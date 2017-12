Genius Navigator 380 – „véčko“ nielen na telefonovanie

Na prvý pohľad je to len ďalšia optická myš, ktorá sa snaží upútať pozornosť svojim oválnym tvarom. Všetko sa však zmení, akonáhle sa vás niekto pokúsi kontaktovať cez Skype či inú VoIP službu. Rozbliká sa ledka a po vyklopení véčka máte v ruke telefón s

16. aug 2007 o 6:30 Milan Gigel, MILAN GIGEL, (mag)

+ ergonomické telo

+ komfortné telefonovanie

+ dobré softvérové zázemie

- malé tlačidlá telefónu



jednoduchou klávesnicou. Pripomína vám to niečo?

Hybridných myší, ktoré ponúkajú doplnkové funkcie vo formáte švajčiarskeho nožíka, je na trhu neúrekom. Nie je dôležité čo všetko zvládnu spraviť. Podstatné je to, akú podporu majú na strane softvéru. Preto sme sa rozhodli otestovať Genius Navigator 380 v redakcii.

Uviazaná k počítaču

Myš sa k počítaču pripája prostredníctvom rozhrania USB 2.0, ktoré ponúka dostatočnú priepustnosť na to, aby obslúžilo polohovanie kurzora, ovládanie klientskej aplikácie klávesnicou a obojsmerný prenos hlasu. Myš v operačnom systéme figuruje ako zložené zariadenie pozostávajúce z dvojice HID prvkov (klávesnice a myši) a VoIP brány, ktorá nie je ničím iným, ako ďalšou zvukovou kartou v systéme.

Znamená to, že kým v reproduktoroch hrá internetové rádio, vy môžete nerušene telefonovať. Menej skúsený používateľ preto môže vpadnúť „do pasce“ ak sa niektorá z aplikácii vo Windows rozhodne, že svoj zvukový výstup presmeruje práve sem. Pri zaklopenej myši ani pri plnej hlasitosti nič nepočuť, takže na rozuzlenie problému je treba trochu skúseností.

Inštalácia je vďaka sprievodcovi na pribalenom CD nosiči bezproblémová, všetky funkcie sme bez obmedzení sprevádzkovali na prvé kliknutie i na Viste. Keďže do systému pribudne okrem ovládačov i obslužná aplikácia pre rýchly prístup k funkciám myšou a komunikačná centrála, bez reštartu systému sa nezaobídete.

Drobné telo sa v ruke nestratí

Tvarové vyhotovenie a rozmery myši napovedajú, že ide o nástroj určený viac pre majiteľov notebookov ako pre používateľov stolových počítačov. Telo myši nie je dlhšie ako 85 milimetrov, príjemným prekvapením je však výška, ktorá sa v chrbtovej časti vyšplhala na 26 milimetrov. V krátkosti povedané, ide o „bacuľaté“ véčko, ktoré bez väčších problémov zapadne do ruky praváka či ľaváka. Na dobrej manévrovateľnosti sa podpísali bočné priehlbiny pre parkovanie prstov a čelné zaoblenie tlačidiel.

Keďže ide o vyklápacie véčko ktoré je v chrbtovej časti spojené pántom, nie je prekvapením, že sa objavili pochybnosti, či táto konštrukcia nenaruší precíznosť práce s tlačidlami. Je pravda že pružia o čosi viac ako je zvykom, samotný dojazd tlačidiel však zodpovedá zabehnutému štandardu. Správanie tlačidiel je stabilné, u používateľa vyvolá dobrý dojem.

Myš s plastovými nožičkami kĺže lepšie po tvrdších podložkách s laminovaným povrchom ako po látkových povrchoch, ktoré jej pohyb citeľne brzdia. Pre tvrdé nožičky sa výrobca rozhodol práve kvôli mobilite. Používateľ notebooku vopred nevie na akom podklade bude pracovať, preto sa očakáva „bojová zóna“ s nevyspytateľnými vlastnosťami.

Optický snímač a klikací koncert

Myš je vybavená optickým snímačom s rozlíšením 1200 DPI, ktoré je možné pomocou trojkliku znížiť na polovicu. Citlivosť a akcelerácia sú dostatočné pre prácu v kancelárskych aplikáciách, surfovanie či hranie flashových hier, grafici pracujúci na monitoroch s vysokým rozlíšením či nadšení hráči by však v dnešnej dobe očakávali o čosi lepšie parametre. Je preto zrejmé, že myš sa svojimi parametrami nachádza v strednej konzumnej triede pre všedný deň.

Mikrospínačové tlačidlá majú príjemnú, stredne tvrdú odozvu, hlasité tenké klikanie im však pri nočnej práci príliš nepristane. Rolovacie koliesko s hrubým vrúbkovaním má jemný chod s medzipolohami, pri kliknutí naň sa zobrazí dobre známa aplikácia EasyJump, ktorá zabezpečuje rýchly prístup k funkciám a aplikáciám. Kto si na ňu zvykne, nedá na ňu dopustiť, nie každému však svojou koncepciou „sadne“ na prvý krát.

Telefón navrhnutý viac pre účelnosť ako pre oko

V momente, keď sa po prvý krát rozhodnete véčko vyklopiť, nadobudnete pocit že dizajnéri predsa len so svojou snahou mohli zájsť o čosi ďalej. Nenápadité čierne útroby s káblikom smerujúcim nadol sa síce jednoducho vyčistia handričkou, vcelku zaujímavá myš však náhle stráca svoj šmrnc. Svetlejšie vyhotovenie by rozhodne nebolo na škodu - bakelitový vzhľad sa dnes už nenosí.

