Vogels Evolution EFW 1001/1020 – zaveste svoj monitor na „klinec“

Čím viac pohodlia za pracovným stolom očakávate, tým dôležitejšie je aby podstavec monitora neblokoval váš životný priestor. Ak je na rubovej strane vybavený montážnym systémom VESA, s cenovo dostupnými držiakmi dokážete svoje pracovisko odľahčiť. V prípa

29. jan 2007 o 0:00 Milan Gigel

de, že si nepotrpíte na výškovú nastaviteľnosť, použiť môžete dvojicu jednoduchých alternatív z dielní Vogels.

Stena nahradí pracovnú dosku

Ak sa váš stôl opiera chrbtovou časťou o stenu, môžete ju využiť na to, aby ste svoj monitor umiestnili priamo na ňu. V závislosti na tom, aká je vaša zručnosť, budete schopní dosiahnuť nielen účelné, ale aj estetické riešenie.

Demontáž podstavca monitora a jeho náhrada za nástenný držiak so sebou prináša otázku – ako ukryť kabeláž, ktorá visí z monitora? Riešení je niekoľko. Buď zasekáte do steny plastový káblovod a všetko skryjete pod jej povrchovou úpravou, alebo prekryjete káble plastovým žľabom. Poslednou možnosťou je nechať visieť kabeláž bez toho, aby ste ju nejakým spôsobom maskovali. Záleží iba na vás, ktorú alternatívu si zvolíte.

Hlavným prínosom je, že monitor uvoľní pracovnú dosku stola, takže získate viac priestoru pre svoju prácu. To je obzvlášť dôležité v malých miestnostiach, ktoré limitujú hĺbku pracovnej dosky stola.

Predpokladom montáže je VESA úchop panela

Výrobcovia štandardizovali systém montáže podstavcov a dohodli sa na jednotnom systéme, s označením VESA. Ten používa pre upevnenie podstavca štvoricu skrutiek s metrickým závitom, ktorých rozstup je 50, 75 alebo 100 milimetrov s tým, že styčná plocha má tvar štvorca so stranou 116 milimetrov. Ak je váš monitor upevnený o podstavec práve týmto spôsobom, ste pripravení na zmenu.

Základom je pevný a stabilný úchop

Aby bol LCD panel pevne osadený na stenu, je dôležité aby použitý držiak dokázal uniesť jeho hmotnosť. My sme v redakcii testovali dvojicu modelov – EFW 1001 a EFW 1020, ktoré sú konštruované pre 15 kilogramovú záťaž. To zodpovedá displejom s uhlopriečkou menšou ako 24 palcov, takže rovnaký držiak môžete použiť nielen na svoj LCD monitor, ale i na plochý televízor s malou uhlopriečkou.

Po demontáži pôvodného podstavca použijete štvoricu skrutiek na to, aby ste na rám panelu ukotvili držiak, ktorý zaistí spojenie s časťou, ktorá je ukotvená do steny. Je to dôležité pre to, aby ste mohli kedykoľvek monitor zo steny zvesiť bez toho, aby ste museli držiak zo steny demontovať. Znamená to, že v prípade reklamácie alebo natočenia displeja o 90° postačí zvesiť ho zo steny bez použitia akéhokoľvek náradia.

Nástenná časť sa interiéru prispôsobí

Vogels ponúka svojim zákazníkom voľnú ruku a tak nie je problém namontovaný držiak prispôsobiť výzorom okoliu tak, aby do interiéru zapadol čo najlepšie. Neutrálne hliníkové telo je v strednej časti vybavené výsuvnou lištou, ktorá je v štandardnej konfigurácii čierna s horizontálnym vrúbkovaním.

Industriálna čierno-strieborná kombinácia však nemusí ladiť so zvyškom interiéru. Preto je možné lištu vysunúť a nahradiť ju priehľadnou fóliou, pod ktorú vložíte akýkoľvek papierový dekor – môže ísť o imitáciu dreva či farebné pásiky ktoré sú súčasťou dodávky, využiť môžete tapetu ktorú ste použili na steny, alebo zvyšnú farbu, ktorou natriete papierový pásik, ktorý pod fóliu zasuniete.

Ak zmeníte farby interiéru, nič sa nedeje – svoj držiak prezlečiete do nového šatu.

EFW 1001 – nízkorozpočtovka pre nenáročných

Základný variant držiaka je učený pre používateľov, ktorí majú presne vyhranené požiadavky pre umiestnenie displeja na stenu. Znamená to, že ponúka užší rozsah uhlovej nastaviteľnosti a umiestni panel čo najbližšie k stene, aby vám neprekážal.

Stenový záves je osadený priamo do kĺbového úchytu nástennej časti. Keďže panel bude od steny vzdialený iba 7 centimetrov, znamená to, že ho budete môcť do strán natočiť iba minimálne a korekcie sa sústredia skôr na vertikálnu rovinu, kde je možný náklon v 10° rozsahu oboma smermi.

To je ideálne pre počítačové pracovisko pre jedného používateľa ktorý umiestňuje svoj monitor kolmo oproti svojim očiam a prípadné výškové korekcie stoličky doženie vertikálnym náklonom. Rotáciu zabezpečuje jediný otočný kĺb o výklopný mechanizmus držiaka.

EFW 1020 – predĺžené rameno pre väčšiu pohyblivosť

Ak sa vám displej „prikovaný o stenu“ príliš nepozdáva a predsa by ste radi natáčali zobrazovací panel do strán vyššou intenzitou, využiť môžete rozšírenú verziu držiaka, ktorý je vybavený jedným doplnkovým ramenom, ktoré obsluhuje dvojicu kĺbových úchytov.

Rameno oddiali zobrazovací panel od steny o ďalších 17 centimetrov a umožní vám tak natáčať displej do strán, aby ste ho mohli sledovať z rôznych uhlov. To je ideálne pre prípady, ak počítačový monitor slúži i pre sledovanie filmových multimédií – napríklad z pohovky.

Bez toho aby ste sa museli vzdať nástenného držiaka, získavate voľnosť v jeho natáčaní a pracovná doska stola zostáva voľná. Držiak je vhodný i pre ploché televízory s menšou uhlopriečkou, ktoré je možné sledovať z viacerých pozícií v miestnosti.

Ergonómia prináša lepšie návyky

Investícia do držiaka nie je iba otázkou skrášľovania interiéru a jeho odľahčenia o prvky, ktoré vizuálne prekážajú. Práve naopak. Montáž monitora na stenu odbremení váš stôl a poskytne vám viac priestoru pre prácu a zábavu. Lepším využitím priestoru si vytvoríte návyky, ktoré odbremenia vašu chrbticu a svaly, ktoré ste v minulosti zanedbávali. Pri montáži na stenu si sami určíte optimálnu výšku a dokážete prekonať hranice, ktoré vám vymedzil pôvodný podstavec.

Vogels Evolution EFW 1001 a EFW 1020 sú cenovo dostupné riešenia pre montáž plochých panelov s malými uhlopriečkami na stenu, aby ste prispôsobili umiestnenie monitora vašim potrebám namiesto toho, aby ste sa podrobili jeho obmedzeniam vy. Použitie kvalitných robustných materiálov a praxou osvedčenej konštrukcie je zárukou dlhej životnosti, ktorú deklaruje i 5 ročná záruka daná výrobcom. Zdá sa vám, že predsa len hľadáte čosi iné? Na webe výrobcu nájdete stovky rôznych držiakov, stojanov, podstavcov a závesov, ktoré riešia všetky bežné i zriedkavejšie situácie.