FM Tuner: digitálny bez RDS, 76-108 MHz * Interná pamäť: 1GB (maximálne 4GB) * Funkcie: prehrávač multimédií a dokumentov, FM tuner, audiozáznamník, digitizér * Korekcie: JetEffect, 5 pásmový ekvalizér, BBE, Mach3BASS, MP Enhance, 3D Surround, Pan * Akumulátor: Li-Pol, výdrž 22 hodín audio

Dostupnosť: www.emgeton.sk

Orientačná cena: 6080 Sk s DPH za 1GB



Cowon iAudio F2 je prehrávač, ktorý ponúka širokú paletu funkcií a prispôsobiteľnosť, ktorá je skôr zriedkavá ako bežná. Kvalitu zvukového výstupu ocení i náročnejší audiofil, práca s prehrávačom a jeho ovládanie sú extrémne pohodlné a všestranné i bez toho, aby ste sa museli viazať na doplnkový softvér. Ak však máte radi i pohodlie pri obsluhe z PC, na platforme Windows zaručene inštalačné CD neprehliadnite. Postará sa nielen o váš hudobný archív a konverziu multimédií, ale i o prácu s podcastami.