Kĺb je vybavený mechanickým spínačom s gumovou krytkou, ktorý v momente roztvorenia deaktivuje optický snímač myši a tlačidlá, aby ste pri telefonovaním omylom nespôsobili drobnú katastrofu. Súčasne sa aktivuje vnútorná klávesnica a vy sa môžete pustiť do telefonovania. Naopak, pri zaklapnutí sa prebiehajúci hovor preruší tak, ako by to väčšina používateľov očakávala.

Klávesnica vyvolá dialógové okno komunikačnej centrály, zvolí kontakt, nastaví hlasitosť a zaháji či ukončí hlasovú komunikáciu. Čo telefónu chýba je funkcia mute pre umlčanie mikrofónu. Tlačidlá by mohli byť o čosi komfortnejšie, hrubší palec by mohol mať s ich ovládaním ťažkosti.

Mikrofón je nastavený tak, aby ignoroval ruch pozadia a snímal frekvenčný rozsah hovoreného slova. Zvuk je vďaka akustickému oddeleniu od slúchadla čistý, hlasitosť je pri telefonovaní dostatočná na to, aby prehlušila ruchy okolo vás. Ako USB telefón pracuje Navigator 380 s plným nasadením. Nespozorovali sme žiadne kompromisy, ktoré by pri používaní prekážali.

EasyJump – skratky pre myš

En-tristoosemdesiatka príliš mnoho tlačidiel neponúka. Výrobca preto dodáva k myši aplikáciu EasyJump, ktorú si každý používateľ môže nakonfigurovať tak, aby mu ponúkala najpoužívanejšie aplikácie a funkcie. Ide o kotúč, ktorý sa na displeji zobrazí po kliknutí na rolovacie koliesko. Z jeho ponuky si kliknutím vyberáte funkciu, ktorá sa má spustiť. Grafické znázornenie síce od éry Windows 3.1 mnoho zmien nezaznamenalo, kto si však na tento spôsob ovládania v minulosti zvykol, bude ho očakávať i dnes. Ak už pre nič iné, tak aspoň pre spúšťanie aplikácií.

Druhým nástrojom výbavy je Email Checker, ktorý bude v pravidelnom intervale sledovať obsah vašej poštovej schránky. Ak pribudnú nové správy, upozorní vás na ne akustickým signálom, alebo rozsvietením LEDky na myši.

Dnes však už túto funkciu ponúka takmer každý poštový klient, takže nejde o nič, čo by používateľa oslovilo.

Genius VOIP klient – kontakty pod kontrolou

Omnoho zaujímavejšia je však komunikačná centrála, ktorá je navrhnutá inak, ako je pri USB telefónoch zvykom. Ide o softvér, ktorý sa spojí s vašimi VoIP klientmi, aby vo svojej ponuke zobrazil všetky vaše kontakty a ich dostupnosť. Znamená to, že sa vám zobrazia nielen používatelia zo Skype, ale i z Google Talku, MSN Messengera, Yahoo, QQ a AIM, aby ste s nimi mohli telefonovať.

Aplikácia ponúka niekoľko vychytávok. Jediným kliknutím môžete vo všetkých VoIP klientoch súčasne meniť váš stav dostupnosti, takže ak sa rozhodnete že odchádzate na obed, nemusíte nastavovať stav v každej samostatne. V nastaveniach softvéru sa nachádza jednoduchý hlasový procesor, ktorý dokáže zastrieť vašu identitu tým, že budete rozprávať ako temný démon, či postavička z kreslenej rozprávky. Ďalšou neprehliadnuteľnou funkciou je odkazová služba. Ak vo vašej neprítomnosti telefón odzvoní viac ako päťkrát (resp. aký počet zazvonení si nastavíte), aktivuje sa odkazová služba, ktorá na disk zaznamená správu od volajúceho. To je praktické obzvlášť v kancelárii.

Technické parametre: Konektivita: USB 2.0 * Kompatibilita: Microsoft Windows * Snímač: Optický, 1200 DPI * Výbava: 3 tlačidlá, rolovacie koliesko * USB Telefón: 7 tlačidiel, automatické blokovanie myši, softvérová podpora pre najpoužívanejšie VoIP Systémy.

Dostupnosť: http://www.genius-europe.com/

Orientačná cena: 870 Sk

Hodnotenie: * * * * * (4/5)



Obslužný softvér je navrhnutý prehľadne a prakticky, umocňuje celkový koncept véčka tak, aby ste ho využili naplno.

Verdikt: praktická nielen na cesty

Počítačové véčko Genius Navigator 380 sa počas testu vyfarbilo ako praktické zariadenie pre každého, kto nemá na stole miesta nazvyš a telefonovanie cez internet patrí k jeho každodennej práci. Kvalita hlasu je viac ako uspokojivá, ovládateľnosť klávesnicou je vďaka softvérovej komunikačnej centrále pohodlná a bezproblémová. Ak uvážime, že ide o malú notebookovú myš, ktorá v bežnom pracovnom dni ponúka komfort a súkromie pri telefonovaní, je zrejmé že ide v mnohých prípadoch o lepšiu alternatívu, akou je tradičný USB telefón s displejom.